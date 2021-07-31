Эрдоган объявил районы пожаров в Турции зонами бедствия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".
"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержки населения", - заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые потом распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.
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+10 Fransua
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+4 Владимир Елисеев
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+2 Артем Шаборонко
показать весь комментарий31.07.2021 11:24 Ответить Ссылка
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В манускрипте Войнича детально! расписан процесс транспортировки зеленых именно таким способом. Они просто цепляются к нему, а потом появившись, его сбрасывают. Не ищите его осколки, их вы не найдете! Не ищите его телескопами, вы его тоже не найдете! Эти метеориты появляются строго из кольца, воронки, а точнее из гравитационной линзы, скажем так из "нитки", выскочив из нее, зеленый сбрасывает транспорт, как ненужный, вот это свечение вы и видите. У НАСА есть детальнейшие видео с МКС, как они появляются. Причем покадрово.
Почему я это говорю, одно дело когда работает просто мода искуственной волны, а другое дело, когда идет массированная переброска вонючего зеленого ГОВНА. Сори, я их потенциально не перевариваю, собственно как и они меня.