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Эрдоган объявил районы пожаров в Турции зонами бедствия

Эрдоган объявил районы пожаров в Турции зонами бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержки населения", - заявил Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые потом  распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

пожар (5984) Турция (3509) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Топ комментарии
+10
Появились пьяные кацапы в Турции, появились пожары
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31.07.2021 11:32 Ответить
+4
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 3182
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31.07.2021 11:46 Ответить
+2
Пуйло как крыса мстит
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31.07.2021 11:24 Ответить
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ого, форс-мажор...
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31.07.2021 11:20 Ответить
Пуйло как крыса мстит
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31.07.2021 11:24 Ответить
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 2539
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31.07.2021 11:28 Ответить
из Батуми, где у Зели "хатынки", можно пешком сходить в Турцию..
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31.07.2021 11:31 Ответить
Появились пьяные кацапы в Турции, появились пожары
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31.07.2021 11:32 Ответить
Петрову і Баширову нагороди пуйло дало чи до позачергових геніральских штанів з лампасами дослужились
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31.07.2021 11:44 Ответить
бедствие, бесспорно. кто подпалил? больше 50%, что кацапы... у них горит пол тайги, хотят, чтоб и другие страждали....
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31.07.2021 11:45 Ответить
Ердоган оголосив райони пожеж у Туреччині зонами лиха - Цензор.НЕТ 3182
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31.07.2021 11:46 Ответить
Мене дивує чому лісові пожежі гасять водою а не сплошною вирубкою лісу та оркою земель на дорозі розповсюдження вогню.Адже є ******* техніка яка може це зробити за лічені години або дні та в різних гористих умовах.
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31.07.2021 12:10 Ответить
Ну допустим горить 0,5 млн га, за скільки ви їх зорете по периметру вгорах?
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31.07.2021 12:36 Ответить
Есть 0.5 млн га.Есть люди которые могут подсчитать направление пожара и где его легче остановить,количество техники нужной для этой цели.Города и поселки в независимости от пожара должны первую очередь обезопасены не зависимо в какую сторону движется огонь.Не пойму лес горит неделями и как-то неожидано сгорают целые поселения.
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31.07.2021 13:31 Ответить
Ну вот здесь есть важный моментик на который не обращают внимание. А зря! Все пожары искусственные, вы это знаете. Я не про это. Я про голубой метеорит над зоной пожаров. Это очень важно. Все, абсолютно все!!! "метеориты" имеющие либо зелёный либо голубой свет, и....появляющиеся из ниоткуда, к метеоритам не имеют отношения.
В манускрипте Войнича детально! расписан процесс транспортировки зеленых именно таким способом. Они просто цепляются к нему, а потом появившись, его сбрасывают. Не ищите его осколки, их вы не найдете! Не ищите его телескопами, вы его тоже не найдете! Эти метеориты появляются строго из кольца, воронки, а точнее из гравитационной линзы, скажем так из "нитки", выскочив из нее, зеленый сбрасывает транспорт, как ненужный, вот это свечение вы и видите. У НАСА есть детальнейшие видео с МКС, как они появляются. Причем покадрово.
Почему я это говорю, одно дело когда работает просто мода искуственной волны, а другое дело, когда идет массированная переброска вонючего зеленого ГОВНА. Сори, я их потенциально не перевариваю, собственно как и они меня.
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31.07.2021 14:44 Ответить
 
 