Эрдоган объявил районы пожаров в Турции зонами бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержки населения", - заявил Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые потом распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.