Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259

У неділю серед учасників і працівників Олімпійських ігор в Токіо зареєстровано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, один - у спортсмена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомили в оргкомітеті Ігор, у суботу було виявлено 21 такий випадок. Загалом станом на неділю за час Олімпіади кількість тих, які заразилися, досягла 259.

Уряд продовжив надзвичайний стан у столиці і поширив його на сусідні префектури.

Читайте також: Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту

Раніше в Міністерстві молоді та спорту України заявили, що серед хворих на COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.