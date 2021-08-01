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Новини Олімпіада-2020 Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259

Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259

У неділю серед учасників і працівників Олімпійських ігор в Токіо зареєстровано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, один - у спортсмена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як повідомили в оргкомітеті Ігор, у суботу було виявлено 21 такий випадок. Загалом станом на неділю за час Олімпіади кількість тих, які заразилися, досягла 259.

Уряд продовжив надзвичайний стан у столиці і поширив його на сусідні префектури.

Читайте також: Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту

Раніше в Міністерстві молоді та спорту України заявили, що серед хворих на COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

Автор: 

карантин (18172) Олімпіада (687) Токіо (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Вопрос только - зачем? Профессиональный спорт уже давно не жизнь, умение швырнуть копьё уже давно не имеет практического смысла... Современный спорт - это состязание химических и фармацевтических индустрий, плюс шоубизнес, кующий из этого всего бабло (сейчас не повезло - не сильно куётся).
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01.08.2021 09:37
+1
Комната сборной 404:

Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259 - Цензор.НЕТ 4193
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01.08.2021 09:32
+1
диковато все ето без зрителей на трибунах, но бегать, прыгать и плавать надо...
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01.08.2021 09:32
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короче прибыли от игрищ и так бы не было и без вируса, а теперь еще и обосрались с новой вспышкой.
мельдонистов проверьте там, ведь Боширов и Петров могли наконец то взять другие паспорта, напр. Маширов и Иванов)
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01.08.2021 09:21 Відповісти
Комната сборной 404:

Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259 - Цензор.НЕТ 4193
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01.08.2021 09:32 Відповісти
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01.08.2021 09:32 Відповісти
не вижу машинку со скрепами на перевтык - ето важно очень.
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01.08.2021 09:36 Відповісти
Так в работе инвентарь!
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01.08.2021 09:37 Відповісти
тазик с лишними хромосомами опять же отсутсвует - а их по две в день надо....
чисто японская комната с проводным интернетом - ну никакого уважения к дидам...
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01.08.2021 09:52 Відповісти
Они скоро всеръез будут говорить, что принимать мельдоний это Божья Воля.
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01.08.2021 10:38 Відповісти
"Божью росу" они уже давно принимают регулярно...
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01.08.2021 17:52 Відповісти
диковато все ето без зрителей на трибунах, но бегать, прыгать и плавать надо...
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01.08.2021 09:32 Відповісти
Вопрос только - зачем? Профессиональный спорт уже давно не жизнь, умение швырнуть копьё уже давно не имеет практического смысла... Современный спорт - это состязание химических и фармацевтических индустрий, плюс шоубизнес, кующий из этого всего бабло (сейчас не повезло - не сильно куётся).
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01.08.2021 09:37 Відповісти
не надо уже так серьезно и все переводить в зеленые бумажки.
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01.08.2021 09:41 Відповісти
А в какие? Не руБлями же считать...
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01.08.2021 09:42 Відповісти
ето даже не рассматривается.
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01.08.2021 09:45 Відповісти
В Древней Греции олимпийца готовили также освобождали от обязоностей выделяли средства
и готовили четыри года. А победившим ставили статуи при жизни. Это сейчас диван и смартфон заменяет все. А тогда нужны были воины, даже в древней Персии тучных мужщин не пускали на пиры,предлагали потренироваться. Дух олимпийца не каждому понятен.
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01.08.2021 10:12 Відповісти
То, что ты перечислил, было сотни лет назад. Сейчас это всё не актуально. Идеальный потребитель современного "олимпийского шоу" - это жирный зритель большого ЖК телевизора, с чипсами и пивасом, обвешанный сувенирной продукцией. А олимпийский спортсмен - существо, живущее на пределе своих возможностей и гробящий здоровье не дожив и до возраста Христа.
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01.08.2021 17:57 Відповісти
Цікаво, чого минулої Олімпіади не сповіщали про випадки грипу, діареї та педікульозу серед спортсменів. Це ж так цікаво.
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01.08.2021 11:00 Відповісти
Напиши в СпортЛоттото. Тебе ответят.
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01.08.2021 17:57 Відповісти
Олимпиада=Олум Бэй Ата - пер.с одэри(азэри) Смерти Бек Отец.Поэтому и кольца там 3+2 из храма,где они расп.как 3+2+3+2. Такой есть в ИндоПэриджане.Слава Кавказу!
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01.08.2021 11:41 Відповісти
Нипонял, они там щито, не проколоты пфайзером?
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01.08.2021 15:15 Відповісти
 
 