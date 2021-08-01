Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259
У неділю серед учасників і працівників Олімпійських ігор в Токіо зареєстровано 18 нових випадків захворювання на COVID-19, один - у спортсмена.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомили в оргкомітеті Ігор, у суботу було виявлено 21 такий випадок. Загалом станом на неділю за час Олімпіади кількість тих, які заразилися, досягла 259.
Уряд продовжив надзвичайний стан у столиці і поширив його на сусідні префектури.
Раніше в Міністерстві молоді та спорту України заявили, що серед хворих на COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.
Топ коментарі
+2 Valery Greff
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+1 Valery Greff
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мельдонистов проверьте там, ведь Боширов и Петров могли наконец то взять другие паспорта, напр. Маширов и Иванов)
чисто японская комната с проводным интернетом - ну никакого уважения к дидам...
и готовили четыри года. А победившим ставили статуи при жизни. Это сейчас диван и смартфон заменяет все. А тогда нужны были воины, даже в древней Персии тучных мужщин не пускали на пиры,предлагали потренироваться. Дух олимпийца не каждому понятен.