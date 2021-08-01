Число случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 259

В воскресенье среди участников и работников Олимпийских игр в Токио зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, один - у спортсмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в оргкомитете Игр, в субботу был выявлен 21 такой случай. В результате по состоянию на воскресенье за время Олимпиады число заразившихся достигло 259.

Правительство продлило чрезвычайное положение в столице и распространило его на соседние префектуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио нет украинских спортсменов, - Минспорта

Ранее в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что среди заболевших COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.