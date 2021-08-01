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Новости Олимпиада-2020 Коронавирус и карантин
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Число случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 259

Число случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 259

В воскресенье среди участников и работников Олимпийских игр в Токио зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, один - у спортсмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в оргкомитете Игр, в субботу был выявлен 21 такой случай. В результате по состоянию на воскресенье за время Олимпиады число заразившихся достигло 259.

Правительство продлило чрезвычайное положение в столице и распространило его на соседние префектуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио нет украинских спортсменов, - Минспорта

Ранее в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что среди заболевших COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.

карантин (16729) Олимпиада (1136) Токио (63) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вопрос только - зачем? Профессиональный спорт уже давно не жизнь, умение швырнуть копьё уже давно не имеет практического смысла... Современный спорт - это состязание химических и фармацевтических индустрий, плюс шоубизнес, кующий из этого всего бабло (сейчас не повезло - не сильно куётся).
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01.08.2021 09:37
+1
Комната сборной 404:

Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259 - Цензор.НЕТ 4193
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01.08.2021 09:32
+1
диковато все ето без зрителей на трибунах, но бегать, прыгать и плавать надо...
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01.08.2021 09:32
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короче прибыли от игрищ и так бы не было и без вируса, а теперь еще и обосрались с новой вспышкой.
мельдонистов проверьте там, ведь Боширов и Петров могли наконец то взять другие паспорта, напр. Маширов и Иванов)
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01.08.2021 09:21 Ответить
Комната сборной 404:

Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо досягла 259 - Цензор.НЕТ 4193
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01.08.2021 09:32 Ответить
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01.08.2021 09:32 Ответить
не вижу машинку со скрепами на перевтык - ето важно очень.
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01.08.2021 09:36 Ответить
Так в работе инвентарь!
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01.08.2021 09:37 Ответить
тазик с лишними хромосомами опять же отсутсвует - а их по две в день надо....
чисто японская комната с проводным интернетом - ну никакого уважения к дидам...
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01.08.2021 09:52 Ответить
Они скоро всеръез будут говорить, что принимать мельдоний это Божья Воля.
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01.08.2021 10:38 Ответить
"Божью росу" они уже давно принимают регулярно...
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01.08.2021 17:52 Ответить
диковато все ето без зрителей на трибунах, но бегать, прыгать и плавать надо...
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01.08.2021 09:32 Ответить
Вопрос только - зачем? Профессиональный спорт уже давно не жизнь, умение швырнуть копьё уже давно не имеет практического смысла... Современный спорт - это состязание химических и фармацевтических индустрий, плюс шоубизнес, кующий из этого всего бабло (сейчас не повезло - не сильно куётся).
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01.08.2021 09:37 Ответить
не надо уже так серьезно и все переводить в зеленые бумажки.
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01.08.2021 09:41 Ответить
А в какие? Не руБлями же считать...
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01.08.2021 09:42 Ответить
ето даже не рассматривается.
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01.08.2021 09:45 Ответить
В Древней Греции олимпийца готовили также освобождали от обязоностей выделяли средства
и готовили четыри года. А победившим ставили статуи при жизни. Это сейчас диван и смартфон заменяет все. А тогда нужны были воины, даже в древней Персии тучных мужщин не пускали на пиры,предлагали потренироваться. Дух олимпийца не каждому понятен.
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01.08.2021 10:12 Ответить
То, что ты перечислил, было сотни лет назад. Сейчас это всё не актуально. Идеальный потребитель современного "олимпийского шоу" - это жирный зритель большого ЖК телевизора, с чипсами и пивасом, обвешанный сувенирной продукцией. А олимпийский спортсмен - существо, живущее на пределе своих возможностей и гробящий здоровье не дожив и до возраста Христа.
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01.08.2021 17:57 Ответить
Цікаво, чого минулої Олімпіади не сповіщали про випадки грипу, діареї та педікульозу серед спортсменів. Це ж так цікаво.
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01.08.2021 11:00 Ответить
Напиши в СпортЛоттото. Тебе ответят.
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01.08.2021 17:57 Ответить
Олимпиада=Олум Бэй Ата - пер.с одэри(азэри) Смерти Бек Отец.Поэтому и кольца там 3+2 из храма,где они расп.как 3+2+3+2. Такой есть в ИндоПэриджане.Слава Кавказу!
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01.08.2021 11:41 Ответить
Нипонял, они там щито, не проколоты пфайзером?
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01.08.2021 15:15 Ответить
 
 