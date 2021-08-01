Число случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 259
В воскресенье среди участников и работников Олимпийских игр в Токио зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, один - у спортсмена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в оргкомитете Игр, в субботу был выявлен 21 такой случай. В результате по состоянию на воскресенье за время Олимпиады число заразившихся достигло 259.
Правительство продлило чрезвычайное положение в столице и распространило его на соседние префектуры.
Ранее в Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что среди заболевших COVID-19 на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.
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мельдонистов проверьте там, ведь Боширов и Петров могли наконец то взять другие паспорта, напр. Маширов и Иванов)
чисто японская комната с проводным интернетом - ну никакого уважения к дидам...
и готовили четыри года. А победившим ставили статуи при жизни. Это сейчас диван и смартфон заменяет все. А тогда нужны были воины, даже в древней Персии тучных мужщин не пускали на пиры,предлагали потренироваться. Дух олимпийца не каждому понятен.