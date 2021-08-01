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Головний тренер збірної України Шевченко: Сьогодні закінчився мій контракт з УАФ

Головний тренер збірної України Шевченко: Сьогодні закінчився мій контракт з УАФ

Головний тренер збірної України із футболу Андрій Шевченко повідомив, що сьогодні у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його фейсбуці.

У тексті зазначається: "Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років із головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетним до команди.

Велика вдячність  всім уболівальникам за підтримку і критику.

Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну!"

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Як передає УНІАН, глава комітету Української асоціації футболу Мирон Маркевич заявив, що не знає, чи залишає Андрій Шевченко пост головного тренера України.

"Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це має бути його рішення", - також зазначив Маркевич.

Пресаташе збірної України Олександр Гливінський також не став коментувати інформацію:

"Не можу нічого сказати, я сам щойно прочитав це у фейсбуці. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю".

Він також зазначив, що "не уповноважений коментувати" інформацію про те, що контракт тренера був розрахований до кінця 2022 року.

Автор: 

збірна з футболу (224) тренер (30) Шевченко Андрій футболіст (46)


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Топ коментарі
+21
Лысый у них оказался самым умным - не идёт ни на какие должности. Чует, чем может закончится.
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01.08.2021 15:24
+18
Ну теперь назначьте тренером какого нить очередного клоуна из квартала...лысого например...😀
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01.08.2021 15:20
+15
А за что спасибо?
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01.08.2021 15:20
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уаф ни нужна ни сборная ни клубы-павелка мелкий мошенник
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01.08.2021 19:08 Відповісти
Маркевича тренером збірної!
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01.08.2021 17:16 Відповісти
у збірній занадто мало бразильців для Маркевича.
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01.08.2021 19:08 Відповісти
ШЕВЧЕНКО, ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ И НИКУДЫШНИЙ ТРЕНЕР!!
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01.08.2021 17:39 Відповісти
ребров перелогинься
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01.08.2021 20:29 Відповісти
а по моему именно при Шевченко украинская сборная заиграла в современный футбол. Я даже не поверил что наши так умеют играть... Да и результаты первой команды под управлением Шевченко весьма неплохие.
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01.08.2021 18:00 Відповісти
Дележ денег выданных футболистам-Сборникам от УЕФА в конторе УАФ(Рога и Копыта) напомнил мне знаменитую сцену из Золотого Теленка-Паниковский (Маркевич)-Остап Ибрагимович(Павелко)-Ну когда мы будем делить наши деньги? Шура Балаганов (Протасов)- А Козленичу (Шевченко)? Ответ Маркевича -Какой Шевченко-не знаю никакого Шевченко?-Делим на троих Павелко -нет -все эти деньги завтра будут возвращены их законному владельцу -товарищу Корейко (Ахметову) -Все эти жулики -В шоке
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01.08.2021 19:12 Відповісти
Треба Петракова головним тренером призначати.
Хто забув - Петраков з U20 виграв Чемпіонат Світу 2019
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01.08.2021 19:28 Відповісти
Скатертью дорога!...
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01.08.2021 20:05 Відповісти
лучший ученик Лобановского
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01.08.2021 20:28 Відповісти
Сборная под руководством Шевченко удивила.
И результатом и качеством игры, если это можно назвать игрой.
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01.08.2021 21:26 Відповісти
А чё, нормально отстрелялись на этом ЧМ. Молодцы.
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01.08.2021 21:55 Відповісти
Думаю вспливе десь в Італії або Англії, там як жінка скаже.
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02.08.2021 12:51 Відповісти
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