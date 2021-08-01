Головний тренер збірної України Шевченко: Сьогодні закінчився мій контракт з УАФ

Головний тренер збірної України із футболу Андрій Шевченко повідомив, що сьогодні у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його фейсбуці.

У тексті зазначається: "Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років із головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетним до команди.

Велика вдячність всім уболівальникам за підтримку і критику.

Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну!"

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Як передає УНІАН, глава комітету Української асоціації футболу Мирон Маркевич заявив, що не знає, чи залишає Андрій Шевченко пост головного тренера України.

"Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це має бути його рішення", - також зазначив Маркевич.

Пресаташе збірної України Олександр Гливінський також не став коментувати інформацію:

"Не можу нічого сказати, я сам щойно прочитав це у фейсбуці. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю".

Він також зазначив, що "не уповноважений коментувати" інформацію про те, що контракт тренера був розрахований до кінця 2022 року.