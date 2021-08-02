Олімпіада-2020: українські каноїсти Алтухов і Янчук вийшли до півфіналу

Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020. Вони фінішували другими в чвертьфінальному заїзді на дистанції 1000 м у змаганнях каное-двійок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.

Обійти українців зміг лише бразильський екіпаж (на 0,7 с).

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Півфінали відбудуться у вівторок, 3 серпня.