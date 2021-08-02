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Олімпіада-2020: українські каноїсти Алтухов і Янчук вийшли до півфіналу
Українські каноїсти Алтухов і Янчук впевнено вийшли до півфіналу Олімпіади-2020. Вони фінішували другими в чвертьфінальному заїзді на дистанції 1000 м у змаганнях каное-двійок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.
Обійти українців зміг лише бразильський екіпаж (на 0,7 с).
Півфінали відбудуться у вівторок, 3 серпня.
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Кот Бегемот #477582
показати весь коментар02.08.2021 07:44 Відповісти Мені подобається 2
Марк Шлагбаум
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Чайка Київ
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Yakov Nemo
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