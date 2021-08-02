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Олимпиада-2020: украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал
Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020. Они финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-двоек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.
Обойти украинцев смог только бразильский экипаж (на 0,7 с).
Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.
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Кот Бегемот #477582
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Марк Шлагбаум
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Чайка Київ
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Yakov Nemo
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