Олимпиада-2020: украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал

Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020. Они финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-двоек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.

Обойти украинцев смог только бразильский экипаж (на 0,7 с).

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Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.