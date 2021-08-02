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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал

Олимпиада-2020: украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал

Украинские каноисты Алтухов и Янчук уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2020. Они финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1000 м в соревнованиях каноэ-двоек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.

Обойти украинцев смог только бразильский экипаж (на 0,7 с).

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Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.

Автор: 

Олимпиада (1136) Токио (63)


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Может, хоть они выиграют золото...
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02.08.2021 07:44 Ответить
Надо как Лука! без золота дорога обратно будет закрыта! глядиш и ещё парочка в Австрии останется...
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02.08.2021 08:01 Ответить


Олімпіада-2020: українські каноїсти Алтухов і Янчук вийшли до півфіналу - Цензор.НЕТ 7079
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02.08.2021 10:11 Ответить
Умнечки 😊 , тяжёлый вид спорта , и многое зависит от удачи 🙂
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02.08.2021 10:52 Ответить
 
 