Українець Куліш вийшов у фінал Олімпіади-2020 зі стрільби з пневматичної гвинтівки

На Олімпіаді-2020 у Токіо відбулася кваліфікація в стрільбі з гвинтівки з трьох положень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Український стрілець Сергій Куліш потрапив до вісімки фіналістів. Він набрав 1178 очок і посів шосте місце.

Інший українець Олег Царьков не вийшов у фінал, оскільки набрав 1166 очок і завершив кваліфікацію на 22-й позиції.

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