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Новини Олімпіада-2020
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Українець Куліш вийшов у фінал Олімпіади-2020 зі стрільби з пневматичної гвинтівки

Українець Куліш вийшов у фінал Олімпіади-2020 зі стрільби з пневматичної гвинтівки

На Олімпіаді-2020 у Токіо відбулася кваліфікація в стрільбі з гвинтівки з трьох положень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Український стрілець Сергій Куліш потрапив до вісімки фіналістів. Він набрав 1178 очок і посів шосте місце.

Інший українець Олег Царьков не вийшов у фінал, оскільки набрав 1166 очок і завершив кваліфікацію на 22-й позиції.

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Олімпіада (687) стрілянина (1777)


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Це не пневматична гвинтівка!
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02.08.2021 11:49 Відповісти
Він не зрадіє ... https://zn.ua/SPORT/ukrainskij-strelok-sdelal-vystrel-v-chuzhuju-mishen-i-upustil-shans-vyihrat-medal-olimpiady-2020.html
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02.08.2021 12:33 Відповісти
 
 