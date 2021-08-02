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Українець Куліш вийшов у фінал Олімпіади-2020 зі стрільби з пневматичної гвинтівки
На Олімпіаді-2020 у Токіо відбулася кваліфікація в стрільбі з гвинтівки з трьох положень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Український стрілець Сергій Куліш потрапив до вісімки фіналістів. Він набрав 1178 очок і посів шосте місце.
Інший українець Олег Царьков не вийшов у фінал, оскільки набрав 1166 очок і завершив кваліфікацію на 22-й позиції.
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SlaviKo
показати весь коментар02.08.2021 11:49 Відповісти Мені подобається 0
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SlaviKo
показати весь коментар02.08.2021 12:33 Відповісти Мені подобається 0
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