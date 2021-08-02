Украинец Кулиш вышел в финал Олимпиады-2020 по стрельбе из пневматической винтовки

На Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в стрельбе из винтовки с трех положений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский стрелок Сергей Кулиш попал в число 8 финалистов. Он набрал 1178 очков и занял шестое место.

Другой украинец Олег Царьков не вышел в финал, поскольку набрал 1166 очков и завершил квалификацию на 22-й позиции.

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