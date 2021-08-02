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Украинец Кулиш вышел в финал Олимпиады-2020 по стрельбе из пневматической винтовки
На Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в стрельбе из винтовки с трех положений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинский стрелок Сергей Кулиш попал в число 8 финалистов. Он набрал 1178 очков и занял шестое место.
Другой украинец Олег Царьков не вышел в финал, поскольку набрал 1166 очков и завершил квалификацию на 22-й позиции.
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SlaviKo
показать весь комментарий02.08.2021 11:49 Ответить Мне нравится 0
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SlaviKo
показать весь комментарий02.08.2021 12:33 Ответить Мне нравится 0
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