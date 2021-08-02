Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби

Українська борчиня Алла Черкасова (вагова категорія до 68 кг) пробилася у півфінал Олімпійських ігор у Токіо (Японія).

Черкасова стартувала з перемоги над Агнешкою Візщек з Польщі, а в чвертьфіналі поклала на лопатки німкеню Анну Кармен Шелль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У протистоянні за місце у фіналі Ігор-2020 Черкасова сьогодні зійдеться з американкою Тамірою Менса-Сток.

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