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Новини Олімпіада-2020
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Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби

Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби

Українська борчиня Алла Черкасова (вагова категорія до 68 кг) пробилася у півфінал Олімпійських ігор у Токіо (Японія).

Черкасова стартувала з перемоги над Агнешкою Візщек з Польщі, а в чвертьфіналі поклала на лопатки німкеню Анну Кармен Шелль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У протистоянні за місце у фіналі Ігор-2020 Черкасова сьогодні зійдеться з американкою Тамірою Менса-Сток.

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ну хоть борцыцы радуют
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02.08.2021 10:50 Відповісти
думаю, будет традиционно бронза....(((
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02.08.2021 11:12 Відповісти
буде золото))
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02.08.2021 15:47 Відповісти
Наші вітання !!!

Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби - Цензор.НЕТ 2236
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02.08.2021 11:01 Відповісти
Капец у нее будет противник.

Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби - Цензор.НЕТ 2697
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02.08.2021 11:43 Відповісти
 
 