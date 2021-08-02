Олимпиада-2020: украинка Черкасова вышла в полуфинал по вольной борьбе

Украинская борчиха Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг) пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония).

Черкасова стартовала с победы над Агнешкой Визщек из Польши, а в четвертьфинале положила на лопатки немку Анну Кармен Шелль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В противостоянии за место в финале Игр-2020 Черкасова сегодня сойдется с американкой Тамирой Менса-Сток.

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