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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: украинка Черкасова вышла в полуфинал по вольной борьбе

Олимпиада-2020: украинка Черкасова вышла в полуфинал по вольной борьбе

Украинская борчиха Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг) пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония).

Черкасова стартовала с победы над Агнешкой Визщек из Польши, а в четвертьфинале положила на лопатки немку Анну Кармен Шелль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В противостоянии за место в финале Игр-2020 Черкасова сегодня сойдется с американкой Тамирой Менса-Сток.

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ну хоть борцыцы радуют
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02.08.2021 10:50 Ответить
думаю, будет традиционно бронза....(((
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02.08.2021 11:12 Ответить
буде золото))
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02.08.2021 15:47 Ответить
Наші вітання !!!

Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби - Цензор.НЕТ 2236
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02.08.2021 11:01 Ответить
Капец у нее будет противник.

Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби - Цензор.НЕТ 2697
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02.08.2021 11:43 Ответить
 
 