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Олимпиада-2020: украинка Черкасова вышла в полуфинал по вольной борьбе
Украинская борчиха Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг) пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония).
Черкасова стартовала с победы над Агнешкой Визщек из Польши, а в четвертьфинале положила на лопатки немку Анну Кармен Шелль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В противостоянии за место в финале Игр-2020 Черкасова сегодня сойдется с американкой Тамирой Менса-Сток.
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Борис Пилипенко
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