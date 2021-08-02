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Новини
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РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську, - Гризлов

РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську, - Гризлов

У РФ стверджують, що повернення роботи ТКГ в очний формат допоможе підвищити результативність переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив представник РФ у ТКГ Борис Гризлов.

"Наприкінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є", - зазначив він.

За його словами, повернення до такого діалогу "допоможе поліпшити ситуацію в регіоні".

Також читайте: Успіх переговорів щодо Донбасу залежить від особистості модератора ОБСЄ, - Резніков

Автор: 

Білорусь (7923) Гризлов Борис (78) росія (64923) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+23
Мінськ 3-х %-вого Саші вже не є нейтральним (і не був нейтральним раніше), тому не може бути платформою для перемовин апріорі! (ІМХО)
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02.08.2021 14:13
+22
Ни о чём,как и обычно у кацапов. Лишь бы усатого легитимизировать своим присутствием. А наши зелёный идиоты ещё и впишутся. Ума хватит.
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02.08.2021 14:13
+17
А предложи им другое место встречи ..ответ будет - Только в Минске Вот только в Минске, в другом городе они ничего решать не могут Будто решение зависит от того в каком городе заседает эта группа Тянут за уши диктатора РБ.Создают видимость значимости Как Минска так и заседаний.. Нечего Украине делать в стране возглавляемой диктатором )))
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02.08.2021 14:15
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Мінськ 3-х %-вого Саші вже не є нейтральним (і не був нейтральним раніше), тому не може бути платформою для перемовин апріорі! (ІМХО)
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02.08.2021 14:13 Відповісти
Морковку Бульбенфюрера вкусить?????????????????
РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске, - Грызлов - Цензор.НЕТ 1337
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02.08.2021 14:13 Відповісти
Ни о чём,как и обычно у кацапов. Лишь бы усатого легитимизировать своим присутствием. А наши зелёный идиоты ещё и впишутся. Ума хватит.
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02.08.2021 14:13 Відповісти
С очными форматами и тем более в Минске, пора заканчивать. Есть электронные средства, есть Интернет - общайтесь хоть до всирачки. Хорош уже деньги бюджета разбазаривать на бесконечные поездочки
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02.08.2021 14:13 Відповісти
РФ предлагает провести очное заседание ТКГ в Минске, - Грызлов - Цензор.НЕТ 1364
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02.08.2021 14:13 Відповісти
Вот тут усатая картофельная подстилка кремлевского окурка и пригодится.
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02.08.2021 14:14 Відповісти
А предложи им другое место встречи ..ответ будет - Только в Минске Вот только в Минске, в другом городе они ничего решать не могут Будто решение зависит от того в каком городе заседает эта группа Тянут за уши диктатора РБ.Создают видимость значимости Как Минска так и заседаний.. Нечего Украине делать в стране возглавляемой диктатором )))
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02.08.2021 14:15 Відповісти
Да чё так слабо, Минск. Давайте в Вануату или Никарагуа или кто там еще Крым признал, ах да можно встречу в савсем независимой Абхазии провести.
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02.08.2021 14:15 Відповісти
Від цього що ,змінються вимоги Росіі??? Ні ,від мети повернення України в "родную говєнь" Росія ніколи не відмовиться !!!!))))
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02.08.2021 14:16 Відповісти
"...ко-ко-ко-ко-ко...", жопомозг, арсена борисовича авакова..
"Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами"
"Над пропастью во ржи"
Санкции ЕС против Беларуси. Украина присоединится после введения их в действие - Кулеба
"...ко-ко-ко-ко-ко..." , Радуцкий привет 🤫🤫🤫
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02.08.2021 14:16 Відповісти
вимоги ********** Україну не хвилюють
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02.08.2021 14:18 Відповісти
всем дрожать и бояться!


РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську, - Гризлов - Цензор.НЕТ 5674
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02.08.2021 16:04 Відповісти
Тю... а что, грызлов уже вернулся с *****? Ну пусть о5 идёт туда же, дорогу уже знает.
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02.08.2021 14:21 Відповісти
"По его словам, возвращение к такому диалогу "поможет улучшить ситуацию в регионе".

Протасевич не даст соврать.
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02.08.2021 14:21 Відповісти
Видать новичек с дельтой поступил, решили поделиться с нами по братски.
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02.08.2021 14:26 Відповісти
Козломордые решили шоу устроить ? Так сразу в кремль приглашайте , смысл ехать в провинциальный путлеровский Минск ?!
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02.08.2021 14:34 Відповісти
То есть агрофюрер признает ЛНР, разрешая вымышленным персонажам допрашивать Протасевича, а Украина такая, ой как правильно, давайте очно встретимся. Днищеее
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02.08.2021 14:37 Відповісти
слать казлину лесом.
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02.08.2021 14:44 Відповісти
заседание ТКГ в Минске - легализация рашистами , сябровского диктатора
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02.08.2021 14:50 Відповісти
И очно всех прихлопнут...вперёд и с песней..
Бедная страна...
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02.08.2021 14:52 Відповісти
К террористам ехать? Ппц....
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02.08.2021 14:53 Відповісти
А чем вам Марьинка не подходит? Сарай подходящий найти можно. Результативность ноль.
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02.08.2021 14:56 Відповісти
Так если шо не понравиться таежносоюзным товарищам рискуете остаться в заложниках полной делегацией.Уж лучше в Сомали,там больше шансов на неприкосновенность.
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02.08.2021 15:07 Відповісти
В Минске? А почему не в северной Корее ?
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02.08.2021 15:28 Відповісти
Може Арестовича с Кравчуком возьмут в заложники - вот же мы плакать по ним будем!
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02.08.2021 15:53 Відповісти
З якого переляку їхати в країну, де президент -терорист захоплює міжнародні літаки ! В нас що Розуму мало ! Переговори поводять в нейтральних країнах, які поважають і виконують міжнародні Закони ! Ні російська фальсифікація ,ні Білорусь до таких країн , на жаль, НЕ НАЛЕЖАТЬ !
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02.08.2021 15:56 Відповісти
Новичок прокисает?
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02.08.2021 18:26 Відповісти
 
 