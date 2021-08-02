РФ пропонує провести очне засідання ТКГ у Мінську, - Гризлов
У РФ стверджують, що повернення роботи ТКГ в очний формат допоможе підвищити результативність переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив представник РФ у ТКГ Борис Гризлов.
"Наприкінці серпня заплановано чергове засідання контактної групи. На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є", - зазначив він.
За його словами, повернення до такого діалогу "допоможе поліпшити ситуацію в регіоні".
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