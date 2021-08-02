Операцію з пересадки серця вперше провели в Черкасах, - МОЗ

29 липня в Черкасах уперше на базі третьої черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги лікарі провели операцію з вилучення серця, нирок і печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МОЗ, серце пересадили 59-річному пацієнтові в Черкаському обласному кардіологічному центрі. Пересаджувати його черкаським хірургам допомагали колеги з Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім М.М. Амосова.

Дві донорські нирки були пересаджені в Черкаському обласному онкологічному диспансері.

Печінка донора була перевезена в Національний інститут хірургії і трансплантології, де її отримав 58-річний чоловік, який уже кілька років перебував у листі очікування.

Трансплантація стала можливою після згоди родичів на пересадку органів донора. Пацієнт переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку і не залишила йому жодних шансів на життя.

Підбір пар "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна система трансплантації (ЄДСТ).

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Зараз стан пацієнтів стабільний. Попереду їх чекає довгий шлях реабілітації.

"Висловлюємо слова скорботи родичам донора і свою повагу і вдячність за їхнє вкрай важливе рішення. Також дякуємо за злагоджену і швидку роботу патрульній поліції України, яка оперативно доставила бригаду лікарів із Києва до Черкас. Трансплантацію виконано за кошти державного бюджету відповідно до пілотних проєктів із фінансування трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів", - зазначили в МОЗ.