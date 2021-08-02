Операцию по пересадке сердца впервые провели в Черкассах, - Минздрав
29 июля в Черкассах впервые на базе третьей черкасской городской больницы скорой медицинской помощи, врачи провели операцию по изъятию сердца, почек и печени от одного донора для их дальнейшей трансплантации нескольким пациентам.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минздрава, сердце пересадили 59 - летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Пересаживать его черкасским хирургам помогали коллеги из Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.
Две донорские почки были пересажены в Черкасском областном онкологическом диспансере.
Печень донора была перевезена в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58 - летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.
Трансплантация стала возможной после согласия родственников на пересадку органов донора. Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга и не оставила ему никаких шансов на жизнь.
Подбор пар "донор - реципиент" осуществила Единая государственная система трансплантации (ЕДИСТ).
Сейчас состояние пациентов стабильное. Впереди их ждет долгий путь реабилитации.
"Выражаем слова скорби родственникам донора и свое почтение и благодарность за их крайне важное решение. Также благодарим за слаженную и быструю работу патрульную полицию Украины, которая оперативно доставила бригаду врачей из Киева в Черкассы. Трансплантация выполнена за средства государственного бюджета в соответствии с пилотным проектом по финансированию трансплантации органов и других анатомических материалов", - отметили в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль