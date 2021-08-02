СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
СБУ блокувала "силовий осередок" проросійського громадського об'єднання, яке контролював народний депутат України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зловмисники діяли під прикриттям громадського об'єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України.
За даними попереднього розслідування, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.
Встановлено, що в березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опонентові. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів і спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.
У ході процесуальних дій за місцем проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об'єднання правоохоронці виявили:
- холодну зброю, яку могли використовувати для здійснення тяжких злочинів;
- інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;
- велику партію марихуани та обладнання для її вирощування.
Зараз слідчі органів безпеки повідомили лідеру угрупування про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
За даними видання "РБК-Україна", йдеться про організацію "Патріоти - За життя", яку контролює нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.
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А все просто - легке життя відучило їх аналізувати.
Коли люди жили в печерах, у постійних сутичках з хижаками, від здатності аналізувати ситуації залежало, чи виживеш не тільки ти, а і все плем'я. Зараз можна жити і без цього... ну з вкрай рідкісними виключеннями.
Президент не имел монокоалиции, как преЗедент, поэтому не мог силами только своей фракции убрать Авакова. А Аваков слушал Беню, а не Порошенко.
С ног до головы.
Наркоту поделят и отпустят
Или как Чауса охранять будут от всех
ничего удивительного
есть для таких как это чучело специальные, пятилитровые, из-под шампанского
пора вешать
І назвали вони ії Зе влада