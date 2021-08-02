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СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

СБУ блокувала "силовий осередок" проросійського громадського об'єднання, яке контролював народний депутат України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники діяли під прикриттям громадського об'єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України.

За даними попереднього розслідування, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

Встановлено, що в березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опонентові. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів і спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.

У ході процесуальних дій за місцем проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об'єднання правоохоронці виявили:

- холодну зброю, яку могли використовувати для здійснення тяжких злочинів;
- інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;
- велику партію марихуани та обладнання для її вирощування.

Зараз слідчі органів безпеки повідомили лідеру угрупування про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

За даними видання "РБК-Україна", йдеться про організацію "Патріоти - За життя", яку контролює нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.

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СБУ накрила проросійське угруповання Киви Патріоти за життя, під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ 01
СБУ накрила проросійське угруповання Киви Патріоти за життя, під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ 02
СБУ накрила проросійське угруповання Киви Патріоти за життя, під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ 03

СБУ (12772) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+91
Вы непанимаете. Группа академиков мирно изучала целебные свойства конопли и готовилась защищать кандидатскую диссертацию на тему оптимальной глубины затяжки. А тут супостаты бендеровские помешали.
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02.08.2021 17:15
+51
Прокацапских сил в Украине так много, что они вынуждены давить друг друга, бо у ***** нехватает бабла их всех финансировать...
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02.08.2021 17:15
+42
киву давно надо было закрыть на дурку...это визуально наблюдается..
без биноклей и со всех сторон...
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02.08.2021 17:21
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В жопоблоке все такие.
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02.08.2021 17:47 Відповісти
А що тоді сказати про тих, хто його вибрав?
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02.08.2021 17:57 Відповісти
Я еще могу понять избирателей жопоблока, в основном это пенсы, дрочащие на совок, и люди, обработанные рашисской пропогандой Их по немножку становится все меньше. А вот дебилов, выбравших зебанутого идиота, бубочку оманского не понимаю. Как можно было, как последним лошарам попасть под такой разводняк? Простой анализ обещаний шута показывает, что он брешет, как дворовой пес.
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02.08.2021 18:29 Відповісти
Як можна зрозуміти жінку, яка з дитиною на рухах переходить жваву дорогу спереду від зупинившогося автобуса?
А все просто - легке життя відучило їх аналізувати.

Коли люди жили в печерах, у постійних сутичках з хижаками, від здатності аналізувати ситуації залежало, чи виживеш не тільки ти, а і все плем'я. Зараз можна жити і без цього... ну з вкрай рідкісними виключеннями.
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02.08.2021 21:58 Відповісти
Я з тиждень не могла повірити, що бубочка переміг. Була надія, що президенство Зебобіка просто жарт, але дива не сталося.
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03.08.2021 14:28 Відповісти
там еще литературу нашли
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2843
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02.08.2021 17:29 Відповісти
ну так и нужно лишать этих "патриотов" жизни.
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02.08.2021 17:30 Відповісти
Не при Порохе, а при Авакове. Именно он взял Киви к себе в МВС и поставил большим начальником с соответствующими полномочиями.
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02.08.2021 17:36 Відповісти
А ще Порох навчив Ківу поправляти свого самовисуваньця.
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02.08.2021 17:39 Відповісти
Не підказуйте зебікам, вони і так несуть таке, що ні в які ворота ....
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02.08.2021 17:41 Відповісти
Не хахаха.
Президент не имел монокоалиции, как преЗедент, поэтому не мог силами только своей фракции убрать Авакова. А Аваков слушал Беню, а не Порошенко.
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02.08.2021 17:47 Відповісти
кацапёзд, ты смеешь Рональда Рейгана себе на ник цеплять?
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Я чекав Вашого коментаря - винуватий Порох! Аплодую.
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02.08.2021 17:37 Відповісти
Болезный, Порох и тебе насрал в штаны? Так выборы закончились 2 с половиной года тому назад, а ты так и ходишь в обосранный штанах? Хотя, ЗЕбанутые все такие, обосранные.
С ног до головы.
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02.08.2021 17:44 Відповісти
он насрал 54,7% граждан страны которые за него проголосовали.....+Небесная сотня с помощью которой он и пролез в президенты
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03.08.2021 10:07 Відповісти
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8497
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02.08.2021 17:44 Відповісти
в случае с кивой - будет пшик, то политическое преследование за любовь к родине...
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02.08.2021 17:34 Відповісти
Не к родине, а к конопле и его кормилице, силосной яме
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02.08.2021 17:46 Відповісти
Яма була жомова.
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03.08.2021 07:31 Відповісти
Как неожиданно-то ...
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02.08.2021 17:34 Відповісти
СБУ превратилась в карательный орган.
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02.08.2021 17:35 Відповісти
СБУ наконец-то вышла из каматоза и начала работать!
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02.08.2021 21:00 Відповісти
Закінчилися 9 кг. білого порошку, прийшли до ківи зеленого позичити.!
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02.08.2021 22:34 Відповісти
ну и что с того???
Наркоту поделят и отпустят
Или как Чауса охранять будут от всех
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02.08.2021 17:35 Відповісти
Може хтось забув, що "За життя" - це "Лє хаім" (לחיים).
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02.08.2021 17:36 Відповісти
Еврейский тост.
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02.08.2021 19:32 Відповісти
ківа і наркота - нічого дивного
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02.08.2021 17:38 Відповісти
Он и на войне травкой баловался и сам в интервью об этом признавался .Так что да ,
ничего удивительного
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03.08.2021 13:37 Відповісти
На Мацкве такой же прахфесор как Кива , расчленил свою любовницу,отрубил ей руки и плавапл с отрублеными руками в Мацква -реке.
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02.08.2021 17:39 Відповісти
Не в Мацкве, а в Питере, не в Москва-реку, а в Фонтанку. Невзоров еще возмущался, что это моветон, кидать расчлененку в Фонтанку, истинные петербужцы испокон веку использовали для этого Обводной канал. Тогда же вошло в обиход слово "Расчленинград".
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02.08.2021 19:21 Відповісти
от перемены места -смысл кацапских скреп не меняется
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02.08.2021 21:02 Відповісти
Точно,перепутал.
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02.08.2021 21:27 Відповісти
Ну шо вы все напали на целого кандидата наук Киву? Ну а шо ему оставалось делать, если доходов от сдачи в аренду его силосной ямы не хватало академику Киве на прокорм своей партийной академической ячейки, вот они и вынуждены были кормиться коноплей.
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02.08.2021 17:40 Відповісти
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8896
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02.08.2021 17:40 Відповісти
Кива - рожа не подсудная. Как- никак, а избран представлять самую пещерную часть иликтората. Ну, не домоглись предшественники лишить предателей права быть избранными... Но, с его выкормышами следует разобраться.... Если всерьез возьмутся за титушек , поставлю клоуну +
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02.08.2021 17:42 Відповісти
Вообще Кива талантливый чилавек- Когда надо он питар,когда надо он не питар
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02.08.2021 17:42 Відповісти
талантище
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02.08.2021 17:47 Відповісти
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4307
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02.08.2021 17:47 Відповісти
Ну уж ты, точно не один народ))))
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03.08.2021 06:10 Відповісти
И бильярдиста в обезьянник!😁😁
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02.08.2021 17:53 Відповісти
жомова яма дала врожай...
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02.08.2021 17:53 Відповісти
Класс, 100%
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04.08.2021 10:06 Відповісти
... це все впровадження науково-практичних результатів кандидатської ківи в управління державою...
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02.08.2021 18:04 Відповісти
Почему кива ещё не на бутылке?
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02.08.2021 18:17 Відповісти
Тому що, йому прийдеться переписувати "свою десертацію".
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02.08.2021 19:52 Відповісти
вот меня этот вопрос тоже волнует уже давно!
есть для таких как это чучело специальные, пятилитровые, из-под шампанского
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02.08.2021 20:31 Відповісти
"виявили велику партію марихуани та обладнання для її вирощування" - це міг бути як Ків-овець так і кончений прихільник Зєлі.. навіть сама Зєля, брагар-юрченко-арагніда-корнієнко-аналтабу................ пацани, що просто так шлІ к успЄху?
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02.08.2021 18:25 Відповісти
А самого Профессора почему не накрыли?
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02.08.2021 18:49 Відповісти
глядя из Харькова, видится кубло в Киеве
пора вешать
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02.08.2021 18:52 Відповісти
Я не понял , что на Банковой трава закончилась ?
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02.08.2021 18:57 Відповісти
Сразу подумал, что второе фото из офиса президента
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02.08.2021 19:01 Відповісти
кошерное - ле хаем, кацапское - за жизнь - ориентир дла тупой и прокацапской ваты за какую дупу голосовать.
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02.08.2021 19:12 Відповісти
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8883
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02.08.2021 19:54 Відповісти
Нарешті СБУ зробили щось путнє...
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02.08.2021 20:14 Відповісти
Открылись интересные подробности....https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
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02.08.2021 20:16 Відповісти
Нужно всех понять и опустить.
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02.08.2021 20:29 Відповісти
А СБУ всегда и везде находит оружие и наркотики.
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02.08.2021 20:57 Відповісти
Потому что "всё есть яд и всё есть лекарство"
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03.08.2021 01:27 Відповісти
Це не політики ,і тим більше не якась "еліта" ! Це гопники - бандити по яким уже30 років тюрма плаче! У яких треба відбирати Громадянство України разом з Виборчим правом і депортувати на їх ідеологічну родіну!
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02.08.2021 21:00 Відповісти
Схоже, що вся ця шайка на чолі з аваковським дегенератом - Ківою, є частиною мвс (раз в'яжуть їх сбушники)
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02.08.2021 21:04 Відповісти
Щось закидати Киві це безальтернативно - зараз час полудурків які можуть справку з дурки показати. Це поганий приклад Кернеса для української політики - як що у Харкові кримінальний полудурок тримався у владі 15 років, то чому не зробити цілу політсилу з клоуном у керма.
І назвали вони ії Зе влада
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02.08.2021 21:07 Відповісти
Пророссийские отряды Кивы-Черного, охранная структура Медведчука "Шторм", монахи с военной выправкой в монастырях и лаврах - все они ждали и ждут своего часа - сигнала из Кремля начинать действовать в тылу, они - пятая колонна. А к ним "на помощь русскоязычным соотечественникам" прийдут "зеленые человечки".
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02.08.2021 21:08 Відповісти
це тільки в Україні може таке бути де вороги України в народних депутатах сидять в Раді))))просто слів немає,ну і до яких пір п'ята колона кремля буде сидіти у владі?Нарід обрав?Та насрати на той нарід,то не нарід то збоченці яких треба судити за те що вони вороги країни і ворогів обирають.
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02.08.2021 21:15 Відповісти
Эмм, а это 3/14дрило кива, оно часом не по ботанике "докторскую" защищало?
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02.08.2021 21:23 Відповісти
И этому долбоящеру киве нихера не будет. Только не при зелохах.
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02.08.2021 21:34 Відповісти
так ему при всех лучше всех
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02.08.2021 23:41 Відповісти
Киву раком и петушить под шканарь
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02.08.2021 21:40 Відповісти
Отличие дикой страны третьего мира от цивилизованной знаете в чём состоит? Не используется секс в виде наказания.
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03.08.2021 01:26 Відповісти
Холодное оружие которое могли использовать...(навскидку, без экспертизы, холодное)А ещё у одного был член который он мог использовать для изнасилования.
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02.08.2021 23:40 Відповісти
Расстрелять !!
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03.08.2021 01:19 Відповісти
и выкурить!
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03.08.2021 01:24 Відповісти
теперь наш гуманный суд скажет: что этого никогда не было. поймут и отпустят((((
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03.08.2021 05:54 Відповісти
Повесить онаниста на одной веревке с Медведчукой и Рабиновицем!
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03.08.2021 07:52 Відповісти
Дегенерат совсем оборзел,безнаказанно гадит ,давно пора бошку отбить.
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03.08.2021 08:37 Відповісти
Університет ім. Іллі Киви.
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03.08.2021 10:14 Відповісти
Це були аспіранти.
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03.08.2021 11:09 Відповісти
Какая-то подстава... Конопля зеленая, травмат и бумажки? И это ОО?
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03.08.2021 10:23 Відповісти
У меня только один вопрос :почему вместе с этими гавриками и самого киву не взяли ,ведь он он в открытую угрожал зеленскому устроить держпереворот уже этой осенью.И угрозы эти свои он озвучивал аккурат сразу после отставки бессменного министра рюкзакова
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03.08.2021 11:07 Відповісти
СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6318 Турция. В Анталье задержали двух русских туристов о подозрению в поджоге лесов
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03.08.2021 13:27 Відповісти
А Чаус.
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04.08.2021 10:07 Відповісти
после многих безуспешных лет поисков сбушники наконец то заметили путинососов-террористов и наркоманов в сборище путинососов-террористов и наркоманов.
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04.08.2021 10:55 Відповісти
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