Справу ватажка бандформування "ДНР" Безлера направлено до суду, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігоря Безлер (кличка Бєс).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством. За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що разом зі своїми спільниками Безлер організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

"Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка", - підкреслюють в СБУ.

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Там уточнюють, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст. 27 та ч.1, ч.2, ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Відповідно до Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - повідомляють у спецслужбі.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Ігор Безлер - найманець РФ, терорист. Брав участь в окупації Криму Росією навесні 2014 року, а після у війні РФ проти України на Донбасі. "Безлер є російським диверсантом з ГРУ, який керував захопленням будівлі СБУ в Донецьку і захопленням райвідділу МВС України в місті Горлівка навесні 2014 року", - повідомляється на сайті "Миротворець".