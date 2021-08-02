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Новини Агресія Росії проти України
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Справу ватажка бандформування "ДНР" Безлера направлено до суду, - СБУ

Справу ватажка бандформування

Співробітники Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігоря Безлер (кличка Бєс).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"До суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством. За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що разом зі своїми спільниками Безлер організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

"Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка", - підкреслюють в СБУ.

Читайте також: Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга

Там уточнюють, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст. 27 та ч.1, ч.2, ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Відповідно до Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права", - повідомляють у спецслужбі.

За вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Ігор Безлер - найманець РФ, терорист. Брав участь в окупації Криму Росією навесні 2014 року, а після у війні РФ проти України на Донбасі. "Безлер є російським диверсантом з ГРУ, який керував захопленням будівлі СБУ в Донецьку і захопленням райвідділу МВС України в місті Горлівка навесні 2014 року", - повідомляється на сайті "Миротворець".

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12774) силовики (2512) суд (11653) Безлер Ігор (28)


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Топ коментарі
+11
Вчера на одном из участков 4 Хмыря Путлера отправились петь песни Кобзону на могилке...,подорвались на собственных минах...Земля стекловатой быдлу путлера...
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02.08.2021 21:09
+3
Не было никогда такого и вот опять... Усатого давно отставили и он переквалифицировался в управдомы. Даже если ему пообещают пенсию повысить, на суд он не явиться. Покатать на лифте -надежней!
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02.08.2021 20:59
+3
терикон это старо и пошло.
у этого гнуса есть выбор: лифт, кафе ну или выстрел в форточку



Пороха на него нет
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02.08.2021 22:13
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Викрасти , як Чауса і закопати в теріконі.
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02.08.2021 20:58 Відповісти
терикон это старо и пошло.
у этого гнуса есть выбор: лифт, кафе ну или выстрел в форточку



Пороха на него нет
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02.08.2021 22:13 Відповісти
Не было никогда такого и вот опять... Усатого давно отставили и он переквалифицировался в управдомы. Даже если ему пообещают пенсию повысить, на суд он не явиться. Покатать на лифте -надежней!
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02.08.2021 20:59 Відповісти
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02.08.2021 21:03 Відповісти
Давно пора. Ну а дальше очередь артистов, его развлекающих.
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02.08.2021 21:04 Відповісти
Вчера на одном из участков 4 Хмыря Путлера отправились петь песни Кобзону на могилке...,подорвались на собственных минах...Земля стекловатой быдлу путлера...
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02.08.2021 21:09 Відповісти
а разве эту скотину не добили?
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02.08.2021 21:29 Відповісти
Судя по всему нет. Хотя, когда он сцепился с другим мудаком гиркиным, я надеялся, что они друг друга закопают
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02.08.2021 23:10 Відповісти
Артур Герасимов своего кореша на поруки возьмет?
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02.08.2021 23:23 Відповісти
ну, брехливий зебіл https://censor.net/ua/user/483600 без брехні не здатен обійтись. Бо брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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02.08.2021 23:40 Відповісти
Ты говноед набери в гугл поиске два слова "Безлер и Герасимов".
А ну да, религия не позволяет, в церкви "Святого Петра" одни ангелы с крылышками собрались.
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06.08.2021 21:07 Відповісти
Ещё пол года не прошло
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03.08.2021 02:07 Відповісти
Какой суд? Таких надо "без суда и следствия",как говорится. А наши "суды" подобным разве что 3 года условно дадут.
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03.08.2021 06:52 Відповісти
Отпустят. Как и "Багиру" в Харькове, которая пытала и убивала наших пленных после захвата русней блокпоста ЗСУ в с.Красный Партизан (сейчас- Бэтмановэ).
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03.08.2021 11:08 Відповісти
 
 