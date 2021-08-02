РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10779 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 877 14

Дело главаря бандформирования "ДНР" Безлера направлено в суд, - СБУ

Дело главаря бандформирования

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина РФ, главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР" Игоря Безлера (кличка Бес).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вместе со своими сообщниками Безлер организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

"Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину", - подчеркивают в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака

Там уточняют, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору), ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения, соединенного с умышленным убийством, и управление его совершением, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

"Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права", - сообщают в спецслужбе.

Также читайте: Обвиняемому в убийствах и пытках террористу Безлеру российский суд назначил $4 тыс. моральной компенсации в деле малайзийского Боинга

За совершение инкриминируемых Безлеру особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2968) СБУ (19855) силовики (2797) суд (25077) Безлер Игорь (32)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Вчера на одном из участков 4 Хмыря Путлера отправились петь песни Кобзону на могилке...,подорвались на собственных минах...Земля стекловатой быдлу путлера...
показать весь комментарий
02.08.2021 21:09
+3
Не было никогда такого и вот опять... Усатого давно отставили и он переквалифицировался в управдомы. Даже если ему пообещают пенсию повысить, на суд он не явиться. Покатать на лифте -надежней!
показать весь комментарий
02.08.2021 20:59
+3
терикон это старо и пошло.
у этого гнуса есть выбор: лифт, кафе ну или выстрел в форточку



Пороха на него нет
показать весь комментарий
02.08.2021 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викрасти , як Чауса і закопати в теріконі.
показать весь комментарий
02.08.2021 20:58 Ответить
терикон это старо и пошло.
у этого гнуса есть выбор: лифт, кафе ну или выстрел в форточку



Пороха на него нет
показать весь комментарий
02.08.2021 22:13 Ответить
Не было никогда такого и вот опять... Усатого давно отставили и он переквалифицировался в управдомы. Даже если ему пообещают пенсию повысить, на суд он не явиться. Покатать на лифте -надежней!
показать весь комментарий
02.08.2021 20:59 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2021 21:03 Ответить
Давно пора. Ну а дальше очередь артистов, его развлекающих.
показать весь комментарий
02.08.2021 21:04 Ответить
Вчера на одном из участков 4 Хмыря Путлера отправились петь песни Кобзону на могилке...,подорвались на собственных минах...Земля стекловатой быдлу путлера...
показать весь комментарий
02.08.2021 21:09 Ответить
а разве эту скотину не добили?
показать весь комментарий
02.08.2021 21:29 Ответить
Судя по всему нет. Хотя, когда он сцепился с другим мудаком гиркиным, я надеялся, что они друг друга закопают
показать весь комментарий
02.08.2021 23:10 Ответить
Артур Герасимов своего кореша на поруки возьмет?
показать весь комментарий
02.08.2021 23:23 Ответить
ну, брехливий зебіл https://censor.net/ua/user/483600 без брехні не здатен обійтись. Бо брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
показать весь комментарий
02.08.2021 23:40 Ответить
Ты говноед набери в гугл поиске два слова "Безлер и Герасимов".
А ну да, религия не позволяет, в церкви "Святого Петра" одни ангелы с крылышками собрались.
показать весь комментарий
06.08.2021 21:07 Ответить
Ещё пол года не прошло
показать весь комментарий
03.08.2021 02:07 Ответить
Какой суд? Таких надо "без суда и следствия",как говорится. А наши "суды" подобным разве что 3 года условно дадут.
показать весь комментарий
03.08.2021 06:52 Ответить
Отпустят. Как и "Багиру" в Харькове, которая пытала и убивала наших пленных после захвата русней блокпоста ЗСУ в с.Красный Партизан (сейчас- Бэтмановэ).
показать весь комментарий
03.08.2021 11:08 Ответить
 
 