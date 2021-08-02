США наказали 24 російським дипломатам залишити країну
Сполучені Штати наказали 24 російським дипломатам залишити країну до 3 вересня у зв'язку з закінченням терміну дії їхніх віз.
Про це заявив посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Антонов не уточнив, чи пов'язаний цей припис з якоюсь конкретною суперечкою; коментарів з боку Вашингтона поки не надходило.
"Майже всі вони поїдуть без заміни, оскільки Вашингтон різко ускладнив процедури видачі віз", - сказав Антонов в інтерв'ю журналу National Interest.
При цьому, зазначає видання , прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що характеристика ситуації з візами у 24 російських дипломатичних співробітників у США, яку дав російський посол, неточна.
Виступаючи на брифінгу для преси і торкнувшись питання про візи російських дипломатів, Прайс зазначив, що російські дипломати, у яких закінчився термін дії візи, можуть подати заяву про продовження і що такі заяви розглядаються на регулярній основі.
Між Москвою і Вашингтоном давно існують розбіжності щодо низки питань. Двосторонні відносини різко погіршилися після того, як президент США Джо Байден дав зрозуміти, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею".
Напруженість дещо знизилася після того, як у червні Байден зустрівся з Путіним у Женеві.
"Ми сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору і ми зможемо нормалізувати життя російських й американських дипломатів у США і Росії на принципах взаємності", - сказав Антонов.
Антонов також висловив сподівання на продовження нещодавно започаткованого діалогу між двома країнами з питань кібербезпеки.
"Як варіант, ми можемо обговорити кіберзагрози для систем контролю над озброєннями тощо", - сказав він.
Минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що дії російського уряду стосовно американської дипломатичної місії змусили Держдепартамент звільнити 182 громадян Росії, які працювали на посольство і консульства США в Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.
Держсекретар зазначив, що США, незважаючи ні на що, збираються "виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані та стабільні відносини з Росією".
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