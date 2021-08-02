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США наказали 24 російським дипломатам залишити країну

США наказали 24 російським дипломатам залишити країну

Сполучені Штати наказали 24 російським дипломатам залишити країну до 3 вересня у зв'язку з закінченням терміну дії їхніх віз.

Про це заявив посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Антонов не уточнив, чи пов'язаний цей припис з якоюсь конкретною суперечкою; коментарів з боку Вашингтона поки не надходило.

"Майже всі вони поїдуть без заміни, оскільки Вашингтон різко ускладнив процедури видачі віз", - сказав Антонов в інтерв'ю журналу National Interest.

При цьому, зазначає видання , прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що характеристика ситуації з візами у 24 російських дипломатичних співробітників у США, яку дав російський посол, неточна.

Виступаючи на брифінгу для преси і торкнувшись питання про візи російських дипломатів, Прайс зазначив, що російські дипломати, у яких закінчився термін дії візи, можуть подати заяву про продовження і що такі заяви розглядаються на регулярній основі.

Читайте також: Ми звільняємо з американських диппредставництв у Росії 182 співробітників, - Блінкен

Між Москвою і Вашингтоном давно існують розбіжності щодо низки питань. Двосторонні відносини різко погіршилися після того, як президент США Джо Байден дав зрозуміти, що вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею".

Напруженість дещо знизилася після того, як у червні Байден зустрівся з Путіним у Женеві.

"Ми сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору і ми зможемо нормалізувати життя російських й американських дипломатів у США і Росії на принципах взаємності", - сказав Антонов.

Антонов також висловив сподівання на продовження нещодавно започаткованого діалогу між двома країнами з питань кібербезпеки.

"Як варіант, ми можемо обговорити кіберзагрози для систем контролю над озброєннями тощо", - сказав він.

Минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що дії російського уряду стосовно американської дипломатичної місії змусили Держдепартамент звільнити 182 громадян Росії, які працювали на посольство і консульства США в Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

Держсекретар зазначив, що США, незважаючи ні на що, збираються "виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані та стабільні відносини з Росією".

Автор: 

росія (64926) США (22512) дипломати (565)


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Топ коментарі
+20
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 2425
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02.08.2021 22:56
+15
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 5370
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02.08.2021 22:57
+14
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 15
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02.08.2021 22:39
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Лаптеногие едут спасать Хунту КГБиста...
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02.08.2021 22:36 Відповісти
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 2425
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02.08.2021 22:56 Відповісти
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 5370
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02.08.2021 22:57 Відповісти
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 3615
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02.08.2021 22:36 Відповісти
24 дипломата будут без замены
потому что визу для замены надо получать в Киеве
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02.08.2021 22:36 Відповісти
Россия ответит симметрично высокой 24 американцев и вопрос решится
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02.08.2021 22:57 Відповісти
Закриються консульства або просто закриють в них візові відділи. Залізна завіса - візу можна отримати буде тільки в Москві. Нагадує вираз "стріляти собі в ногу" ))
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02.08.2021 23:08 Відповісти
Порівняй кількість американців, які зацікавлені в поїздках в Росію, з кількістю росіян, шо рвуться приїхать в США Щось я не бачу і емігрантів на ПМЖ з США до Росії Тому "удар по яйцях" американцям з боку росіян буде практично "ударом в пустоту" А от США битиме точно "в болюче місце"
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03.08.2021 04:07 Відповісти
чем и кому и наххх эти мацкали хоть где-то...?????)))- може шото нявкнешь...??
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03.08.2021 04:20 Відповісти
бугага
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03.08.2021 07:51 Відповісти
Меньше будет кацапской разведки 😀
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02.08.2021 22:36 Відповісти
На эту тему есть прикольный сериальчик "Американцы".
https://www.imdb.com/title/tt2149175/

США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 59
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02.08.2021 22:56 Відповісти
Жаль нет его продолжения....
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02.08.2021 22:57 Відповісти
Да. И "Родина" стопорнулась...
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02.08.2021 22:59 Відповісти
Цей серіал прославляв москальских шпигунів які інколи вбивали американських громадян. Причому знімався в розпал війни в Україні. Гівно !
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02.08.2021 23:34 Відповісти
Зря ты так. Не вьехал ты в смысл того кина
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02.08.2021 23:35 Відповісти
А що там в'їжджати ? Як вони вінчалися потайки в Америці в православного батюшки ? Чи як вивозили своїх американізованих дітей "на родіну" ? Серіал показує, що незважаючи на те що їхнім дітям комфортніше було жити в США (донька навіть розказала пастору про шпигунство), батьки їх все одно скалічили своєю пропагандою і продовжували "самозабвєнно служити росії". Єдиний позитивний персонаж серіалу - агент фбр, в якого шпигуни під носом працювали, і який мав честь і сумлінність, за що і поплатився.
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03.08.2021 00:31 Відповісти
Я ж и говорю - не въехал ты в смысл этого кина
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03.08.2021 08:45 Відповісти
На границе пинка под сраку.
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02.08.2021 22:39 Відповісти
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 15
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02.08.2021 22:39 Відповісти
имперский подсрачник
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02.08.2021 22:40 Відповісти
гнать кацапо-фашисткую падаль отовсюду!
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02.08.2021 22:41 Відповісти
А шо сталось? Наче все уладнали. А тепер знов взад?
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02.08.2021 22:41 Відповісти
uгарна новина!
а ще:

Українське підприємство продовжує працювати попри справу про банкрутство
ПрАТ "АвтоКрАЗ" днями відвантажило партію вантажівок КрАЗ-6322 до однієї з країн Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням прес-служби підприємства, після прибуття машин до замовника "на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення". Однак інші деталі не повідомляються.
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02.08.2021 22:42 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,
Герр Мюллер,радистка Кэт не моя любовница...
Штирлиц,меня не интересуэт рюсская пианистка...,меня интересует профессор Плейшнер...,почему вы ночуете у профессора каждую ночь,даже во время бомбежек Берлина английскими летчиками...
Герр Мюллер,мы поспорили с профессором на ящик Боярышника, что Гитлер и Сралин 2 Мудака...,спор никак не заканчивается...
Штирлиц,вы рюсский шпион Бояру глротают только мавзолейные бврвны...
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02.08.2021 22:44 Відповісти
И не смешно и не умно, только время у людей отнимаешь. Все же видят, что ты бредишь и желтенькие таблетки выбрасываешь. Напрасно! От них хоть поспишь немного.
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02.08.2021 23:34 Відповісти
Рооодина! Пусть кричат уроооодина....домой, холопы)
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02.08.2021 22:49 Відповісти
"Домой,в родние небеня !!" !!!)))
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02.08.2021 23:13 Відповісти
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 8152
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02.08.2021 22:55 Відповісти
На лижі б поставили, - і в Оман із Буковеля.
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03.08.2021 07:14 Відповісти
А ещё доцю унылой лошади гоните нах.😆
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02.08.2021 23:05 Відповісти
каЦАПский дипло-МАТ:

США наказали 24 російським дипломатам залишити країну - Цензор.НЕТ 9801

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03.08.2021 00:12 Відповісти
"Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы для систем контроля над вооружениями " - почти прямая угроза.
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03.08.2021 00:35 Відповісти
Наконец то рябята вернуться к духовности,скрепам,березкам в родную говень!
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03.08.2021 07:18 Відповісти
Да накой вам всралась та Америка, в Мухосранске лучше!!!
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03.08.2021 07:29 Відповісти
Правильно. Тараканов и пРуссаков надо избавляться
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03.08.2021 07:32 Відповісти
бензоколонка и ее владелец ***** доиграются что прямые авиарейсы из мацквы штаты закроют --- и будут скрепоносные лететь в канаду . чтобы в сша попасть -- так уже было в 80х . сначала хакеры ***** делают диверсии в сетях сша . а потом кремлевский гандон говорит штатам давайте вместе их ловить будем --- ну короче их там нет
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03.08.2021 08:48 Відповісти
Путлер надеялся, что начиная войны, все останется по-прежнему. Дети высокого начальства и дипломаты, живя на загнивающем Западе, будут числится там агентами влияния, и пользоваться доступными всем честным гражданам благами цивилизации. Им будут внимать с неослабевающим интересом, как вяликие россияне этот Запад имеют. Только с Украиной такой фортель и проходит. Жирует в нас рашинская агентура, - на попов их церкви посмотрите, на этих сущих боровов, - в парламенте заседают, какают в души украинцев, пугают бедами и воюют с Украиной, им же за это первые должности в государстве и работа на местах (сами безработные сидят или по Европам шастают в поисках заработка). Вовсю трудятся шпионы в посольстве и в консульствах. Вот где лафа россиянам. Но, США, однозначно не такие.
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03.08.2021 11:13 Відповісти
США наказали 24 російським дипломатам залишити країну - Цензор.НЕТ 3483
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03.08.2021 23:26 Відповісти
 
 