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США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну

США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну

Соединенные Штаты предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября в связи с истечением срока действия их виз.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Антонов не уточнил, связано ли это предписание с каким-либо конкретным спором; комментариев со стороны Вашингтона пока не последовало.

"Почти все они уедут без замены, поскольку Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", - сказал Антонов в интервью журналу National Interest.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы увольняем из американских диппредставительств в России 182 сотрудника, - Блинкен

При этом, отмечает издание, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс зявил, что характеристика ситуации с визами у 24 российских дипломатических сотрудников в США, которую дал российский посол, неточна.

Выступая на брифинге для прессы и коснувшись вопроса о визах российских дипломатов, Прайс отметил, что российские дипломаты, у которых истек срок действия визы, могут подать заявление о продлении и что подобные заявления рассматриваются на регулярной основе.

Между Москвой и Вашингтоном давно существуют разногласия по ряду вопросов. Двусторонние отношения резко ухудшились после того, как президент США Джо Байден дал понять, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

Напряженность несколько снизилась после того, как в июне Байден встретился с Путиным в Женеве.

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"Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России на принципах взаимности", - сказал Антонов.

Антонов также выразил надежду на продолжение недавно начатого диалога между двумя странами по вопросам кибербезопасности.

"Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы для систем контроля над вооружениями и тому подобное", - сказал он.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что действия российского правительства по отношению к американской дипломатической миссии заставили Госдепартамент уволить 182 гражданина России, работавших на посольство и консульства США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

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Госсекретарь отметил, что США, несмотря ни на что, собираются "выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией".

Автор: 

россия (95365) США (26409) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+20
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 2425
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02.08.2021 22:56
+15
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 5370
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02.08.2021 22:57
+14
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 15
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02.08.2021 22:39
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Правила форума Совет форумчан
Лаптеногие едут спасать Хунту КГБиста...
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02.08.2021 22:36 Ответить
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 2425
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02.08.2021 22:56 Ответить
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 5370
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02.08.2021 22:57 Ответить
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 3615
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02.08.2021 22:36 Ответить
24 дипломата будут без замены
потому что визу для замены надо получать в Киеве
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02.08.2021 22:36 Ответить
Россия ответит симметрично высокой 24 американцев и вопрос решится
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02.08.2021 22:57 Ответить
Закриються консульства або просто закриють в них візові відділи. Залізна завіса - візу можна отримати буде тільки в Москві. Нагадує вираз "стріляти собі в ногу" ))
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02.08.2021 23:08 Ответить
Порівняй кількість американців, які зацікавлені в поїздках в Росію, з кількістю росіян, шо рвуться приїхать в США Щось я не бачу і емігрантів на ПМЖ з США до Росії Тому "удар по яйцях" американцям з боку росіян буде практично "ударом в пустоту" А от США битиме точно "в болюче місце"
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03.08.2021 04:07 Ответить
чем и кому и наххх эти мацкали хоть где-то...?????)))- може шото нявкнешь...??
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03.08.2021 04:20 Ответить
бугага
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03.08.2021 07:51 Ответить
Меньше будет кацапской разведки 😀
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02.08.2021 22:36 Ответить
На эту тему есть прикольный сериальчик "Американцы".
https://www.imdb.com/title/tt2149175/

США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 59
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02.08.2021 22:56 Ответить
Жаль нет его продолжения....
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02.08.2021 22:57 Ответить
Да. И "Родина" стопорнулась...
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02.08.2021 22:59 Ответить
Цей серіал прославляв москальских шпигунів які інколи вбивали американських громадян. Причому знімався в розпал війни в Україні. Гівно !
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02.08.2021 23:34 Ответить
Зря ты так. Не вьехал ты в смысл того кина
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02.08.2021 23:35 Ответить
А що там в'їжджати ? Як вони вінчалися потайки в Америці в православного батюшки ? Чи як вивозили своїх американізованих дітей "на родіну" ? Серіал показує, що незважаючи на те що їхнім дітям комфортніше було жити в США (донька навіть розказала пастору про шпигунство), батьки їх все одно скалічили своєю пропагандою і продовжували "самозабвєнно служити росії". Єдиний позитивний персонаж серіалу - агент фбр, в якого шпигуни під носом працювали, і який мав честь і сумлінність, за що і поплатився.
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03.08.2021 00:31 Ответить
Я ж и говорю - не въехал ты в смысл этого кина
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03.08.2021 08:45 Ответить
На границе пинка под сраку.
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02.08.2021 22:39 Ответить
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 15
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02.08.2021 22:39 Ответить
имперский подсрачник
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02.08.2021 22:40 Ответить
гнать кацапо-фашисткую падаль отовсюду!
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02.08.2021 22:41 Ответить
А шо сталось? Наче все уладнали. А тепер знов взад?
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02.08.2021 22:41 Ответить
uгарна новина!
а ще:

Українське підприємство продовжує працювати попри справу про банкрутство
ПрАТ "АвтоКрАЗ" днями відвантажило партію вантажівок КрАЗ-6322 до однієї з країн Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням прес-служби підприємства, після прибуття машин до замовника "на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення". Однак інші деталі не повідомляються.
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02.08.2021 22:42 Ответить
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,
Герр Мюллер,радистка Кэт не моя любовница...
Штирлиц,меня не интересуэт рюсская пианистка...,меня интересует профессор Плейшнер...,почему вы ночуете у профессора каждую ночь,даже во время бомбежек Берлина английскими летчиками...
Герр Мюллер,мы поспорили с профессором на ящик Боярышника, что Гитлер и Сралин 2 Мудака...,спор никак не заканчивается...
Штирлиц,вы рюсский шпион Бояру глротают только мавзолейные бврвны...
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02.08.2021 22:44 Ответить
И не смешно и не умно, только время у людей отнимаешь. Все же видят, что ты бредишь и желтенькие таблетки выбрасываешь. Напрасно! От них хоть поспишь немного.
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02.08.2021 23:34 Ответить
Рооодина! Пусть кричат уроооодина....домой, холопы)
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02.08.2021 22:49 Ответить
"Домой,в родние небеня !!" !!!)))
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02.08.2021 23:13 Ответить
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну - Цензор.НЕТ 8152
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02.08.2021 22:55 Ответить
На лижі б поставили, - і в Оман із Буковеля.
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03.08.2021 07:14 Ответить
А ещё доцю унылой лошади гоните нах.😆
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02.08.2021 23:05 Ответить
каЦАПский дипло-МАТ:

США наказали 24 російським дипломатам залишити країну - Цензор.НЕТ 9801

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03.08.2021 00:12 Ответить
"Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы для систем контроля над вооружениями " - почти прямая угроза.
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03.08.2021 00:35 Ответить
Наконец то рябята вернуться к духовности,скрепам,березкам в родную говень!
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03.08.2021 07:18 Ответить
Да накой вам всралась та Америка, в Мухосранске лучше!!!
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03.08.2021 07:29 Ответить
Правильно. Тараканов и пРуссаков надо избавляться
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03.08.2021 07:32 Ответить
бензоколонка и ее владелец ***** доиграются что прямые авиарейсы из мацквы штаты закроют --- и будут скрепоносные лететь в канаду . чтобы в сша попасть -- так уже было в 80х . сначала хакеры ***** делают диверсии в сетях сша . а потом кремлевский гандон говорит штатам давайте вместе их ловить будем --- ну короче их там нет
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03.08.2021 08:48 Ответить
Путлер надеялся, что начиная войны, все останется по-прежнему. Дети высокого начальства и дипломаты, живя на загнивающем Западе, будут числится там агентами влияния, и пользоваться доступными всем честным гражданам благами цивилизации. Им будут внимать с неослабевающим интересом, как вяликие россияне этот Запад имеют. Только с Украиной такой фортель и проходит. Жирует в нас рашинская агентура, - на попов их церкви посмотрите, на этих сущих боровов, - в парламенте заседают, какают в души украинцев, пугают бедами и воюют с Украиной, им же за это первые должности в государстве и работа на местах (сами безработные сидят или по Европам шастают в поисках заработка). Вовсю трудятся шпионы в посольстве и в консульствах. Вот где лафа россиянам. Но, США, однозначно не такие.
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03.08.2021 11:13 Ответить
США наказали 24 російським дипломатам залишити країну - Цензор.НЕТ 3483
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03.08.2021 23:26 Ответить
 
 