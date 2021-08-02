США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну

Соединенные Штаты предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября в связи с истечением срока действия их виз.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Антонов не уточнил, связано ли это предписание с каким-либо конкретным спором; комментариев со стороны Вашингтона пока не последовало.

"Почти все они уедут без замены, поскольку Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", - сказал Антонов в интервью журналу National Interest.

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При этом, отмечает издание, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс зявил, что характеристика ситуации с визами у 24 российских дипломатических сотрудников в США, которую дал российский посол, неточна.

Выступая на брифинге для прессы и коснувшись вопроса о визах российских дипломатов, Прайс отметил, что российские дипломаты, у которых истек срок действия визы, могут подать заявление о продлении и что подобные заявления рассматриваются на регулярной основе.

Между Москвой и Вашингтоном давно существуют разногласия по ряду вопросов. Двусторонние отношения резко ухудшились после того, как президент США Джо Байден дал понять, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

Напряженность несколько снизилась после того, как в июне Байден встретился с Путиным в Женеве.

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"Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России на принципах взаимности", - сказал Антонов.

Антонов также выразил надежду на продолжение недавно начатого диалога между двумя странами по вопросам кибербезопасности.

"Как вариант, мы можем обсудить киберугрозы для систем контроля над вооружениями и тому подобное", - сказал он.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что действия российского правительства по отношению к американской дипломатической миссии заставили Госдепартамент уволить 182 гражданина России, работавших на посольство и консульства США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

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Госсекретарь отметил, что США, несмотря ни на что, собираются "выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией".