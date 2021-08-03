У квітні-червні найбільше іноземних туристів приїхало до Туреччини з України, - TurkStat

Виторг туристичного сектору Туреччини в II кварталі 2021 року збільшився на 22,5%.

Про це йдеться в повідомленні національного статистичного інституту країни TurkStat, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він перевищив $3 млрд порівняно з $2,452 млрд у попередньому кварталі.

Загалом країну у квітні-червні відвідали понад 4 млн туристів, що на 56% більше за рівень першого кварталу 2021 року.

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Іноземні туристи принесли Туреччині 75% від загального доходу в туристичному секторі. Інша частина припадає на громадян Туреччини, які проживають за кордоном.

Найбільше іноземних туристів у II кварталі до Туреччини приїхали з України - 349,196 тис. осіб. На другому місці йдуть громадяни Німеччини - 236,307 тис. осіб. З Росії, Ірану та Болгарії прибули більш ніж по 100 тис. осіб.

TurkStat також повідомляє, що приблизно $2,5 млрд від усього виторгу припадає на туристів, які подорожують самостійно. $566 млн припадає на групові тури.

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Іноземні відвідувачі в середньому витрачали в Туреччині у квітні-червні 2021 року $64 на день, а громадяни цієї країни, які проживають за кордоном, - $44 на день.