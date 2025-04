Через пожежі в Туреччині з готелів евакуюють туристів. ВIДЕО

Турецька влада евакуювала туристів із пляжів на південному заході країни. Лісові пожежі вже впритул наблизилися до готелів і будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодруму опублікував у твітері кадри, на яких видно, що вогонь все ще горить у неділю вранці.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk