Через пожежі в Туреччині з готелів евакуюють туристів. ВIДЕО

Турецька влада евакуювала туристів із пляжів на південному заході країни. Лісові пожежі вже впритул наблизилися до готелів і будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодруму опублікував у твітері кадри, на яких видно, що вогонь все ще горить у неділю вранці.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

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Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни і яхти.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 липня оголосив охоплені вогнем турецькі провінції зоною стихійного лиха. Він розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 млн гривень) на ліквідацію наслідків пожежі. На місцях працюють чотири тисячі рятувальників, зокрема 45 вертольотів і дев'ять безпілотників.

Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни упродовж останніх днів вирують лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталія. Через сильний вітер вогонь поширився на прилеглі до міста лісопарки та сільськогосподарські угіддя.

Рятувальники евакуювали людей із десятків населених пунктів, зокрема з одного готелю в Мармарисі. У Міністерстві закордонних справ закликали не їхати в охоплені вогнем провінції і заявили, що готуються до евакуації українців, якщо ситуація погіршиться.

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Для громадян України в Туреччині в разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60, а також посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.