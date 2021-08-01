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Через пожежі в Туреччині з готелів евакуюють туристів. ВIДЕО

Турецька влада евакуювала туристів із пляжів на південному заході країни. Лісові пожежі вже впритул наблизилися до готелів і будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодруму опублікував у твітері кадри, на яких видно, що вогонь все ще горить у неділю вранці.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

— EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Дивіться також: Скинули перші 16 тонн води: українські рятувальники допомагають гасити пожежі біля Анталії. ВIДЕО

Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни і яхти.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 липня оголосив охоплені вогнем турецькі провінції зоною стихійного лиха. Він розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 млн гривень) на ліквідацію наслідків пожежі. На місцях працюють чотири тисячі рятувальників, зокрема 45 вертольотів і дев'ять безпілотників.

Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни упродовж останніх днів вирують лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталія. Через сильний вітер вогонь поширився на прилеглі до міста лісопарки та сільськогосподарські угіддя.

Рятувальники евакуювали людей із десятків населених пунктів, зокрема з одного готелю в Мармарисі. У Міністерстві закордонних справ закликали не їхати в охоплені вогнем провінції і заявили, що готуються до евакуації українців, якщо ситуація погіршиться.

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Для громадян України в Туреччині в разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60, а також посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Автор: 

пожежа (4322) Туреччина (3500)


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Топ коментарі
+5
Сжигать поджигателей!
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01.08.2021 14:52
+5
Гуляет инфа , что это ху@ ло
разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !

Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
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01.08.2021 14:59
+5
В будь-якому випадку винуватець повинен бути і повинен бути покараний. Тому по морді їбашить потрібно ногами, по нахабній, кацапській морді.
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01.08.2021 15:07
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Сжигать поджигателей!
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01.08.2021 14:52 Відповісти
Потрібно заборонити продавати туристичні подорожі в Туреччину і відправляти туди групи туристів!
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01.08.2021 15:47 Відповісти
Плохое предложение.А люди в чем виноваты.Большинство -то не олигархи ,копили на отпуск. А какая альтернатива? Наши жлобы требуют не меньше ,а качество не сравнить!
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01.08.2021 15:59 Відповісти
Люди копили на відпочинок а потраплять в зону природньої катастрофи де помруть від вогню та задимлення, а якщо не помруть то отримають ураження і не зможуть отримати якісну медичну допомогу і стануть інвалідами, покинути Туреччину не зможуть бо закриють аеропорти, а ті аеропорти, що будуть працювати не зможуть всіх планово евакуювати через велику кількість туристів. Туристи будуть кинуті без даху над головою, грошей, їжі та води і Україна не зможе їм допомогти вилетіти! Прийдеться направляти судна та кораблі для евакуації туристів! Тому краще в Туреччину не їхати а для тупих які не розуміють небезпеки потрібно ввести заборону на туристичні подорожі!
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01.08.2021 16:09 Відповісти
Если грянут такие катаклизмы ,то Турция примет необходимые меры. К счастью большинство отелей в зону риска не входят. И пугать лишними страшилками не стоит.
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01.08.2021 16:19 Відповісти
Гуляет инфа , что это ху@ ло
разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !

Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
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01.08.2021 14:59 Відповісти
В будь-якому випадку винуватець повинен бути і повинен бути покараний. Тому по морді їбашить потрібно ногами, по нахабній, кацапській морді.
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01.08.2021 15:07 Відповісти
Не хотят кацабы по разным причинам своих туристов в Турцию отправлять, уши Хремля майорять на фото пожаров в Анталии
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01.08.2021 15:48 Відповісти
Так начебто дозволив кацапам їхній царь обригати Турцію. На превеликий жаль всіх людей світу.
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01.08.2021 15:52 Відповісти
поджигателей и заказчикоа в топку!..сколько звэрушэк погибло!!!
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01.08.2021 15:07 Відповісти
А люди, а люди... Таке твориться в Турції, а вони пруться і пруться туди... Потім кричать рятуйте, евакуюйте...
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01.08.2021 15:14 Відповісти
Нужно срочно из бюджета Украины выделить каждому турЫсту по $1500 за моральный ущерб!!!
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01.08.2021 15:24 Відповісти
терор терор и еще раз терор по заветам великого сифилитика ленина. сам **** сифилитная знал что подохнет и решил прихватить с собой миллионі невиных.***** продолжает заветы
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01.08.2021 16:01 Відповісти
А от нєх було туди ордокаців пускати. П'янь голотна ґужує, як в себе дома і вважає себе царями з короною на троні всЄя Туркіш.
Так ми могли вільну в Турцію злітати на вихідні, то що. А після раша окупантів, там нам робити нічого. Цивілізованість кінчається там, де починається кацап. Воно завжди любить пожрати смачного, попити горючого і погужувати вдосталь... принижуючи інших.
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01.08.2021 16:27 Відповісти
Монастырский, а чем это ты с ГРУ(шниками) и ФСБ( никам) занимался в этой ленте, че у тебя такое случилось под самым носом "Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ - огонь бушевал на 10 тыс. кв м (фото, видео)"
Тоже за женской пи.дой урганта-ткаченко-коломойского, отплясывал по всему миру ?!
Че, то вы по-ходу вообще не понимэ, что значит служить Отечеству, дегенераты дегенератов .
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02.08.2021 06:42 Відповісти
 
 