Через пожежі в Туреччині з готелів евакуюють туристів. ВIДЕО
Турецька влада евакуювала туристів із пляжів на південному заході країни. Лісові пожежі вже впритул наблизилися до готелів і будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі. Мер Бодруму опублікував у твітері кадри, на яких видно, що вогонь все ще горить у неділю вранці.
📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
Для захисту відпочивальників використовують катери берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни і яхти.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 31 липня оголосив охоплені вогнем турецькі провінції зоною стихійного лиха. Він розпорядився виділити майже шість мільйонів доларів (159 млн гривень) на ліквідацію наслідків пожежі. На місцях працюють чотири тисячі рятувальників, зокрема 45 вертольотів і дев'ять безпілотників.
Через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни упродовж останніх днів вирують лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталія. Через сильний вітер вогонь поширився на прилеглі до міста лісопарки та сільськогосподарські угіддя.
Рятувальники евакуювали людей із десятків населених пунктів, зокрема з одного готелю в Мармарисі. У Міністерстві закордонних справ закликали не їхати в охоплені вогнем провінції і заявили, що готуються до евакуації українців, якщо ситуація погіршиться.
Для громадян України в Туреччині в разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60, а також посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.
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разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !
Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
Так ми могли вільну в Турцію злітати на вихідні, то що. А після раша окупантів, там нам робити нічого. Цивілізованість кінчається там, де починається кацап. Воно завжди любить пожрати смачного, попити горючого і погужувати вдосталь... принижуючи інших.
Тоже за женской пи.дой урганта-ткаченко-коломойского, отплясывал по всему миру ?!
Че, то вы по-ходу вообще не понимэ, что значит служить Отечеству, дегенераты дегенератов .