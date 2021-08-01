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Из-за пожаров в Турции из отелей эвакуируют туристов. ВИДЕО

Турецкие власти эвакуировали туристов из пляжей на юго-западе страны. Лесные пожары уже вплотную приблизились к отелям и домам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган объявил районы пожаров в Турции зонами бедствия

В курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Мэр Бодрума опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, что огонь все еще горит в воскресенье утром.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

— EHA News (@eha_news) July 31, 2021

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Для защиты отдыхающих используют катера береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля объявил пораженные огнем турецкие провинции зоной стихийного бедствия. Он распорядился выделить почти шесть миллионов долларов (159 миллионов гривен) на ликвидацию последствий пожара. На местах работают четыре тысячи спасателей и в том числе 45 вертолетов и девять беспилотников.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны в течение последних дней бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталия. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

Спасатели эвакуировали людей из десятков населенных пунктов, в частности, из одного отеля в Мармарисе. В Министерстве иностранных дел призвали не ехать в пораженные провинции и заявили, что готовятся к эвакуации украинцев, если ситуация ухудшится.

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Для граждан Украины в Турции в случае возникновения угрозы жизни и здоровью действует горячая линия консульства в Анталии: +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Автор: 

пожар (5941) Турция (3379)


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Топ комментарии
+5
Сжигать поджигателей!
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01.08.2021 14:52
+5
Гуляет инфа , что это ху@ ло
разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !

Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
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01.08.2021 14:59
+5
В будь-якому випадку винуватець повинен бути і повинен бути покараний. Тому по морді їбашить потрібно ногами, по нахабній, кацапській морді.
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01.08.2021 15:07
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Сжигать поджигателей!
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01.08.2021 14:52 Ответить
Потрібно заборонити продавати туристичні подорожі в Туреччину і відправляти туди групи туристів!
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01.08.2021 15:47 Ответить
Плохое предложение.А люди в чем виноваты.Большинство -то не олигархи ,копили на отпуск. А какая альтернатива? Наши жлобы требуют не меньше ,а качество не сравнить!
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01.08.2021 15:59 Ответить
Люди копили на відпочинок а потраплять в зону природньої катастрофи де помруть від вогню та задимлення, а якщо не помруть то отримають ураження і не зможуть отримати якісну медичну допомогу і стануть інвалідами, покинути Туреччину не зможуть бо закриють аеропорти, а ті аеропорти, що будуть працювати не зможуть всіх планово евакуювати через велику кількість туристів. Туристи будуть кинуті без даху над головою, грошей, їжі та води і Україна не зможе їм допомогти вилетіти! Прийдеться направляти судна та кораблі для евакуації туристів! Тому краще в Туреччину не їхати а для тупих які не розуміють небезпеки потрібно ввести заборону на туристичні подорожі!
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01.08.2021 16:09 Ответить
Если грянут такие катаклизмы ,то Турция примет необходимые меры. К счастью большинство отелей в зону риска не входят. И пугать лишними страшилками не стоит.
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01.08.2021 16:19 Ответить
Гуляет инфа , что это ху@ ло
разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !

Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
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01.08.2021 14:59 Ответить
В будь-якому випадку винуватець повинен бути і повинен бути покараний. Тому по морді їбашить потрібно ногами, по нахабній, кацапській морді.
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01.08.2021 15:07 Ответить
Не хотят кацабы по разным причинам своих туристов в Турцию отправлять, уши Хремля майорять на фото пожаров в Анталии
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01.08.2021 15:48 Ответить
Так начебто дозволив кацапам їхній царь обригати Турцію. На превеликий жаль всіх людей світу.
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01.08.2021 15:52 Ответить
поджигателей и заказчикоа в топку!..сколько звэрушэк погибло!!!
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01.08.2021 15:07 Ответить
А люди, а люди... Таке твориться в Турції, а вони пруться і пруться туди... Потім кричать рятуйте, евакуюйте...
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01.08.2021 15:14 Ответить
Нужно срочно из бюджета Украины выделить каждому турЫсту по $1500 за моральный ущерб!!!
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01.08.2021 15:24 Ответить
терор терор и еще раз терор по заветам великого сифилитика ленина. сам **** сифилитная знал что подохнет и решил прихватить с собой миллионі невиных.***** продолжает заветы
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01.08.2021 16:01 Ответить
А от нєх було туди ордокаців пускати. П'янь голотна ґужує, як в себе дома і вважає себе царями з короною на троні всЄя Туркіш.
Так ми могли вільну в Турцію злітати на вихідні, то що. А після раша окупантів, там нам робити нічого. Цивілізованість кінчається там, де починається кацап. Воно завжди любить пожрати смачного, попити горючого і погужувати вдосталь... принижуючи інших.
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01.08.2021 16:27 Ответить
Монастырский, а чем это ты с ГРУ(шниками) и ФСБ( никам) занимался в этой ленте, че у тебя такое случилось под самым носом "Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ - огонь бушевал на 10 тыс. кв м (фото, видео)"
Тоже за женской пи.дой урганта-ткаченко-коломойского, отплясывал по всему миру ?!
Че, то вы по-ходу вообще не понимэ, что значит служить Отечеству, дегенераты дегенератов .
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02.08.2021 06:42 Ответить
 
 