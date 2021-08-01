Из-за пожаров в Турции из отелей эвакуируют туристов. ВИДЕО
Турецкие власти эвакуировали туристов из пляжей на юго-западе страны. Лесные пожары уже вплотную приблизились к отелям и домам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
В курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Мэр Бодрума опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, что огонь все еще горит в воскресенье утром.
📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
Для защиты отдыхающих используют катера береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля объявил пораженные огнем турецкие провинции зоной стихийного бедствия. Он распорядился выделить почти шесть миллионов долларов (159 миллионов гривен) на ликвидацию последствий пожара. На местах работают четыре тысячи спасателей и в том числе 45 вертолетов и девять беспилотников.
Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны в течение последних дней бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталия. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.
Спасатели эвакуировали людей из десятков населенных пунктов, в частности, из одного отеля в Мармарисе. В Министерстве иностранных дел призвали не ехать в пораженные провинции и заявили, что готовятся к эвакуации украинцев, если ситуация ухудшится.
Для граждан Украины в Турции в случае возникновения угрозы жизни и здоровью действует горячая линия консульства в Анталии: +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.
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разбушевался и мстит Ердогану за беспилотники !
Но Эрдонан не ответит, даже если поджигатели признаютс, что это приказ фсб, а они диверсанты.
Эрдоган не будет посылать своих диверсантов поджигать степи в мордоре.
Тем более проводить какие то военные операции.
Поджог - это мелкое хулиганство, и даже если в Турции это квалифицируют как диверсию, то максимум - посадят диверсантов.
Это тоже самое, как на туристических маршрутах в теплых странах обезьяны стебаются над туристами, крадут вещи, дергают за волосы и одежду .
Тоже самое и в Турции, мордорская обезьяна хоть как то хочет напакостить, хоть по мелочи. )
Так ми могли вільну в Турцію злітати на вихідні, то що. А після раша окупантів, там нам робити нічого. Цивілізованість кінчається там, де починається кацап. Воно завжди любить пожрати смачного, попити горючого і погужувати вдосталь... принижуючи інших.
Тоже за женской пи.дой урганта-ткаченко-коломойского, отплясывал по всему миру ?!
Че, то вы по-ходу вообще не понимэ, что значит служить Отечеству, дегенераты дегенератов .