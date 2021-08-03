Кілер застрелив людину в Одесі. У місті введено план "Сирена". ФОТО

3 серпня в Одесі було відкрито стрілянину з бойової зброї на вулиці Малиновського. В результаті вогнепальні поранення отримав чоловік, який згодом помер у лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації обласної поліції.

Як зазначається в інформації 3 серпня, у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського (у дворі ЖК "Нові Черемушки") невідомий вистрілив у чоловіка. Потерпілий, особу якого встановлено, зазнав поранень, був госпіталізований, але в лікарні помер. Правопорушник із місця пригоди зник на автомобілі "Мерседес" сріблястого кольору.

"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій злочину і вирішується питання про його правову кваліфікацію. Для встановлення місця перебування та затримання зловмисника в місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена"", - йдеться в інформації.

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Поліція просить усіх, кому що-небудь відомо про обставини злочину або особу, яка його вчинила, повідомити в найближчий відділ поліції або по спецлінії "102".

За даними джерел "Думської" у правоохоронних органах, чоловіка застрелили представники одного з етнічного злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею про вимагання.







