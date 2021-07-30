Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси, - прокуратура
Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси. Ним виявився 32-річний житель Чернівців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий.
У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти", чорнові записи тощо.
Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.
Затриманого доставлено до Оболонського управління поліції для проведення слідчих дій.
Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.
Нагадаємо, 29 липня на столичній Оболоні вибухнув поштомат. Того ж дня поштомат вибухнув в Одесі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а изготовление взрывчатых веществ?! а подготовка и осуществление теракта?! Теракт если что был осуществлен, просто без жертв!!!
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
Небось свой телефон надиктовал
от, ви мені поясніть - нафуя? в чому сенс?
теракт на рівні - подзвонити про замінування
Якщо можете, перевірте, розкажете.
Террорист. На подвал СБУ.
Нам надо какой-то аналог Гуантанамо до конца войны с россией иметь. Чтобы не заморачивалась контр-разведка со сроками задержания и т.п. Ловить и паковать. А после победы уже разбираться, кого отпускать, кого пожизненно сажать.