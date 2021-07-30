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Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси, - прокуратура

Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси, - прокуратура

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси. Ним виявився 32-річний житель Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий.

У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти", чорнові записи тощо.

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

Затриманого доставлено до Оболонського управління поліції для проведення слідчих дій.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.

Нагадаємо, 29 липня на столичній Оболоні вибухнув поштомат. Того ж дня поштомат вибухнув в Одесі.

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Автор: 

вибух (4532) вибухівка (477) Київ (19791) Одеса (5538) пошта (316) прокуратура (3709)


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Топ коментарі
+44
После отсидки, отобрать Украинский паспорт и перекинуть через забор на па-рашку...
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30.07.2021 13:01 Відповісти
+28
Кто бы сомневался, вся крымо-лугандонская шваль удрала на запад Украины, местным пора провести зачистку. "Переселенцы" етить её мать.
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30.07.2021 13:04 Відповісти
+20
крысак- обиженка
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
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30.07.2021 13:06 Відповісти
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После отсидки, отобрать Украинский паспорт и перекинуть через забор на па-рашку...
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30.07.2021 13:01 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО КРЫСЧАНИН оказавшийся на Биндеровской части Украины... наши типа люди адын нарит... тьфву гыдота да ему в очко те механизмы и пусть полетает отшметками..****....
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30.07.2021 13:19 Відповісти
Рыбам на корм лучше
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30.07.2021 13:46 Відповісти
Зарядить его в ствол " Точка У " .капсуль в жопу и домой на масковию.
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30.07.2021 13:53 Відповісти
Ствол "Точка У"?
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30.07.2021 13:53 Відповісти
В трех разных пакетах.
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30.07.2021 14:30 Відповісти
ГРУ не дремлет
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30.07.2021 13:03 Відповісти
Кто бы сомневался, вся крымо-лугандонская шваль удрала на запад Украины, местным пора провести зачистку. "Переселенцы" етить её мать.
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30.07.2021 13:04 Відповісти
" по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)..."
а изготовление взрывчатых веществ?! а подготовка и осуществление теракта?! Теракт если что был осуществлен, просто без жертв!!!
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30.07.2021 13:04 Відповісти
Тем более чел гражданини РФ тут просто обязаны органы изначально квалифицировать дело как теракт. Ермаковщина продолжается....
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30.07.2021 16:35 Відповісти
Клоуну обменный фонд не нужен
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30.07.2021 18:24 Відповісти
крысак- обиженка
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
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30.07.2021 13:06 Відповісти
Я так и подумала... Под видом беженцев московиты своих дээнэровцев на запад Украины внедряют! Ну, шоб, типо, никто не догадался!)
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30.07.2021 13:10 Відповісти
Дурачок
Небось свой телефон надиктовал
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30.07.2021 13:12 Відповісти
звучить, як якесь фуфло, що нам намагаються впарити
от, ви мені поясніть - нафуя? в чому сенс?
теракт на рівні - подзвонити про замінування
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30.07.2021 13:18 Відповісти
"Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів."
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30.07.2021 13:37 Відповісти
Тобто, легенду ще придумують?
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31.07.2021 01:59 Відповісти
може легенду , а може зясовують обставини.
Якщо можете, перевірте, розкажете.
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02.08.2021 16:47 Відповісти
Запихнуть ему в жопу эту посылку и отправить в х@йлостан в коробке с дырками...
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30.07.2021 13:19 Відповісти
Це не "порча мущества", а справжній терористичний акт.
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30.07.2021 13:21 Відповісти
Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Здесь, как минимум терроризм, а не умышленное уничтожение или повреждение имущества!
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30.07.2021 13:38 Відповісти
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.. !? Это чистый терракт и давать за такое надо 15 лет !
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30.07.2021 13:56 Відповісти
Нашы люды?))))
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30.07.2021 14:11 Відповісти
всмысле чувак в маске и как его можно вообщен айти это чушь..за ним дрон летал шоли))
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30.07.2021 14:49 Відповісти
Надо бы переквалифицировать - с умышленного уничтожения имущества на теракт. Могло быть рассчитано на то, что когда кто-то будет забирать из почтомата посылку, взрыв должен состояться . . .

Террорист. На подвал СБУ.

Нам надо какой-то аналог Гуантанамо до конца войны с россией иметь. Чтобы не заморачивалась контр-разведка со сроками задержания и т.п. Ловить и паковать. А после победы уже разбираться, кого отпускать, кого пожизненно сажать.
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Головне, щоб ти сам ненароком не опинився "не в тому місці і не в той час". Бо перемоги на тому підвалі зможуть дочекатись не тільки лиш всі, мало хто зможе це зробити (с).
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31.07.2021 02:04 Відповісти
Це однозначно тероризм, отже строк повинен бути зовсім інший!
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30.07.2021 14:53 Відповісти
Телефон взаимодействует с драйвером. Кто то решил хакнуть и проверить. Стало быть эти шкафы уязвимы в этом плане.
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30.07.2021 18:13 Відповісти
Лютий брєд. На кого це розраховане?
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31.07.2021 01:57 Відповісти
брєд - це у тебе на сранях-рязанях, кацапе.) нормальною мовою потрiбно писати- маячня.
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02.08.2021 18:11 Відповісти
 
 