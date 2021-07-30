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Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы, - прокуратура

Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы, - прокуратура

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Им оказался 32-летний житель Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Вечером 29 июля в результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное.

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Задержанного доставили в Оболонское управление полиции для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на експертизы.

Напомним, 29 июля на столичной Оболони взорвался почтомат. В тот же день почтомат взорвался в Одессе.

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Автор: 

взрыв (6820) взрывчатка (849) Киев (25793) Одесса (7953) почта (127) прокуратура (5040)


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Топ комментарии
+44
После отсидки, отобрать Украинский паспорт и перекинуть через забор на па-рашку...
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30.07.2021 13:01 Ответить
+28
Кто бы сомневался, вся крымо-лугандонская шваль удрала на запад Украины, местным пора провести зачистку. "Переселенцы" етить её мать.
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30.07.2021 13:04 Ответить
+20
крысак- обиженка
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
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30.07.2021 13:06 Ответить
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После отсидки, отобрать Украинский паспорт и перекинуть через забор на па-рашку...
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30.07.2021 13:01 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТО КРЫСЧАНИН оказавшийся на Биндеровской части Украины... наши типа люди адын нарит... тьфву гыдота да ему в очко те механизмы и пусть полетает отшметками..****....
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30.07.2021 13:19 Ответить
Рыбам на корм лучше
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30.07.2021 13:46 Ответить
Зарядить его в ствол " Точка У " .капсуль в жопу и домой на масковию.
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30.07.2021 13:53 Ответить
Ствол "Точка У"?
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30.07.2021 13:53 Ответить
В трех разных пакетах.
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30.07.2021 14:30 Ответить
ГРУ не дремлет
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30.07.2021 13:03 Ответить
Кто бы сомневался, вся крымо-лугандонская шваль удрала на запад Украины, местным пора провести зачистку. "Переселенцы" етить её мать.
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30.07.2021 13:04 Ответить
" по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)..."
а изготовление взрывчатых веществ?! а подготовка и осуществление теракта?! Теракт если что был осуществлен, просто без жертв!!!
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30.07.2021 13:04 Ответить
Тем более чел гражданини РФ тут просто обязаны органы изначально квалифицировать дело как теракт. Ермаковщина продолжается....
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30.07.2021 16:35 Ответить
Клоуну обменный фонд не нужен
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30.07.2021 18:24 Ответить
крысак- обиженка
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
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30.07.2021 13:06 Ответить
Я так и подумала... Под видом беженцев московиты своих дээнэровцев на запад Украины внедряют! Ну, шоб, типо, никто не догадался!)
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30.07.2021 13:10 Ответить
Дурачок
Небось свой телефон надиктовал
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30.07.2021 13:12 Ответить
звучить, як якесь фуфло, що нам намагаються впарити
от, ви мені поясніть - нафуя? в чому сенс?
теракт на рівні - подзвонити про замінування
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30.07.2021 13:18 Ответить
"Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів."
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30.07.2021 13:37 Ответить
Тобто, легенду ще придумують?
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31.07.2021 01:59 Ответить
може легенду , а може зясовують обставини.
Якщо можете, перевірте, розкажете.
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02.08.2021 16:47 Ответить
Запихнуть ему в жопу эту посылку и отправить в х@йлостан в коробке с дырками...
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30.07.2021 13:19 Ответить
Це не "порча мущества", а справжній терористичний акт.
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30.07.2021 13:21 Ответить
Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Здесь, как минимум терроризм, а не умышленное уничтожение или повреждение имущества!
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30.07.2021 13:38 Ответить
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.. !? Это чистый терракт и давать за такое надо 15 лет !
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30.07.2021 13:56 Ответить
Нашы люды?))))
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30.07.2021 14:11 Ответить
всмысле чувак в маске и как его можно вообщен айти это чушь..за ним дрон летал шоли))
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30.07.2021 14:49 Ответить
Надо бы переквалифицировать - с умышленного уничтожения имущества на теракт. Могло быть рассчитано на то, что когда кто-то будет забирать из почтомата посылку, взрыв должен состояться . . .

Террорист. На подвал СБУ.

Нам надо какой-то аналог Гуантанамо до конца войны с россией иметь. Чтобы не заморачивалась контр-разведка со сроками задержания и т.п. Ловить и паковать. А после победы уже разбираться, кого отпускать, кого пожизненно сажать.
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30.07.2021 14:50 Ответить
Головне, щоб ти сам ненароком не опинився "не в тому місці і не в той час". Бо перемоги на тому підвалі зможуть дочекатись не тільки лиш всі, мало хто зможе це зробити (с).
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31.07.2021 02:04 Ответить
Це однозначно тероризм, отже строк повинен бути зовсім інший!
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30.07.2021 14:53 Ответить
Телефон взаимодействует с драйвером. Кто то решил хакнуть и проверить. Стало быть эти шкафы уязвимы в этом плане.
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30.07.2021 18:13 Ответить
Лютий брєд. На кого це розраховане?
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31.07.2021 01:57 Ответить
брєд - це у тебе на сранях-рязанях, кацапе.) нормальною мовою потрiбно писати- маячня.
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02.08.2021 18:11 Ответить
 
 