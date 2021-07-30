Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы, - прокуратура

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Им оказался 32-летний житель Черновцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Вечером 29 июля в результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное.

Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

Задержанного доставили в Оболонское управление полиции для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на експертизы.

Напомним, 29 июля на столичной Оболони взорвался почтомат. В тот же день почтомат взорвался в Одессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж