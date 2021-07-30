Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах Киева и Одессы, - прокуратура
Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах Киева и Одессы. Им оказался 32-летний житель Черновцов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Вечером 29 июля в результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.
В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное.
Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.
Задержанного доставили в Оболонское управление полиции для проведения следственных действий.
Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на експертизы.
Напомним, 29 июля на столичной Оболони взорвался почтомат. В тот же день почтомат взорвался в Одессе.
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а изготовление взрывчатых веществ?! а подготовка и осуществление теракта?! Теракт если что был осуществлен, просто без жертв!!!
пересмотревший путивизор,
в паРашке ему бы впаяли пожизненку
за тириризьм-икстримизьм
Небось свой телефон надиктовал
от, ви мені поясніть - нафуя? в чому сенс?
теракт на рівні - подзвонити про замінування
Якщо можете, перевірте, розкажете.
Террорист. На подвал СБУ.
Нам надо какой-то аналог Гуантанамо до конца войны с россией иметь. Чтобы не заморачивалась контр-разведка со сроками задержания и т.п. Ловить и паковать. А после победы уже разбираться, кого отпускать, кого пожизненно сажать.