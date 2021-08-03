Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров

Президент Володимир Зеленський і РНБО стежать за ситуацією на енергетичному ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Від імені президента ще раз хочу наголосити, що різкого підвищення тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі", - наголосив він.

За словами прессекретаря Зеленського, згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, яке було прийнято на виїзному засіданні в Краматорську минулого тижня, уряд і НКРЕКП опрацьовують питання про те, якою саме має бути система оплати за електроенергію.

"РНБО на це виділила певний час. Думаю, що до Дня Незалежності, можливо, раніше, подивимося, хто і скільки повинен платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо", - сказав Никифоров.

Прессекретар додав, що і Зеленський, і члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.

"Будь-які спроби гравців у цій сфері розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави. Енергетика в Україні повинна працювати стабільно і з урахуванням об'єктивних потреб зберігати тарифи на справедливому рівні", - підсумував Никифоров.

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