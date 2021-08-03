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Новини Тарифи ЖКГ
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Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров

Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров

Президент Володимир Зеленський і РНБО стежать за ситуацією на енергетичному ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Від імені президента ще раз хочу наголосити, що різкого підвищення тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі", - наголосив він.

За словами прессекретаря Зеленського, згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, яке було прийнято на виїзному засіданні в Краматорську минулого тижня, уряд і НКРЕКП опрацьовують питання про те, якою саме має бути система оплати за електроенергію.

"РНБО на це виділила певний час. Думаю, що до Дня Незалежності, можливо, раніше, подивимося, хто і скільки повинен платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо", - сказав Никифоров.

Прессекретар додав, що і Зеленський, і члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.

"Будь-які спроби гравців у цій сфері розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави. Енергетика в Україні повинна працювати стабільно і з урахуванням об'єктивних потреб зберігати тарифи на справедливому рівні", - підсумував Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

електроенергія (6177) Електрика (2042) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+21
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9445
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03.08.2021 18:00
+19
73-процентных жабенят будут варить медленно
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03.08.2021 17:39
+14
Радуйтесь 73%, очередное двукратное снижение тарифов. Или нет?

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 1913
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03.08.2021 17:42
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73-процентных жабенят будут варить медленно
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03.08.2021 17:39 Відповісти
Уже и не медленно. Только за последнее время тарифы суммарно выросли на 35%. Куда уж "медленнее"?
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03.08.2021 17:44 Відповісти
"за последнее время" - можете уточнить какой отрезок времени Вы называете "последнее время"?
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04.08.2021 11:03 Відповісти
Если тяжело с мозгами и пользованием Гуглом -- так и быть помогу один раз. Я понимаю - тяжело жить таким пупкиным.

9 июня 2021 Тарифы на комслуги за год выросли на 35% - Госстат
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/9/674846/

https://zn.ua/ECONOMICS/kommunalnye-tarify-uvelichilis-na-35-za-hod-hosstat.html

https://rubryka.com/ru/2021/06/09/derzhstat-povidomlyaye-shho-taryfy-na-komposlugy-zrosly-na-35-za-rik/




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04.08.2021 12:44 Відповісти
А 25% имеют мозг зарабатывать и пережить этот недолгий зэбильный психоз.
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03.08.2021 17:53 Відповісти
Истерикой зєбарана удовлетворён!
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03.08.2021 17:57 Відповісти
Ты тоже удовлетворён своей истерикой? ОК.
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03.08.2021 18:02 Відповісти
Та не суетись уже под клиентом.
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03.08.2021 18:05 Відповісти
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9445
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9497
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03.08.2021 18:04 Відповісти
Будут резать хвост по частям.
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03.08.2021 17:41 Відповісти
душыть будут медленно
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03.08.2021 19:02 Відповісти
"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3280651

А еще, от имени Президента, хочу подчеркнуть, что он и на рояле то и не играл никогда…
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03.08.2021 17:41 Відповісти
похоже тимошенковские с 2% таки побеждают дерьмаковских с 5%
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03.08.2021 17:41 Відповісти
Это процент работоспособного мозга?
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03.08.2021 20:06 Відповісти
доить лучше всего медленно ..
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03.08.2021 17:41 Відповісти
а зебылы о том не печалятся
шо грн шо 3 грн - какая разница
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03.08.2021 17:41 Відповісти
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 8715
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03.08.2021 17:50 Відповісти
доиграются со своими тарифами, что вообще никто не сможет платить такие суммы.
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03.08.2021 17:41 Відповісти
Нічого страшного, є кредити на комуналку. В крайньому випадку є почки.
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03.08.2021 17:46 Відповісти
еще можно дрова собирать и буржуйки топить
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03.08.2021 17:49 Відповісти
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 34https://supermagnit.com.ua/neodimovyj-magnit-55x25/ Магнит 55*25 мм Сила: 100 кг Вес: 440 г
575 грн Тольки не перепутайте это для онкретного счётчика изображённого на картинке.
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03.08.2021 18:36 Відповісти
не ну такое может при совке кто-то и пользовал, сейчас везде цифровые.
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03.08.2021 18:40 Відповісти
Только не перепутайте это для конкретного счётчика изображённого на картинке.
На картинке электронный СОЭ-55
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03.08.2021 18:49 Відповісти
а, понятно
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03.08.2021 18:51 Відповісти
И это под "личным контролем"? Тогда да, повышение будет плавное, но быстрое)
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03.08.2021 17:42 Відповісти
Радуйтесь 73%, очередное двукратное снижение тарифов. Или нет?

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 1913
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03.08.2021 17:42 Відповісти
Еге ж, заріжемо не боляче.
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03.08.2021 17:43 Відповісти
будут нерезкие 100%)))
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03.08.2021 17:44 Відповісти
Эх и заживем ! Резкого не будет ,но как принято в УЗ ,каждый месяц по чуть -чуть и будет вам счастье.
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03.08.2021 17:47 Відповісти
Шо?
Неужели будут повышать по 1 коп в минуту целых 3 часа?)
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03.08.2021 17:48 Відповісти
Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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03.08.2021 17:48 Відповісти
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих - это тот, кто только что окончательно во всём разобрался.
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03.08.2021 18:55 Відповісти
Тарифы будут медленно расти - по 1% каждый день.
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03.08.2021 17:48 Відповісти
Ну раз зеля нос всунул - всё,выворачивай карманы.
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03.08.2021 17:50 Відповісти
не благодарные оцените заботу!!1
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03.08.2021 17:51 Відповісти
Є така поговірка,що раки люлять щоб їх варили живими,на повільному маленькому вогні...Неясно лишень,чому "*******",адже їх ніхто ніколи не питав...
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03.08.2021 17:54 Відповісти
мудрий нарот хочит видет калкульяйцию цины на ЗЭток ?
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03.08.2021 17:55 Відповісти
т.е и обещанного со стадиона СНИЖЕНИЯ как бы совсем не намечается...
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 4099

....
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03.08.2021 17:56 Відповісти
Техника плавного ввода... В камасутре есть подробное описание.
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03.08.2021 17:56 Відповісти
тобто ми вас одразу не вб'єм...ми вас будем вбивати повільно
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03.08.2021 17:59 Відповісти
че то ребята кат то забіли что они собирались их понижать а уже рассказівают о том что не будет резкого повішения ..но такое , у нашего народу память как у аквариумніх рібок
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03.08.2021 18:00 Відповісти
успокоїтєль ти наш ненаглядний
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03.08.2021 18:05 Відповісти
А что насчёт квартир и домов только только с тарифом на электроотопление . Люди заплатили за увеличение мощности , поменяли провода ,купили конвекторы .... И опять на@бали ?
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03.08.2021 18:16 Відповісти
А с какого буя бабка в селе должна платить больше, чем тот, у кого есть бабло на всё вышеописанное ? Чё то за газовое отопление цена одинакова с плитой....
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03.08.2021 18:31 Відповісти
Ты не понял .
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Да понял я...моя тема просто задрало уже, льготников полстраны, скоро хрен в маршрутку сядешь. Твоя печаль понятна, повёлся на обещания, вложил денег и пшик...у нас так всё, 2млн мопедов завезли - регистрируй, евробляхи завозили не нарушая закон, теперь жопа...так и в твоём случае, почему для тебя и меня разный тариф за один и тот же киловатт ?
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03.08.2021 19:59 Відповісти
"Резкого повышения не будет" - от создателей: "Я знаю, как снизить тарифы вдвое"
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03.08.2021 18:24 Відповісти
Зассали повышать резко, просто растянут повышение на несколько этапов.
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03.08.2021 18:27 Відповісти
Через пару месяцев будет тарифный Майдан и будут в мусорниках все эти менеджеры олигархов!!!
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03.08.2021 18:41 Відповісти
Ці тарифи мабуть будуть останнім цвяхом у домовину прибацаного клоуна.
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03.08.2021 18:43 Відповісти
А яке буде ? Лагідне ?
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03.08.2021 20:45 Відповісти
мразота
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03.08.2021 20:58 Відповісти
будут повышать плавно, а "богатые" оплатят халявщиков ради пиара зели
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03.08.2021 21:20 Відповісти
 
 