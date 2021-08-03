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Новости Тарифы ЖКХ
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Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров

Президент Владимир Зеленский и СНБО следят за ситуацией на энергетическом рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что и Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

"Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должна работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне", - подытожил Никифоров.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+21
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9445
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03.08.2021 18:00
+19
73-процентных жабенят будут варить медленно
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03.08.2021 17:39
+14
Радуйтесь 73%, очередное двукратное снижение тарифов. Или нет?

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 1913
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03.08.2021 17:42
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73-процентных жабенят будут варить медленно
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03.08.2021 17:39 Ответить
Уже и не медленно. Только за последнее время тарифы суммарно выросли на 35%. Куда уж "медленнее"?
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03.08.2021 17:44 Ответить
"за последнее время" - можете уточнить какой отрезок времени Вы называете "последнее время"?
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04.08.2021 11:03 Ответить
Если тяжело с мозгами и пользованием Гуглом -- так и быть помогу один раз. Я понимаю - тяжело жить таким пупкиным.

9 июня 2021 Тарифы на комслуги за год выросли на 35% - Госстат
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/9/674846/

https://zn.ua/ECONOMICS/kommunalnye-tarify-uvelichilis-na-35-za-hod-hosstat.html

https://rubryka.com/ru/2021/06/09/derzhstat-povidomlyaye-shho-taryfy-na-komposlugy-zrosly-na-35-za-rik/




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04.08.2021 12:44 Ответить
А 25% имеют мозг зарабатывать и пережить этот недолгий зэбильный психоз.
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03.08.2021 17:53 Ответить
Истерикой зєбарана удовлетворён!
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03.08.2021 17:57 Ответить
Ты тоже удовлетворён своей истерикой? ОК.
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03.08.2021 18:02 Ответить
Та не суетись уже под клиентом.
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03.08.2021 18:05 Ответить
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9445
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03.08.2021 18:00 Ответить
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 9497
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03.08.2021 18:04 Ответить
Будут резать хвост по частям.
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03.08.2021 17:41 Ответить
душыть будут медленно
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03.08.2021 19:02 Ответить
"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3280651

А еще, от имени Президента, хочу подчеркнуть, что он и на рояле то и не играл никогда…
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03.08.2021 17:41 Ответить
похоже тимошенковские с 2% таки побеждают дерьмаковских с 5%
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03.08.2021 17:41 Ответить
Это процент работоспособного мозга?
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03.08.2021 20:06 Ответить
доить лучше всего медленно ..
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03.08.2021 17:41 Ответить
а зебылы о том не печалятся
шо грн шо 3 грн - какая разница
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03.08.2021 17:41 Ответить
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 8715
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03.08.2021 17:50 Ответить
доиграются со своими тарифами, что вообще никто не сможет платить такие суммы.
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03.08.2021 17:41 Ответить
Нічого страшного, є кредити на комуналку. В крайньому випадку є почки.
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03.08.2021 17:46 Ответить
еще можно дрова собирать и буржуйки топить
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03.08.2021 17:49 Ответить
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 34https://supermagnit.com.ua/neodimovyj-magnit-55x25/ Магнит 55*25 мм Сила: 100 кг Вес: 440 г
575 грн Тольки не перепутайте это для онкретного счётчика изображённого на картинке.
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03.08.2021 18:36 Ответить
не ну такое может при совке кто-то и пользовал, сейчас везде цифровые.
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03.08.2021 18:40 Ответить
Только не перепутайте это для конкретного счётчика изображённого на картинке.
На картинке электронный СОЭ-55
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03.08.2021 18:49 Ответить
а, понятно
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03.08.2021 18:51 Ответить
И это под "личным контролем"? Тогда да, повышение будет плавное, но быстрое)
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03.08.2021 17:42 Ответить
Радуйтесь 73%, очередное двукратное снижение тарифов. Или нет?

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 1913
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03.08.2021 17:42 Ответить
Еге ж, заріжемо не боляче.
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03.08.2021 17:43 Ответить
будут нерезкие 100%)))
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03.08.2021 17:44 Ответить
Эх и заживем ! Резкого не будет ,но как принято в УЗ ,каждый месяц по чуть -чуть и будет вам счастье.
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03.08.2021 17:47 Ответить
Шо?
Неужели будут повышать по 1 коп в минуту целых 3 часа?)
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03.08.2021 17:48 Ответить
Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет/ Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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03.08.2021 17:48 Ответить
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих - это тот, кто только что окончательно во всём разобрался.
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03.08.2021 18:55 Ответить
Тарифы будут медленно расти - по 1% каждый день.
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03.08.2021 17:48 Ответить
Ну раз зеля нос всунул - всё,выворачивай карманы.
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03.08.2021 17:50 Ответить
не благодарные оцените заботу!!1
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03.08.2021 17:51 Ответить
Є така поговірка,що раки люлять щоб їх варили живими,на повільному маленькому вогні...Неясно лишень,чому "*******",адже їх ніхто ніколи не питав...
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03.08.2021 17:54 Ответить
мудрий нарот хочит видет калкульяйцию цины на ЗЭток ?
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03.08.2021 17:55 Ответить
т.е и обещанного со стадиона СНИЖЕНИЯ как бы совсем не намечается...
Різкого підвищення тарифів на електроенергію не буде, - прессекретар президента Никифоров - Цензор.НЕТ 4099

....
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03.08.2021 17:56 Ответить
Техника плавного ввода... В камасутре есть подробное описание.
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03.08.2021 17:56 Ответить
тобто ми вас одразу не вб'єм...ми вас будем вбивати повільно
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03.08.2021 17:59 Ответить
че то ребята кат то забіли что они собирались их понижать а уже рассказівают о том что не будет резкого повішения ..но такое , у нашего народу память как у аквариумніх рібок
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03.08.2021 18:00 Ответить
успокоїтєль ти наш ненаглядний
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03.08.2021 18:05 Ответить
А что насчёт квартир и домов только только с тарифом на электроотопление . Люди заплатили за увеличение мощности , поменяли провода ,купили конвекторы .... И опять на@бали ?
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03.08.2021 18:16 Ответить
А с какого буя бабка в селе должна платить больше, чем тот, у кого есть бабло на всё вышеописанное ? Чё то за газовое отопление цена одинакова с плитой....
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03.08.2021 18:31 Ответить
Ты не понял .
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03.08.2021 18:36 Ответить
Да понял я...моя тема просто задрало уже, льготников полстраны, скоро хрен в маршрутку сядешь. Твоя печаль понятна, повёлся на обещания, вложил денег и пшик...у нас так всё, 2млн мопедов завезли - регистрируй, евробляхи завозили не нарушая закон, теперь жопа...так и в твоём случае, почему для тебя и меня разный тариф за один и тот же киловатт ?
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03.08.2021 19:59 Ответить
"Резкого повышения не будет" - от создателей: "Я знаю, как снизить тарифы вдвое"
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03.08.2021 18:24 Ответить
Зассали повышать резко, просто растянут повышение на несколько этапов.
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03.08.2021 18:27 Ответить
Через пару месяцев будет тарифный Майдан и будут в мусорниках все эти менеджеры олигархов!!!
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03.08.2021 18:41 Ответить
Ці тарифи мабуть будуть останнім цвяхом у домовину прибацаного клоуна.
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03.08.2021 18:43 Ответить
А яке буде ? Лагідне ?
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03.08.2021 20:45 Ответить
мразота
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03.08.2021 20:58 Ответить
будут повышать плавно, а "богатые" оплатят халявщиков ради пиара зели
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03.08.2021 21:20 Ответить
 
 