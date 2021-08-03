Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет, - пресс-секретарь президента Никифоров

Президент Владимир Зеленский и СНБО следят за ситуацией на энергетическом рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что и Зеленский, и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

"Любые попытки игроков в этой области разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должна работать стабильно и с учетом объективных потребностей сохранять тарифы на справедливом уровне", - подытожил Никифоров.

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