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Новини Коронавірус і карантин
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Швейцарія відкрила кордони для громадян України

Швейцарія відкрила кордони для громадян України

З 2 серпня Швейцарія почала впускати туристів з України. Для в’їзду потрібно бути вакцинованим однією із затверджених в країні вакцин, показати негативний тест на коронавірус чи довідку, що ви вже перехворіли.

Про це свідчить інформація на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

При в’їзді до Швейцарії українцям необхідно показати:

  • сертифікат про повний курс вакцинації. Швейцарія визнає усі сертифіковані ЄС препарати (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а також ВООЗ (Covishield, Coronavac, Sinopharm). Від дати введення останньої дози має пройти щонайменше 14 днів, але не більше, ніж рік;
  • або негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити максимум за 72 години до в’їзду);
  • або негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити максимум за 48 годин до в’їзду);
  • або підтвердження, що ви перехворіли на COVID-19 протягом останніх 6 місяців та одужали.

В іншому випадку доведеться відбути 10-денний карантин.

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Також подорожуючим до Швейцарії літаком слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.

Нагадаємо, 15 липня через сприятливу епідемічну ситуацію ЄС вніс Україну до "зеленого списку" країн. Це означає, що країнам ЄС рекомендували скасувати заборону на необов'язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою. Проте остаточне рішення кожна держава ухвалює самостійно. Також країни самі встановлюють правила в'їзду.

Кордони для українських туристів уже вирішили відкрити Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Фінляндія, Бельгія, Словенія, Франція, Данія та Швеція.

Однак слід пам'ятати, що у ЄС "зелений список" регулярно переглядають, тому ці норми часто змінюються. Так, необов'язкові поїздки для українців в Естонію та Литву були заплановані лише до 25 липня, але наразі дозвіл на в'їзд продовжили до 1 серпня.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1560) Швейцарія (860) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Украинские пенсионеры обрадовались.
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03.08.2021 20:40 Відповісти
дефицит на лыжи от фишера теперь насувайеться нэвблаганно...непобороть никагда.
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03.08.2021 20:51 Відповісти
А шо в Мукачево стало проблема делать лыжи?
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03.08.2021 21:13 Відповісти
блин,да просто приколись...совсем молодняк меж строк читать разучился..
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03.08.2021 21:16 Відповісти
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03.08.2021 21:17 Відповісти
Швейцария открыта для украинских туристов как минимум 2-3 недели. Поэтому от новости попахивает тухлятиной.
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03.08.2021 21:28 Відповісти
Напишите лучше чё там с Польшей.
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03.08.2021 23:24 Відповісти
2 сентября вылетаю в Рим (транзит), и ни от кого не могу получить информацию, условия пребывания в транзитной зоне, МИД мелет всякую чепуху (похоже, не знают сами), сайт https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ tripadvisor.mfa.gov.ua - одно большое недоразумение.
Что касается Польши, уже писал, Польша откроется (если откроется) последней: там нужны рабы, а не туристы. Тарас Шевченко знал, что писал про польских ляхов . Ничего не изменилось.
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03.08.2021 23:56 Відповісти
 
 