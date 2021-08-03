Швейцария открыла границы для граждан Украины

С 2 августа Швейцария начала пускать туристов из Украины. Для въезда нужно быть вакцинированным одной из утвержденных в стране вакцин, предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку, что вы уже переболели.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

При въезде в Швейцарию украинцам необходимо предъявить:

- сертификат о полном курсе вакцинации. Швейцария признает все сертифицированные ЕС препараты (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а также ВОЗ (Covishield, Coronavac, Sinopharm). От даты введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней, но не более одного года;

- или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда);

- или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);

- или подтверждение, что вы переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев и выздоровели.

В противном случае придется отбыть 10-дневный карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия с 31 июля открывает границу для граждан Украины: Необходимо будет пройти пятидневную самоизоляцию

Также путешествующим в Швейцарию самолетом следует заблаговременно заполнить въездную онлайн-форму.

Напомним, 15 июля из-за благоприятной эпидемической ситуации ЕС внес Украину в "зеленый список" стран. Это означает, что странам ЕС рекомендовали отменить запрет на необязательные поездки из Украины, в частности с туристической целью. Однако окончательное решение каждое государство принимает самостоятельно. Также страны сами устанавливают правила въезда.

Границы для украинских туристов уже решили открыть Литва, Латвия, Эстония, Германия, Нидерланды, Австрия, Словакия, Финляндия, Бельгия, Словения, Франция, Дания и Швеция.

Однако следует помнить, что в ЕС "зеленый список" регулярно просматривают, поэтому эти нормы часто меняются. Так, необязательные поездки для украинцев в Эстонию и Литву были запланированы только до 25 июля, но пока разрешение на въезд продолжили до 1 августа.

Также читайте: Люксембург открывает границы для граждан Украины, - МИД