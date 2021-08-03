Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич

Члену Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесниковій, яка перебуває в СІЗО, пропонували дати інтерв'ю державному телеканалу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському опозиційному телеканалу "Дождь", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Колесникової, за час перебування в СІЗО їй кілька разів "у різних формах" пропонували співпрацювати зі слідством і написати прохання про помилування. Вона відмовилася від цього, тому що вважає себе невинною.

"Я сама пропоную ініціювати діалог, переговори, щоб припинити протистояння в суспільстві. Мене "почули" і запропонували зніматися в кіно а-ля Роман (Протасевич. - Ред.)", - розповіла вона.

Опозиціонерка підкреслила, що погодилася на інтерв'ю за умови, що розкриє "шокуючу правду про викрадення, слідство і свавілля в тюрмі".

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"Це банда підлих, боягузливих наперсточників і дивно було б їм довіряти. Вони ж завжди брешуть. Не вір, не бійся, не проси і смійся - це мій принцип спілкування з ними", - додала Колесникова.

Марія Колесникова - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і колишня координаторка штабу екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона була одним з лідерів протестів у Білорусі. Колесникова перебуває в СІЗО з осені 2020 року. Її звинувачують у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці Республіки Білорусь, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування і керівництві ним.