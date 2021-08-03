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Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич

Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич

Члену Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесниковій, яка перебуває в СІЗО, пропонували дати інтерв'ю державному телеканалу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському опозиційному телеканалу "Дождь", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Колесникової, за час перебування в СІЗО їй кілька разів "у різних формах" пропонували співпрацювати зі слідством і написати прохання про помилування. Вона відмовилася від цього, тому що вважає себе невинною.

"Я сама пропоную ініціювати діалог, переговори, щоб припинити протистояння в суспільстві. Мене "почули" і запропонували зніматися в кіно а-ля Роман (Протасевич. - Ред.)", - розповіла вона.

Опозиціонерка підкреслила, що погодилася на інтерв'ю за умови, що розкриє "шокуючу правду про викрадення, слідство і свавілля в тюрмі".

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"Це банда підлих, боягузливих наперсточників і дивно було б їм довіряти. Вони ж завжди брешуть. Не вір, не бійся, не проси і смійся - це мій принцип спілкування з ними", - додала Колесникова.

Марія Колесникова - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і колишня координаторка штабу екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона була одним з лідерів протестів у Білорусі. Колесникова перебуває в СІЗО з осені 2020 року. Її звинувачують у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці Республіки Білорусь, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування і керівництві ним.

Автор: 

Білорусь (7925) пропаганда (2796) Колесникова Марія (34) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+24
яйки у неё крупнее,чем у протасевича..
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03.08.2021 20:35
+13
Колесникова из всей так называемой белорусской оппозиции вызывает больше всего уважения.
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03.08.2021 20:38
+11
Тримайся ,сябровка !! Живе Беларусь !!!)))
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03.08.2021 20:37
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яйки у неё крупнее,чем у протасевича..
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03.08.2021 20:35 Відповісти
Не рівняй Божий дар з яєчнею !!!)))
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03.08.2021 20:38 Відповісти
не буду
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03.08.2021 20:39 Відповісти
Все зависит от количества оборотов на тисках и глубины палки резиновой в анале...
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03.08.2021 20:55 Відповісти
про протасевича и говорить нет смісла... оказался обычным трусом... "яйки" у Колесниковой намного творже сем у Тихановской... и сама она умнее.
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03.08.2021 22:43 Відповісти
А у Колесниковой тоже есть дети, жизнью которых можно её шантажировать, муж в заложниках? Ну, чтобы можно было наверняка сравнить их "яйки"... И в чём выражается это Ваше "умнее"?
У каждой из них своя роль в истории Беларуси. И каждая со своей ролью замечательно справляется.
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03.08.2021 23:21 Відповісти
Тримайся ,сябровка !! Живе Беларусь !!!)))
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03.08.2021 20:37 Відповісти
Колесникова из всей так называемой белорусской оппозиции вызывает больше всего уважения.
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03.08.2021 20:38 Відповісти
мы видим только то, шо нам показывают...
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03.08.2021 20:42 Відповісти
100 процентов информации никто никогда не знает. Даже из того, что показывают она выглядит предпочтительней.
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03.08.2021 20:52 Відповісти
хтось знає...
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03.08.2021 20:54 Відповісти
Разве что, Господь Бог
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03.08.2021 20:56 Відповісти
"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся - это мой принцип общения с ними", - добавила Колесникова.

умная и твёрдая духом Мария хорошо усвоила завещание ГУЛАГовского зэка А.Солженицына в вопросах отношений с чекистско-вохровской бандой :

"Не верь, не бойся, не проси."
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04.08.2021 02:23 Відповісти
это тем, кто оправдывает трусость, слабость и подлость Протасевича
- понять его можно, но оправдывать нет
вот Мария Колесникова не сломалась...
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03.08.2021 20:40 Відповісти
Помимо Колесниковой там немало противников режима получивших по 14 лет тюрьмы и отказавшихся просить о помиловании .
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03.08.2021 22:20 Відповісти
Протасевич жидко обделался, не мужчина и не борец, полный импотент:

Надежду Савченко захватили в плен отмороженные орки из ФСБ-КГБ, держали в разных тюрьмах, грозили пожизненным заключением, сто раз предлагали покаяться по телевидению в обмен на помилование но она всех этих гебистов посылала отборным матом, а на суде публично клеймила Мордор за агрессию и военные преступления.
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04.08.2021 02:29 Відповісти
Ты предложила- тебя услышали, в чем проблема? Товарисчь милиционер будет гулять на первом этаже, ты же так хотела??
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03.08.2021 20:43 Відповісти
Я не очень понял: "Дождь" допустили в камеру к Колесниковой??? "Дождь"???!!! В белорусском СИЗО берет откровенное интервью у Колесниковой?! Меня терзают смутные сомнения... И меня никто не сможет переубедить в том, что это- фейк.
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03.08.2021 20:47 Відповісти
Да, выглядит как минимум странно...
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03.08.2021 20:58 Відповісти
Не фейк . Колесникова московский проект оппозиции , поэтому чувствует себя так уверенно .
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03.08.2021 22:21 Відповісти
Вырастили монстра а теперь пожинают плоды. Розумний нарід-2.
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03.08.2021 20:53 Відповісти
она ведь тоже из КВН?
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03.08.2021 20:57 Відповісти
КВН - это что - штамп? Или то, что люди активные, коммуникабельные и с хорошим чувством юмора - делает их автоматически плохими?
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03.08.2021 20:59 Відповісти
Дятлы из Шапито не бывают политиками Это НОНСЕНС...
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03.08.2021 21:02 Відповісти
В смысле - политик не может быть активным, коммуникабельным и иметь чувство юмора?
Или что еще отличает тех, кто был в КВН от прочих людей?
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03.08.2021 21:09 Відповісти
То что ,КВН - это у них не хобби ,а профессия ,стиль жизни .
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03.08.2021 21:36 Відповісти
У кого - профессия, у кого - просто хобби по юности - всех под одну гребенку грести как минимум - глупо.
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04.08.2021 00:53 Відповісти
я что ли их штампую? все вопросы нащот штампов к гэбнявому маслякову.
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03.08.2021 21:05 Відповісти
Масляков борец с советским режимом,сидел в тюряге ГУЛАГа за валюные махинации...
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03.08.2021 21:06 Відповісти
та какой же это борец?звычайный барыга.на этом его и вербанули,обещая вернуть на цт
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03.08.2021 21:08 Відповісти
Помню,читал когда еще в Совдеповской прессе...
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03.08.2021 21:09 Відповісти
Наш коыворогатый идиот из масляковского квн - это полное отсутствие чувства юмора! Хрыпыть якусь херню по бумажке. Та ще й Україну ненавидить, падла малороська!
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03.08.2021 21:42 Відповісти
"и с хорошим чувством юмора" - обосцатся, пздц
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03.08.2021 22:14 Відповісти
Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 6619 https://censor.net/ru/user/40719 она ведь тоже из КВН?

***********
Ні. Ту, шо із КВН, звати Тетяна Лазарєва. Просто вони схожі.
Але вона також підтримує Марію Колєснікову.

Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 3382
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03.08.2021 21:52 Відповісти
зрозумів...звиняйте.шось мені кловуни в останні часи не довподоби
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03.08.2021 22:06 Відповісти

Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 2775
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03.08.2021 22:12 Відповісти
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03.08.2021 22:26 Відповісти
Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 8737Белорусь это уже в прошлом,сегодня это новая СкреПОНОСсия правда без лишней Хромосомы...
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03.08.2021 21:00 Відповісти
Протасевича жалко. Молодой, жить хочет.
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03.08.2021 21:34 Відповісти
Протасевичу так "предлагали" что даже грим потом не помог 🙄
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03.08.2021 21:55 Відповісти
Не вірю
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03.08.2021 22:08 Відповісти
Самая крутая баба в Білорусі. Десь на рівні нашої Юлії Тимошенко....
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03.08.2021 22:23 Відповісти
ти шо, ваня? за юльку так топиш...
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03.08.2021 22:46 Відповісти
ти шо, кузя? а за кого ще топіть, всі решта кремлівське ворье...
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03.08.2021 22:49 Відповісти
юлька - воровка ще та... всім дасть фори... і кремлівським і доморощеним злодіям..
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03.08.2021 22:52 Відповісти
не відкриєш секрет, що вона вкрала? Двадцять років ворье у владі шукало-шукало, так нічого і не знайшло, що вона вкрала. Мабуть забули про тебе, ти ж знаєш. То й що вкрала?
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03.08.2021 23:03 Відповісти
Колесникова, самая харизматичная и одна из самых умных в белорусской оппозиции. Тихановской до нее далеко..
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03.08.2021 22:50 Відповісти
Не вір, не бійся, не проси- гасло українських дисидентів "шестидесятників" і активістів "революції на граніті"!
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03.08.2021 23:31 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3265047/belorusskoyi_oppozitsionerke_kolesnikovoyi_predyavili_okonchatelnoe_obvinenie_po_trem_statyam_eyi_grozit."
Интересно, а сколько лет дадут Лукашенко за узурпацию власти ?
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04.08.2021 17:09 Відповісти
Единственный оппозиционерка с яйцами
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05.08.2021 10:17 Відповісти
 
 