Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич
Члену Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесниковій, яка перебуває в СІЗО, пропонували дати інтерв'ю державному телеканалу.
Про це вона розповіла в інтерв'ю російському опозиційному телеканалу "Дождь", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Колесникової, за час перебування в СІЗО їй кілька разів "у різних формах" пропонували співпрацювати зі слідством і написати прохання про помилування. Вона відмовилася від цього, тому що вважає себе невинною.
"Я сама пропоную ініціювати діалог, переговори, щоб припинити протистояння в суспільстві. Мене "почули" і запропонували зніматися в кіно а-ля Роман (Протасевич. - Ред.)", - розповіла вона.
Опозиціонерка підкреслила, що погодилася на інтерв'ю за умови, що розкриє "шокуючу правду про викрадення, слідство і свавілля в тюрмі".
"Це банда підлих, боягузливих наперсточників і дивно було б їм довіряти. Вони ж завжди брешуть. Не вір, не бійся, не проси і смійся - це мій принцип спілкування з ними", - додала Колесникова.
Марія Колесникова - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і колишня координаторка штабу екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона була одним з лідерів протестів у Білорусі. Колесникова перебуває в СІЗО з осені 2020 року. Її звинувачують у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці Республіки Білорусь, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування і керівництві ним.
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У каждой из них своя роль в истории Беларуси. И каждая со своей ролью замечательно справляется.
умная и твёрдая духом Мария хорошо усвоила завещание ГУЛАГовского зэка А.Солженицына в вопросах отношений с чекистско-вохровской бандой :
"Не верь, не бойся, не проси."
- понять его можно, но оправдывать нет
вот Мария Колесникова не сломалась...
Надежду Савченко захватили в плен отмороженные орки из ФСБ-КГБ, держали в разных тюрьмах, грозили пожизненным заключением, сто раз предлагали покаяться по телевидению в обмен на помилование но она всех этих гебистов посылала отборным матом, а на суде публично клеймила Мордор за агрессию и военные преступления.
Или что еще отличает тех, кто был в КВН от прочих людей?
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Ні. Ту, шо із КВН, звати Тетяна Лазарєва. Просто вони схожі.
Але вона також підтримує Марію Колєснікову.
Интересно, а сколько лет дадут Лукашенко за узурпацию власти ?