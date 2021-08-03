Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич
Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО, предлагали дать интервью государственному телеканалу.
Об этом она рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Колесниковой, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.
"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман (Протасевич. – Ред.)", – рассказала она.
Оппозиционерка подчеркнула, что согласилась на интервью при условии, что раскроет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме".
"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся – это мой принцип общения с ними", – добавила Колесникова.
Мария Колесникова — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший координатор штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Она была одним из лидеров протестов в Беларуси. Колесникова находится в СИЗО с осени 2020 года. Ее обвиняют в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Республики Беларусь, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им.
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У каждой из них своя роль в истории Беларуси. И каждая со своей ролью замечательно справляется.
умная и твёрдая духом Мария хорошо усвоила завещание ГУЛАГовского зэка А.Солженицына в вопросах отношений с чекистско-вохровской бандой :
"Не верь, не бойся, не проси."
- понять его можно, но оправдывать нет
вот Мария Колесникова не сломалась...
Надежду Савченко захватили в плен отмороженные орки из ФСБ-КГБ, держали в разных тюрьмах, грозили пожизненным заключением, сто раз предлагали покаяться по телевидению в обмен на помилование но она всех этих гебистов посылала отборным матом, а на суде публично клеймила Мордор за агрессию и военные преступления.
Или что еще отличает тех, кто был в КВН от прочих людей?
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Ні. Ту, шо із КВН, звати Тетяна Лазарєва. Просто вони схожі.
Але вона також підтримує Марію Колєснікову.
Интересно, а сколько лет дадут Лукашенко за узурпацию власти ?