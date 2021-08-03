Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич

Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО, предлагали дать интервью государственному телеканалу.

Об этом она рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Колесниковой, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман (Протасевич. – Ред.)", – рассказала она.

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Оппозиционерка подчеркнула, что согласилась на интервью при условии, что раскроет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме".

"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся – это мой принцип общения с ними", – добавила Колесникова.

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Мария Колесникова — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший координатор штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Она была одним из лидеров протестов в Беларуси. Колесникова находится в СИЗО с осени 2020 года. Ее обвиняют в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Республики Беларусь, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им.