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Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич

Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич

Члену Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО, предлагали дать интервью государственному телеканалу.

Об этом она рассказала в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Колесниковой, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз "в разных формах" предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

"Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман (Протасевич. – Ред.)", – рассказала она.

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Оппозиционерка подчеркнула, что согласилась на интервью при условии, что раскроет "шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме".

"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся – это мой принцип общения с ними", – добавила Колесникова.

Также читайте: Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы

Мария Колесникова — член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший координатор штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Она была одним из лидеров протестов в Беларуси. Колесникова находится в СИЗО с осени 2020 года. Ее обвиняют в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Республики Беларусь, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им.

Автор: 

Беларусь (7888) пропаганда (3670) Колесникова Мария (36) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+24
яйки у неё крупнее,чем у протасевича..
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03.08.2021 20:35
+13
Колесникова из всей так называемой белорусской оппозиции вызывает больше всего уважения.
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03.08.2021 20:38
+11
Тримайся ,сябровка !! Живе Беларусь !!!)))
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03.08.2021 20:37
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яйки у неё крупнее,чем у протасевича..
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03.08.2021 20:35 Ответить
Не рівняй Божий дар з яєчнею !!!)))
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03.08.2021 20:38 Ответить
не буду
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03.08.2021 20:39 Ответить
Все зависит от количества оборотов на тисках и глубины палки резиновой в анале...
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03.08.2021 20:55 Ответить
про протасевича и говорить нет смісла... оказался обычным трусом... "яйки" у Колесниковой намного творже сем у Тихановской... и сама она умнее.
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03.08.2021 22:43 Ответить
А у Колесниковой тоже есть дети, жизнью которых можно её шантажировать, муж в заложниках? Ну, чтобы можно было наверняка сравнить их "яйки"... И в чём выражается это Ваше "умнее"?
У каждой из них своя роль в истории Беларуси. И каждая со своей ролью замечательно справляется.
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03.08.2021 23:21 Ответить
Тримайся ,сябровка !! Живе Беларусь !!!)))
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03.08.2021 20:37 Ответить
Колесникова из всей так называемой белорусской оппозиции вызывает больше всего уважения.
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03.08.2021 20:38 Ответить
мы видим только то, шо нам показывают...
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03.08.2021 20:42 Ответить
100 процентов информации никто никогда не знает. Даже из того, что показывают она выглядит предпочтительней.
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03.08.2021 20:52 Ответить
хтось знає...
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03.08.2021 20:54 Ответить
Разве что, Господь Бог
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03.08.2021 20:56 Ответить
"Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся - это мой принцип общения с ними", - добавила Колесникова.

умная и твёрдая духом Мария хорошо усвоила завещание ГУЛАГовского зэка А.Солженицына в вопросах отношений с чекистско-вохровской бандой :

"Не верь, не бойся, не проси."
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04.08.2021 02:23 Ответить
это тем, кто оправдывает трусость, слабость и подлость Протасевича
- понять его можно, но оправдывать нет
вот Мария Колесникова не сломалась...
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03.08.2021 20:40 Ответить
Помимо Колесниковой там немало противников режима получивших по 14 лет тюрьмы и отказавшихся просить о помиловании .
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03.08.2021 22:20 Ответить
Протасевич жидко обделался, не мужчина и не борец, полный импотент:

Надежду Савченко захватили в плен отмороженные орки из ФСБ-КГБ, держали в разных тюрьмах, грозили пожизненным заключением, сто раз предлагали покаяться по телевидению в обмен на помилование но она всех этих гебистов посылала отборным матом, а на суде публично клеймила Мордор за агрессию и военные преступления.
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04.08.2021 02:29 Ответить
Ты предложила- тебя услышали, в чем проблема? Товарисчь милиционер будет гулять на первом этаже, ты же так хотела??
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03.08.2021 20:43 Ответить
Я не очень понял: "Дождь" допустили в камеру к Колесниковой??? "Дождь"???!!! В белорусском СИЗО берет откровенное интервью у Колесниковой?! Меня терзают смутные сомнения... И меня никто не сможет переубедить в том, что это- фейк.
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03.08.2021 20:47 Ответить
Да, выглядит как минимум странно...
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03.08.2021 20:58 Ответить
Не фейк . Колесникова московский проект оппозиции , поэтому чувствует себя так уверенно .
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03.08.2021 22:21 Ответить
Вырастили монстра а теперь пожинают плоды. Розумний нарід-2.
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03.08.2021 20:53 Ответить
она ведь тоже из КВН?
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03.08.2021 20:57 Ответить
КВН - это что - штамп? Или то, что люди активные, коммуникабельные и с хорошим чувством юмора - делает их автоматически плохими?
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03.08.2021 20:59 Ответить
Дятлы из Шапито не бывают политиками Это НОНСЕНС...
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03.08.2021 21:02 Ответить
В смысле - политик не может быть активным, коммуникабельным и иметь чувство юмора?
Или что еще отличает тех, кто был в КВН от прочих людей?
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03.08.2021 21:09 Ответить
То что ,КВН - это у них не хобби ,а профессия ,стиль жизни .
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03.08.2021 21:36 Ответить
У кого - профессия, у кого - просто хобби по юности - всех под одну гребенку грести как минимум - глупо.
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04.08.2021 00:53 Ответить
я что ли их штампую? все вопросы нащот штампов к гэбнявому маслякову.
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03.08.2021 21:05 Ответить
Масляков борец с советским режимом,сидел в тюряге ГУЛАГа за валюные махинации...
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03.08.2021 21:06 Ответить
та какой же это борец?звычайный барыга.на этом его и вербанули,обещая вернуть на цт
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03.08.2021 21:08 Ответить
Помню,читал когда еще в Совдеповской прессе...
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03.08.2021 21:09 Ответить
Наш коыворогатый идиот из масляковского квн - это полное отсутствие чувства юмора! Хрыпыть якусь херню по бумажке. Та ще й Україну ненавидить, падла малороська!
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03.08.2021 21:42 Ответить
"и с хорошим чувством юмора" - обосцатся, пздц
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03.08.2021 22:14 Ответить
Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 6619 https://censor.net/ru/user/40719 она ведь тоже из КВН?

***********
Ні. Ту, шо із КВН, звати Тетяна Лазарєва. Просто вони схожі.
Але вона також підтримує Марію Колєснікову.

Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 3382
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03.08.2021 21:52 Ответить
зрозумів...звиняйте.шось мені кловуни в останні часи не довподоби
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03.08.2021 22:06 Ответить

Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 2775
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03.08.2021 22:12 Ответить
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03.08.2021 22:26 Ответить
Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич - Цензор.НЕТ 8737Белорусь это уже в прошлом,сегодня это новая СкреПОНОСсия правда без лишней Хромосомы...
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03.08.2021 21:00 Ответить
Протасевича жалко. Молодой, жить хочет.
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03.08.2021 21:34 Ответить
Протасевичу так "предлагали" что даже грим потом не помог 🙄
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03.08.2021 21:55 Ответить
Не вірю
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03.08.2021 22:08 Ответить
Самая крутая баба в Білорусі. Десь на рівні нашої Юлії Тимошенко....
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03.08.2021 22:23 Ответить
ти шо, ваня? за юльку так топиш...
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03.08.2021 22:46 Ответить
ти шо, кузя? а за кого ще топіть, всі решта кремлівське ворье...
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03.08.2021 22:49 Ответить
юлька - воровка ще та... всім дасть фори... і кремлівським і доморощеним злодіям..
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03.08.2021 22:52 Ответить
не відкриєш секрет, що вона вкрала? Двадцять років ворье у владі шукало-шукало, так нічого і не знайшло, що вона вкрала. Мабуть забули про тебе, ти ж знаєш. То й що вкрала?
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03.08.2021 23:03 Ответить
Колесникова, самая харизматичная и одна из самых умных в белорусской оппозиции. Тихановской до нее далеко..
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03.08.2021 22:50 Ответить
Не вір, не бійся, не проси- гасло українських дисидентів "шестидесятників" і активістів "революції на граніті"!
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03.08.2021 23:31 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3265047/belorusskoyi_oppozitsionerke_kolesnikovoyi_predyavili_okonchatelnoe_obvinenie_po_trem_statyam_eyi_grozit."
Интересно, а сколько лет дадут Лукашенко за узурпацию власти ?
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04.08.2021 17:09 Ответить
Единственный оппозиционерка с яйцами
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05.08.2021 10:17 Ответить
 
 