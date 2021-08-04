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"Газпром" зупинив закачування газу у сховища Європи

Російський газовий монополіст "Газпром" фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався минулої суботи і завершився за підсумками понеділка.

Про це свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Зупинено закачування в сховища Бергермеєр у Нідерландах і Реден у Німеччині, почався відбір із ПСГ Хайдах в Австрії. Триває закачування в ПСГ Катарина та Йемгум у ФРН.

Також скорочено поставки газу газопроводом "Ямал-Європа" (він проходить через Білорусь і Польщу у ФРН). Якщо до минулої п'ятниці ним прокачувати 84 млн кубометрів (на вході в Німеччину), то у вівторок потік падає нижче 50 млн кубометрів.

Минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку вже перевищили рекордні 500 доларів за тисячу кубометрів.

Попри дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазі" опрацьовують варіанти поставок газу в Україну з Близького Сходу, - Вітренко

Автор: 

газ (10409) Газпром (3386) Європа (1793)


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Топ коментарі
+56
Немцы сейчас бросятся целовать )(уйла в жо.. Северный поток-2
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04.08.2021 01:48
+44
Как же, как же, как всегда. Даже поговорка есть о договорах с кацами и стоимости бумаги.
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04.08.2021 02:17
+44
Дикари? Соблюдают договор? Смешно.
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04.08.2021 02:46
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Психбольницы имени Кащенко имеются в Москве, Питере и Нижнем Новгороде.
Это фран-ШИЗА.
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04.08.2021 17:23 Відповісти
Почитал комментарии и решил разъяснить нюансы. Сам эту информацию узнал от тех, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в теме.

1. Закачивать перестали, чтобы Путину НИКАК не помешали достроить и ввести в эксплуатацию СП-2. По факту это шантаж ЕС со стороны злобного Лилипутина.

2. Не слушайте те бредни, про 500 долларов за тысячу кубов, что рассказывают всякие либерасты!!!
Дело в том, что все контракты по газу - это долгосрочные контракты и там цены гораздо ниже.
А вот тот, совсем небольшой излишек газа. который идет не по контрактам, вот его на рынке газа искусственно и задирают. Вот ни капли не удивлюсь, что цену задирают сами газпромовцы, но чтобы денег много на его выкуп не тратить, то они и поставки уменьшили, а заодно и типа дефицит создать...
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04.08.2021 13:22 Відповісти
газ и нефть - главное оружие кремлёвского террориста и шантажиста !
кроме того что идёт из земли - больше у него ничего нет !
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04.08.2021 14:54 Відповісти
Более доступный газ - лучшее оружие против России.
С нефтью практически покончено: себестоимость добычи и транспортировки уже такова,
что торговля не выгодна.
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04.08.2021 17:16 Відповісти
отличная новость от любимчика бабушки фрау!
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04.08.2021 17:59 Відповісти
Шантаж толерастов начался!
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04.08.2021 18:19 Відповісти
Прикольно будет, если власть возьмут немецкие зелёные
и закрутят краник достроенного трубопровода.
По нему смогут экспортировать только русских тараканов.
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04.08.2021 18:31 Відповісти
ну шо.... еропа сама себе засунула сами знаете куда газовую иглу сами знаете кого....
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04.08.2021 19:57 Відповісти
А ШО ТАК МОЖНА БУЛО..?

"Газпром" зупинив закачування газу у сховища Європи - Цензор.НЕТ 6154
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04.08.2021 20:04 Відповісти
Глобальное мировое потепление разрушит РАБссию до полного Краха...,вчера была приятная температура в тени +39 Злые языки Метеослужбы кажуть что первый мороз в Украине ожидают в январе 2022 года - 3
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05.08.2021 01:41 Відповісти
По моему личному мнению,Северное дерьмо-2, это ловушка для фюрера Мавзолея... Дурака заманили в Капкан,типа Колпак Мюллера...
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05.08.2021 01:57 Відповісти
Джон Маккейн однажды сказал,что РАБссия бензоколонка НАТО,которая притворяется страной Фейкометчицей вяличия СкреПОНОСного
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05.08.2021 02:01 Відповісти
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