"Газпром" зупинив закачування газу у сховища Європи
Російський газовий монополіст "Газпром" фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався минулої суботи і завершився за підсумками понеділка.
Про це свідчать дані порталу Gas Infrastructure Europe, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Зупинено закачування в сховища Бергермеєр у Нідерландах і Реден у Німеччині, почався відбір із ПСГ Хайдах в Австрії. Триває закачування в ПСГ Катарина та Йемгум у ФРН.
Також скорочено поставки газу газопроводом "Ямал-Європа" (він проходить через Білорусь і Польщу у ФРН). Якщо до минулої п'ятниці ним прокачувати 84 млн кубометрів (на вході в Німеччину), то у вівторок потік падає нижче 50 млн кубометрів.
Минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку вже перевищили рекордні 500 доларів за тисячу кубометрів.
Попри дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.
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Это фран-ШИЗА.
1. Закачивать перестали, чтобы Путину НИКАК не помешали достроить и ввести в эксплуатацию СП-2. По факту это шантаж ЕС со стороны злобного Лилипутина.
2. Не слушайте те бредни, про 500 долларов за тысячу кубов, что рассказывают всякие либерасты!!!
Дело в том, что все контракты по газу - это долгосрочные контракты и там цены гораздо ниже.
А вот тот, совсем небольшой излишек газа. который идет не по контрактам, вот его на рынке газа искусственно и задирают. Вот ни капли не удивлюсь, что цену задирают сами газпромовцы, но чтобы денег много на его выкуп не тратить, то они и поставки уменьшили, а заодно и типа дефицит создать...
кроме того что идёт из земли - больше у него ничего нет !
С нефтью практически покончено: себестоимость добычи и транспортировки уже такова,
что торговля не выгодна.
и закрутят краник достроенного трубопровода.
По нему смогут экспортировать только русских тараканов.