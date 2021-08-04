"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

Российский газовый монополист "Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника.

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров.

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Минувшая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой затрудняет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже превысили рекордные 500 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.

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