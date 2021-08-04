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"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

Российский газовый монополист "Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника.

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров.

Читайте: Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, - Витренко

Минувшая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой затрудняет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже превысили рекордные 500 долларов за тысячу кубометров.

Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.

Также читайте: В "Нафтогазе" прорабатывают варианты поставок газа в Украину с Ближнего Востока, - Витренко

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) Европа (1836)


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Топ комментарии
+56
Немцы сейчас бросятся целовать )(уйла в жо.. Северный поток-2
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04.08.2021 01:48
+44
Как же, как же, как всегда. Даже поговорка есть о договорах с кацами и стоимости бумаги.
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04.08.2021 02:17
+44
Дикари? Соблюдают договор? Смешно.
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04.08.2021 02:46
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Психбольницы имени Кащенко имеются в Москве, Питере и Нижнем Новгороде.
Это фран-ШИЗА.
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04.08.2021 17:23 Ответить
Почитал комментарии и решил разъяснить нюансы. Сам эту информацию узнал от тех, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в теме.

1. Закачивать перестали, чтобы Путину НИКАК не помешали достроить и ввести в эксплуатацию СП-2. По факту это шантаж ЕС со стороны злобного Лилипутина.

2. Не слушайте те бредни, про 500 долларов за тысячу кубов, что рассказывают всякие либерасты!!!
Дело в том, что все контракты по газу - это долгосрочные контракты и там цены гораздо ниже.
А вот тот, совсем небольшой излишек газа. который идет не по контрактам, вот его на рынке газа искусственно и задирают. Вот ни капли не удивлюсь, что цену задирают сами газпромовцы, но чтобы денег много на его выкуп не тратить, то они и поставки уменьшили, а заодно и типа дефицит создать...
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04.08.2021 13:22 Ответить
газ и нефть - главное оружие кремлёвского террориста и шантажиста !
кроме того что идёт из земли - больше у него ничего нет !
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04.08.2021 14:54 Ответить
Более доступный газ - лучшее оружие против России.
С нефтью практически покончено: себестоимость добычи и транспортировки уже такова,
что торговля не выгодна.
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04.08.2021 17:16 Ответить
отличная новость от любимчика бабушки фрау!
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04.08.2021 17:59 Ответить
Шантаж толерастов начался!
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04.08.2021 18:19 Ответить
Прикольно будет, если власть возьмут немецкие зелёные
и закрутят краник достроенного трубопровода.
По нему смогут экспортировать только русских тараканов.
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04.08.2021 18:31 Ответить
ну шо.... еропа сама себе засунула сами знаете куда газовую иглу сами знаете кого....
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04.08.2021 19:57 Ответить
А ШО ТАК МОЖНА БУЛО..?

"Газпром" зупинив закачування газу у сховища Європи - Цензор.НЕТ 6154
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04.08.2021 20:04 Ответить
Глобальное мировое потепление разрушит РАБссию до полного Краха...,вчера была приятная температура в тени +39 Злые языки Метеослужбы кажуть что первый мороз в Украине ожидают в январе 2022 года - 3
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05.08.2021 01:41 Ответить
По моему личному мнению,Северное дерьмо-2, это ловушка для фюрера Мавзолея... Дурака заманили в Капкан,типа Колпак Мюллера...
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05.08.2021 01:57 Ответить
Джон Маккейн однажды сказал,что РАБссия бензоколонка НАТО,которая притворяется страной Фейкометчицей вяличия СкреПОНОСного
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05.08.2021 02:01 Ответить
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