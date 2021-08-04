"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы
Российский газовый монополист "Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу и завершился по итогам понедельника.
Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.
Также сокращены поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров.
Минувшая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой затрудняет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже превысили рекордные 500 долларов за тысячу кубометров.
Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.
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Это фран-ШИЗА.
1. Закачивать перестали, чтобы Путину НИКАК не помешали достроить и ввести в эксплуатацию СП-2. По факту это шантаж ЕС со стороны злобного Лилипутина.
2. Не слушайте те бредни, про 500 долларов за тысячу кубов, что рассказывают всякие либерасты!!!
Дело в том, что все контракты по газу - это долгосрочные контракты и там цены гораздо ниже.
А вот тот, совсем небольшой излишек газа. который идет не по контрактам, вот его на рынке газа искусственно и задирают. Вот ни капли не удивлюсь, что цену задирают сами газпромовцы, но чтобы денег много на его выкуп не тратить, то они и поставки уменьшили, а заодно и типа дефицит создать...
кроме того что идёт из земли - больше у него ничего нет !
С нефтью практически покончено: себестоимость добычи и транспортировки уже такова,
что торговля не выгодна.
и закрутят краник достроенного трубопровода.
По нему смогут экспортировать только русских тараканов.