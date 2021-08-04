Данія передала Україні 509,5 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca, - МОЗ
Уряд Данії передав Україні 509,4 тис. доз вакцини AstraZeneca, вакцина прибула в країну в середу.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року.
Вакцину з цієї поставки будуть використовувати для щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, інші розподілять між пунктами щеплень.
Транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин.
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