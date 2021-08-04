Дания передала Украине 509,5 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Минздрав
Правительство Дании передало Украине 509,4 тыс. доз вакцины AstraZeneca, вакцина прибыла в страну в среду
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.
Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.
Транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
По состоянию на 4 августа 2021 года Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль