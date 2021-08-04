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Новости Коронавирус и карантин
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Дания передала Украине 509,5 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Минздрав

Дания передала Украине 509,5 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Минздрав

Правительство Дании передало Украине 509,4 тыс. доз вакцины AstraZeneca, вакцина прибыла в страну в среду

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.

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Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

Транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По состоянию на 4 августа 2021 года Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.

Дания передала Украине 509,5 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Минздрав 01

Автор: 

вакцина (3815) Дания (581) карантин (16729) Минздрав (4899) гуманитарная помощь (1259) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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