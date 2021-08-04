Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко

Реформу "Укроборонпрому" потрібно починати з адекватного керівництва.

Про це заявила нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це якийсь сюр. В перерві між лекціями американським студентам нинішній глава наглядової ради "Укроборонпрому" проводить онлайн-засідання оборонного відомства", - обурилася нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі", - Милованов

"Нагадаю, в нас досі немає державного оборонного замовлення на цей рік. Мовчу про ситуацію з підприємствами оборонного комплексу. Нещодавно ВР ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому". Мені здається, реформу треба починати з адекватного керівництва. Але в законі це не прописано. Фото позичила в Євгена Магди, який взяв ці одкровення з фейсбуку професора з фінгалом", - зазначила Геращенко.



