Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко
Реформу "Укроборонпрому" потрібно починати з адекватного керівництва.
Про це заявила нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Це якийсь сюр. В перерві між лекціями американським студентам нинішній глава наглядової ради "Укроборонпрому" проводить онлайн-засідання оборонного відомства", - обурилася нардепка.
"Нагадаю, в нас досі немає державного оборонного замовлення на цей рік. Мовчу про ситуацію з підприємствами оборонного комплексу. Нещодавно ВР ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому". Мені здається, реформу треба починати з адекватного керівництва. Але в законі це не прописано. Фото позичила в Євгена Магди, який взяв ці одкровення з фейсбуку професора з фінгалом", - зазначила Геращенко.
Топ коментарі
+25 vitaliymkua
показати весь коментар04.08.2021 14:26
+13 Super Gut
показати весь коментар04.08.2021 14:29
+12 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар04.08.2021 14:32
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"Приватбанк" продолжает реализацию политики списания за счет резервов объемов кредитного портфеля который он связывает с бывшими акционерами банка (Коломойский, Дубилет и другие). За 2020 г. по этой схеме списано 56.7 млрд. гривен .
На 01.07.2021 г. остаточный объем составляет 164.7 млрд. гривен.
Никаких действий по реальному возврату денег не предпринимается.
Более того, на фоне процессуальных действий Израиля и США (см. сообщения 12.06.2021 13.07.2021), 22.07.2021 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Александра Дубилета
а потом - крах финансовой системы (или снова выделять 300 млрд.грн на поддержание Привата) и новый домик за 40 млн.долларов у зеленского, которые он получил за участие в схеме ограбления коломойским приватбанка..
конямиклоунами - тим для нас краще!
А вот если недофинансировать армию...то фактически ничего страшного (в глазах зе-власти) не случиться! Ну не закупили Нептун и что, без него же как то раньше обходились, как-то воевали старыми запасами, ну еще пару лет можно.....Мы мол сейчас перебьемся, а потом полегчает, может кредит МВФ, может облигаций выпустим и перекроем...(типичная логика игромана просравшего все деньги)
В прошлый раз поднялся сильный кипишь и они все таки кинули на оборонку небольшой кусочек в конце года. А на следующий год чтобы успокоить патриотов очередной раз примут "самый большой оборонный бюджет в истории", который выполнять не собираются изначально! Самое приятное с оборонкой, что невыполнение можно объяснить всякой чепухой типа несоответствием ТУ, проверками производителя, нерасторопностью исполнителей, которые не вовремя подали документы...
Створити ситуацію коли грошей на армію не буде.
Як це зробити?
По-перше зменшити надходження до бюджету - тут ми приймаємо кучу тупих законів та розганяємо спеціалістів з держструктур. Сваримося зі всіма підприємцями.
По-друге, те що зібрали пускаємо не за призначенням: роздаємо олігархам, іноземцям купуючи різний непотріб, розпочинаємо мега-проекти з перевищеними кошторисами.
Набираємо боргів
По ітогу самі з грошима, армія та країна - у жопі
Гнати в шію!
- а вы точно уверены, что он хотел выбить Вам глаз?
- нет ***…. у меня сложилось стойкое впечатление,
что он хотел мне вбить его по-глубже.... во внутрь!