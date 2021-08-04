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Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко

Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради

Реформу "Укроборонпрому" потрібно починати з адекватного керівництва.

Про це заявила нардепка "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Це якийсь сюр. В перерві між лекціями американським студентам нинішній глава наглядової ради "Укроборонпрому" проводить онлайн-засідання оборонного відомства", - обурилася нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я радник Офісу і обіймаю кілька посад в Україні, але все це другорядне порівняно з викладанням у Піттсбурзі", - Милованов

"Нагадаю, в нас досі немає державного оборонного замовлення на цей рік. Мовчу про ситуацію з підприємствами оборонного комплексу. Нещодавно ВР ухвалила закон про реформування "Укроборонпрому". Мені здається, реформу треба починати з адекватного керівництва. Але в законі це не прописано. Фото позичила в Євгена Магди, який взяв ці одкровення з фейсбуку професора з фінгалом", - зазначила Геращенко.

Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради Укроборонпрому в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка ЄС Геращенко 01
Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради Укроборонпрому в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка ЄС Геращенко 02

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) Укроборонпром (1732) Милованов Тимофій (415) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+25
Це сюр... Дякую зедебіли...
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04.08.2021 14:26
+13
Нут никакого патриота зеленского и никогда небыло. Точно также нет никаких патриотов в его партии. Это все хапуги, которые за креплевские деньги дорвались до власти в Украине и теперь грабят и уничтожают страну и ее обороноспособность по указке из москвы
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04.08.2021 14:29
+12
Это не сюр, это Милованову дороже кактусы, чем его же выбравшие зелефилы. А какая разница, все они зеленого цвета.
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04.08.2021 14:32
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Це сюр... Дякую зедебіли...
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04.08.2021 14:26 Відповісти
Это не сюр, это Милованову дороже кактусы, чем его же выбравшие зелефилы. А какая разница, все они зеленого цвета.
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04.08.2021 14:32 Відповісти
Как ни странно но у меня кактусы тоже больше жалости вызывают...
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04.08.2021 15:28 Відповісти
Нут никакого патриота зеленского и никогда небыло. Точно также нет никаких патриотов в его партии. Это все хапуги, которые за креплевские деньги дорвались до власти в Украине и теперь грабят и уничтожают страну и ее обороноспособность по указке из москвы
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04.08.2021 14:29 Відповісти
Совершенно верно.
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04.08.2021 15:52 Відповісти
некогда им, они бюджет пилят...
"Приватбанк" продолжает реализацию политики списания за счет резервов объемов кредитного портфеля который он связывает с бывшими акционерами банка (Коломойский, Дубилет и другие). За 2020 г. по этой схеме списано 56.7 млрд. гривен .
На 01.07.2021 г. остаточный объем составляет 164.7 млрд. гривен.
Никаких действий по реальному возврату денег не предпринимается.
Более того, на фоне процессуальных действий Израиля и США (см. сообщения 12.‎06.‎2021 13.‎07.‎2021), 22.‎07.‎2021 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Александра Дубилета

‎а потом - крах финансовой системы (или снова выделять 300 млрд.грн на поддержание Привата) и новый домик за 40 млн.долларов у зеленского, которые он получил за участие в схеме ограбления коломойским приватбанка..
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04.08.2021 14:30 Відповісти
Милованов проводит онлайн заседание набсовета "Укроборонпрома" в перерыве между лекциями американским студентам, а у нас до сих пор нет Гособоронзаказа, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1664
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04.08.2021 14:29 Відповісти
Милованов проводит онлайн заседание набсовета "Укроборонпрома" в перерыве между лекциями американским студентам, а у нас до сих пор нет Гособоронзаказа, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1494
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04.08.2021 14:30 Відповісти
не могу понять ...такие люди на ключевых постах - это дебилизм вовы или задание ***** ?
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04.08.2021 14:31 Відповісти
это дебилизм народа.
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04.08.2021 14:43 Відповісти
Не Народу України, 73% наріду, якомо усе по приколу, або яка різниця.
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04.08.2021 14:52 Відповісти
Бубочка всё делает назло народу Украины. Он его ненавидит. Иначе не объяснишь присутствие таких людей как Ермак, Милованов, Шкарлет на их должностях.
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04.08.2021 14:58 Відповісти
Согласен, что это так выглядит. А если посмотреть кому это выгодно, то кроме рашенфюрера такой власти в Украине никому не нужно, даже Китаю с его амбициями на мировое лидерство.
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04.08.2021 15:10 Відповісти
чим більше народу зрозуміє КОМУ саме вигідний бардак в країні та цей цирк з конями клоунами - тим для нас краще!
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04.08.2021 15:45 Відповісти
Потому что ОП и половина кабмина - это сборище предателей. Просто напоминаю, если кто забыл.
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04.08.2021 14:31 Відповісти
Оборонного заказа нет потому, что в бюджете денег нет! Деньги, которые они показали в бюджете - это виртуальные деньги. У нас в бюджете огромный дефицит, т.е. доходов меньше чем расходов. А потратить, больше чем есть по факту, мы не можем и как следствие, что-то будет недофинансировано. Вопрос что?! Недофинансировать социалку, медицину....сразу заметят, начнется бунт и пойдут свергать Бубочку!
А вот если недофинансировать армию...то фактически ничего страшного (в глазах зе-власти) не случиться! Ну не закупили Нептун и что, без него же как то раньше обходились, как-то воевали старыми запасами, ну еще пару лет можно.....Мы мол сейчас перебьемся, а потом полегчает, может кредит МВФ, может облигаций выпустим и перекроем...(типичная логика игромана просравшего все деньги)
В прошлый раз поднялся сильный кипишь и они все таки кинули на оборонку небольшой кусочек в конце года. А на следующий год чтобы успокоить патриотов очередной раз примут "самый большой оборонный бюджет в истории", который выполнять не собираются изначально! Самое приятное с оборонкой, что невыполнение можно объяснить всякой чепухой типа несоответствием ТУ, проверками производителя, нерасторопностью исполнителей, которые не вовремя подали документы...
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04.08.2021 14:53 Відповісти
Як розвалити армію і щоб тебе не повісили одразу?
Створити ситуацію коли грошей на армію не буде.
Як це зробити?
По-перше зменшити надходження до бюджету - тут ми приймаємо кучу тупих законів та розганяємо спеціалістів з держструктур. Сваримося зі всіма підприємцями.
По-друге, те що зібрали пускаємо не за призначенням: роздаємо олігархам, іноземцям купуючи різний непотріб, розпочинаємо мега-проекти з перевищеними кошторисами.
Набираємо боргів

По ітогу самі з грошима, армія та країна - у жопі
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04.08.2021 15:51 Відповісти
Почему? Я б назначил его премьером, вай нот? Самокатчик уже был, ноунейм есть, а теперь пусть будет говорящая голова из экрана в сша. Я думаю ничего страшного не будет
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04.08.2021 14:32 Відповісти
Це зневага до країни і до своїх службових обов"язків!
Гнати в шію!
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04.08.2021 14:38 Відповісти
Перевод: Разница между животными и людьми есть такая, что животные никогда не позволяют, чтобы во главе их стада стал ИДИОТ.
Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1120
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04.08.2021 14:41 Відповісти
Не бережет себя , все о ******** радеет. Билят.
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04.08.2021 14:43 Відповісти
просрался, а сказать чего хотел?
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04.08.2021 14:49 Відповісти
"Ядебил проводит онлайн ЛЕКЦИЮ набсовету "Укроборонпрома" в перерыве между ЗАСЕДАНИЯМИ с американскими студентами. Потом идет подбитій глаз лечить
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04.08.2021 14:46 Відповісти
***
- а вы точно уверены, что он хотел выбить Вам глаз?
- нет ***…. у меня сложилось стойкое впечатление,
что он хотел мне вбить его по-глубже.... во внутрь!
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04.08.2021 15:03 Відповісти
А як же державна таємниця, якщо проводить онлайн?
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04.08.2021 15:05 Відповісти
Хороший ,честный , ничего не скрывает...Сам признался ,-Да ,дебил , а шо? Такие кадры надо выдвигать.....
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04.08.2021 15:43 Відповісти
Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5048
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04.08.2021 16:05 Відповісти
почему спешил так в америку. Потому что контракт на пропаганду дебилизма мог зависнуть в Америке. А то могут и не "покликать" и тогда только в Индиану, в Университет. Ну а сейчас встречает друга Ермака будет возить его по многоэтажной америке.
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04.08.2021 16:16 Відповісти
Данилюку надо тренировать удар, чтобы ломать челюсть миловановым.
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04.08.2021 16:38 Відповісти
Вот против таких слуг и пошёл сегодня ветеран с гранатой.
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04.08.2021 18:14 Відповісти
ВІН ЗБРЕХАВ ПРЕДСТАВНИКАМ МИТНИЦІ США!!! ВІН ХИВЗУВАВСЯ ЦИМ ! от-таки дебілячина!!!
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04.08.2021 18:23 Відповісти
 
 