"Іловайський котел": двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів
Двох генералів-полковників Збройних сил РФ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так, за даними слідства, начальник Головного штабу Сухопутних військ - перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ (із січня 2015 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) і начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних сил РФ в серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, із метою досягнення своєї мети з окупації частини Донецької і Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників у м Іловайськ під час їх виходу з оточення по т.зв. зеленому коридору, безпеку якого гарантували ЗС РФ.
Крім того, протягом 2014-15 рр підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопоставленими особами ЗС РФ і здійснюючи керівництво довіреними підрозділами регулярних військ РФ і незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, в результаті чого порушили її територіальну цілісність.
Зараз вирішується питання про оголошення зазначених осіб у розшук.
Дії російських генералів кваліфіковані за ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 та ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України.
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кто отправил добробаты на отжим ЗуГРЭС у ахметова.. без тяжелого вооружения и бросил их, когда они завязли в иловайске - не говорят по 1+1?
п.с.
Или ты "забыл" как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
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https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
п.с. Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
А у нас війни офіційної немає до цих пір!
Что-то не слышу по этому поводу возмущений.
В ВОВ при попытке договориться с фашистами генералов расстреляли бы в тот же день.
а во времена ВОВ-дедываевали и руцкие и украинцы были в одном окопе...
эта бл*дская-братская война не имеет аналогов по подлости и коварству, по брехне и отбрешках именно руцкихбратушек...
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ
С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов.
Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года, германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме №
Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме № 1.
После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 г. готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США.
СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 1943-1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства (схема № 2).
Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования по п.п. 1 и 2 германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое.
Предупредить германское командование об ответственности.
Так, что не кизди о чем не имеешь малейшего понятия.