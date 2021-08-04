"Іловайський котел": двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів

Двох генералів-полковників Збройних сил РФ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, начальник Головного штабу Сухопутних військ - перший заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ (із січня 2015 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) і начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних сил РФ в серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, із метою досягнення своєї мети з окупації частини Донецької і Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників у м Іловайськ під час їх виходу з оточення по т.зв. зеленому коридору, безпеку якого гарантували ЗС РФ.

Крім того, протягом 2014-15 рр підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопоставленими особами ЗС РФ і здійснюючи керівництво довіреними підрозділами регулярних військ РФ і незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, в результаті чого порушили її територіальну цілісність.

Зараз вирішується питання про оголошення зазначених осіб у розшук.

Дії російських генералів кваліфіковані за ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 та ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України.

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