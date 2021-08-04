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Новости Агрессия России против Украины
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"Иловайский котел": Двух российских генералов подозревают в убийстве украинских воинов

Двух генерал-полковников Вооруженных сил РФ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у г. Иловайск во время их выхода из окружения по т.н. зеленому коридору, безопасность которого гарантировалась ВС РФ.

Кроме того, в течение 2014-15 гг, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными лицами ВС РФ и осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили ее территориальную целостность.

Сейчас решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Действия российских генералов квалифицированы по ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Донецкому террористу сообщено о подозрении в пытках украинских воинов под Иловайском в 2014-2015 годах, - Офис ГПУ

Автор: 

армия РФ (19101) Иловайск (469) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+28
Это не генералы, это путинские убийцы, без чести и гордости !
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04.08.2021 15:09
+18
В Лаптестане уже давно нет такого понятия как офицерская честь. Есть фашистские выродки в погонах и мундирах
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04.08.2021 15:18
+12
да ладно! а сколько лет кричали, что это Порошенко виноват.
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04.08.2021 15:11
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Это не генералы, это путинские убийцы, без чести и гордости !
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04.08.2021 15:09 Ответить
А так як з Чаусом провернути слабо?
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04.08.2021 15:12 Ответить
Массовых убийц и садистов-командиров на Донбассе прибили, дойдет очередь и до этих "генералов".
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04.08.2021 15:18 Ответить
да ладно! а сколько лет кричали, что это Порошенко виноват.
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04.08.2021 15:11 Ответить
Я вижу, что Вы ветеран войны на Востоке Украины. В каком подразделении воевали?
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04.08.2021 15:19 Ответить
воно в сцикопіхоті було. командиром в нього було уклоніст рояльний.
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04.08.2021 16:22 Ответить
А о коридоре тоже они договаривались?
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04.08.2021 15:25 Ответить
Спочатку порошенко дав наказ наступати. Ми звільнили частину окупованої росіянами території Донбасу. В Іловайську, Савур-Могилі, ЛАПі головнокомандувач залишив добровольців та регулярів без дієвої допомоги (тупо відвів те залізо, що було в наявності) під натиском якнайменше 8 БТГ ворога (співвідношення 1:10), що привело до знищення великої кількості українських воїнів та здачі частини відвойованої території російським окупантам (Дебальцево у тому числі). Він намагався і м.Щастя здати. Але ми не дали. Поршенко чекає Трибунал та ст. 111 ККУ.
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04.08.2021 20:30 Ответить
фсб фантазеры) те которые муку возят с аргентины)
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04.08.2021 22:22 Ответить
Брехливая гнида.
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04.08.2021 23:54 Ответить
а кто виновник этого котла - зебилам не говорят?
кто отправил добробаты на отжим ЗуГРЭС у ахметова.. без тяжелого вооружения и бросил их, когда они завязли в иловайске - не говорят по 1+1?

п.с.
Или ты "забыл" как беня бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..

И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней.. Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
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04.08.2021 15:33 Ответить
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.

«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.

Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.

«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
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https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

п.с. Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому. А освещать историю победы должен был летописец Бутусов.
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04.08.2021 15:34 Ответить
Не мели дурниць! Тобі нагадать парад на Красній площі 7 листопада 1941 року? Чи паради 11 листопада у Великобританії , що влаштовувалися всю Другу світову війну? Солдати проходять і зараз повз Кенотаф що був споруджений в пам"ять загиблих у І Світовій війні ще з 1920 року
А у нас війни офіційної немає до цих пір!
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04.08.2021 15:49 Ответить
А ;вов; це що? Велике очко весни? Чи як можна розшифрувати?
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04.08.2021 17:20 Ответить
А Сталин проводил парад 7 ноября 1941, хотя была потеря почти миллионной армии.
Что-то не слышу по этому поводу возмущений.
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04.08.2021 17:28 Ответить
"Іловайський котел": двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів - Цензор.НЕТ 2931
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04.08.2021 19:52 Ответить
А на ньому і лежить вина, щоб хто не казав
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05.08.2021 14:51 Ответить
Не просадят ведь. Успеют застрелиться, суки.
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04.08.2021 15:11 Ответить
Нє, ну що за херня?! Тут шмаркля на гімно стікав, переконував всіх, що то Порошенко, а тут виявляється якісь хєнєрали, ще й кацапські? Зебуїни, ви чого там, перевзуватись почали?
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04.08.2021 15:13 Ответить
А украинских, договаривавшихся с российскими?

В ВОВ при попытке договориться с фашистами генералов расстреляли бы в тот же день.
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04.08.2021 15:14 Ответить
та да....и тех кто до сих пор платит пенсии на оккупированные территории... и тех, кто покупает недвижимость в Крыму и оформляет ее по рашеским законам и документам.... и тех, кто проталкивает свои киношедевры (в кавычках естественно) на рашеские телеканалы... и тех, кто выступал в 2014 в Горловке , а в это время где-то давали честноесловоруцкогоофицера... и расстреливали как в тире выходящие из окружения руцкихбратьевнавек ...колонны украинских войск...
а во времена ВОВ-дедываевали и руцкие и украинцы были в одном окопе...
эта бл*дская-братская война не имеет аналогов по подлости и коварству, по брехне и отбрешках именно руцкихбратушек...
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04.08.2021 15:25 Ответить
во время ВОВ сралин ТРИЖДЫ вел переговоры о перемирии с гитлером)) и никто ни его, ни его генералов - не расстрелял)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ
С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов.
Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года, германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме №
Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме № 1.
После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 г. готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США.
СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих 1943-1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства (схема № 2).
Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования по п.п. 1 и 2 германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое.
Предупредить германское командование об ответственности.
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04.08.2021 15:37 Ответить
Интересно, что ни в одном источнике нет ничего о переговорах Сталина с фюрером. Очевидно, что автор имеет доступ к сверхсекретным спецхранам. Удалось ли тебе хоть что-то сфоткать, ковыряясь в анналах?
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04.08.2021 16:14 Ответить
Де це можна почитати ?
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04.08.2021 20:17 Ответить
п.с. Сталин вел или пытался вести сепаратные переговоры с Гитлером, трижды: в июле 1941, в октябре 1941 и в феврале 1942 годов.
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04.08.2021 15:38 Ответить
Молотов последний раз пытался договориться с Гитлером в 1943 осенью.
Так, что не кизди о чем не имеешь малейшего понятия.
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04.08.2021 15:38 Ответить
Имя, сестра. Имя.
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04.08.2021 15:15 Ответить
В Лаптестане уже давно нет такого понятия как офицерская честь. Есть фашистские выродки в погонах и мундирах
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04.08.2021 15:18 Ответить
Ну от вирішеться питання про оголошення цих упирів в розшук,і хто, просто цікаво,їх буде розшукувати? " Моссад" попросите? Так у них трохи інші методи боротьби з такими ублюдками...
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04.08.2021 15:20 Ответить
И тут нельзя не одобрить...Лучше позже чем никогда ! Эти подонки в погонах навеки опозорили расейскую армию. Дать слово на безопасный проход и накрыть градами - такого и гитлеровцы не делали. Пусть мир знает имена этих нелюдей!
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04.08.2021 15:21 Ответить
при проваленных при преЗЕ и его шобле... наших спец/агентах и спец/операциях надеяться на возмездие (не виртуальное а реальное) не приходится...
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04.08.2021 15:27 Ответить
В Чечне россияне устраивали зеленые и гуманитарные коридоры. Неоднократно. Например, станица Горячеисточненская, 29 октября 1999 года. Россияне организовали коридор и подвергли колонну ракетному и бомбовому удару. Ни наши политики, презики и военные хенералы почему-то про это не знали. Тут наши либо дебилы. либо предатели.
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04.08.2021 15:34 Ответить
Почему нет фамилий？
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04.08.2021 15:37 Ответить
Заплатите Массад - пусть решат вопрос!!!!
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04.08.2021 15:40 Ответить
А самые знающие здесь долбили: Иловайск организовали Путин и Порошенко. Вместе. https://censor.net/ru/comments/locate/3275005/01921441-d7f9-731e-ab79-1d83ae9f247a
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04.08.2021 15:49 Ответить
Истраков, Сергей Юрьевич - не этот ли хмырь
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04.08.2021 15:51 Ответить
_Какой ещё зашквар, что за нелепые децкие фразочки?! Это - госизмена, сам портнов - убеждённый враг Украины.
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04.08.2021 16:00 Ответить
Виходить парашні генерали винуваті, вони вбивали, а Путін не при ділах був!
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04.08.2021 15:57 Ответить
"Іловайський котел": двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів - Цензор.НЕТ 9768
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04.08.2021 16:57 Ответить
ермак-Козырь все сольет!
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05.08.2021 05:32 Ответить
 
 