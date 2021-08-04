"Иловайский котел": Двух российских генералов подозревают в убийстве украинских воинов

Двух генерал-полковников Вооруженных сил РФ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у г. Иловайск во время их выхода из окружения по т.н. зеленому коридору, безопасность которого гарантировалась ВС РФ.

Кроме того, в течение 2014-15 гг, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными лицами ВС РФ и осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили ее территориальную целостность.

Сейчас решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск.

Действия российских генералов квалифицированы по ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Донецкому террористу сообщено о подозрении в пытках украинских воинов под Иловайском в 2014-2015 годах, - Офис ГПУ