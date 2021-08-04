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Новини Боротьба з коронавірусом
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Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca

Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca

Уряд Литви відправив Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca. Ще 77 тис. доз відправлять найближчими тижнями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LRT".

Зазначають, що всього Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.

Решту 77 тис. доз доставлять в Україну найближчими тижнями.

"Таким чином Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія передала Україні 509,5 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca, - МОЗ

вакцина (4419) Литва (2381) допомога (8304) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
я думаю к новому году очень многие захотели бы...если бы уже не было поздно.
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04.08.2021 16:07
+3
Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8576
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04.08.2021 16:11
+3
На пунктах вакцинации очереди. Или это не народ Украины?
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04.08.2021 16:13
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В Украине народ уже прививаться не хочет. Эту Астра Зенеку лучше абрекам вколоть, которых бульенфюрер через границу запускает.
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04.08.2021 16:02 Відповісти
я думаю к новому году очень многие захотели бы...если бы уже не было поздно.
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04.08.2021 16:07 Відповісти
Ненене. Всех не надо. зэбараны и пiд-рашки могут не вакцинирвоаться! Да они и не хотят
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04.08.2021 16:21 Відповісти
На пунктах вакцинации очереди. Или это не народ Украины?
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04.08.2021 16:13 Відповісти
Это за Модерной и Пфайзером. Я и сам Модерну ждал.
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04.08.2021 16:15 Відповісти
Не только. Но на Файзер очереди таки больше
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04.08.2021 16:16 Відповісти
а Модерна лучше
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04.08.2021 16:23 Відповісти
Як то кажуть - "весна покажет где кто... тогой..."
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04.08.2021 16:24 Відповісти
Ага. А заодно узнаем, защищают ли Файзер с Модерной от Дельты, Лямбды и тех, что еще появятся.
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04.08.2021 16:45 Відповісти
Ну так если узнаем, значит защищает
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04.08.2021 17:28 Відповісти
Немного цинично, но... обнадеживает!
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04.08.2021 17:40 Відповісти
Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8576
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04.08.2021 16:11 Відповісти
И 73% захотелось в этом же фильме сниматься.
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04.08.2021 16:20 Відповісти
Скоро Европа завалит Украину Астра Зенекой, причем бесплатно, а по бартеру на колючую проволку совсем мило.
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04.08.2021 17:21 Відповісти
Коронавирус в Израиле: сводка минздрава на утро 4 августа.
"Второй день подряд суточный показатель заражений превышает 3000 случаев

В настоящее время в медицинских центрах проходят лечение 443 пациента, тогда как утром 3 августа сообщалось о 419. Число тяжелобольных за сутки увеличилось с 221 до 236 (+15).

Пациентов в критическом состоянии - 58 (+6), подключенных к аппаратам ИВЛ - 49 (+2).

За сутки умерли 5 пациентов(большинство уколоты). Число жертв коронавируса достигло 6497."
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04.08.2021 17:49 Відповісти
 
 