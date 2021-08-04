Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca
Уряд Литви відправив Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca. Ще 77 тис. доз відправлять найближчими тижнями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LRT".
Зазначають, що всього Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.
Решту 77 тис. доз доставлять в Україну найближчими тижнями.
"Таким чином Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.
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"Второй день подряд суточный показатель заражений превышает 3000 случаев
В настоящее время в медицинских центрах проходят лечение 443 пациента, тогда как утром 3 августа сообщалось о 419. Число тяжелобольных за сутки увеличилось с 221 до 236 (+15).
Пациентов в критическом состоянии - 58 (+6), подключенных к аппаратам ИВЛ - 49 (+2).
За сутки умерли 5 пациентов(большинство уколоты). Число жертв коронавируса достигло 6497."