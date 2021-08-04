Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca

Уряд Литви відправив Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca. Ще 77 тис. доз відправлять найближчими тижнями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LRT".

Зазначають, що всього Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.

Решту 77 тис. доз доставлять в Україну найближчими тижнями.

"Таким чином Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусною інфекцією", - сказано в повідомленні.

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