Литва отправила Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Правительство Литвы отправило Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Еще 77 тыс. доз отправят в ближайшие недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LRT".
Отмечается, что всего Украина получит 131 тысячу доз вакцины.
Оставшиеся 77 тыс. доз доставят в Украину в ближайшие недели.
"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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"Второй день подряд суточный показатель заражений превышает 3000 случаев
В настоящее время в медицинских центрах проходят лечение 443 пациента, тогда как утром 3 августа сообщалось о 419. Число тяжелобольных за сутки увеличилось с 221 до 236 (+15).
Пациентов в критическом состоянии - 58 (+6), подключенных к аппаратам ИВЛ - 49 (+2).
За сутки умерли 5 пациентов(большинство уколоты). Число жертв коронавируса достигло 6497."