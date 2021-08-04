Литва отправила Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Литвы отправило Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Еще 77 тыс. доз отправят в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LRT".

Отмечается, что всего Украина получит 131 тысячу доз вакцины.

Оставшиеся 77 тыс. доз доставят в Украину в ближайшие недели.

"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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