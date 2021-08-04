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Новости Борьба с коронавирусом
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Литва отправила Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва отправила Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Литвы отправило Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Еще 77 тыс. доз отправят в ближайшие недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LRT".

Отмечается, что всего Украина получит 131 тысячу доз вакцины.

Оставшиеся 77 тыс. доз доставят в Украину в ближайшие недели.

"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Также читайте: Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. ФОТО

Автор: 

вакцина (3815) Литва (2446) помощь (7770) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
я думаю к новому году очень многие захотели бы...если бы уже не было поздно.
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04.08.2021 16:07
+3
Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8576
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04.08.2021 16:11
+3
На пунктах вакцинации очереди. Или это не народ Украины?
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04.08.2021 16:13
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В Украине народ уже прививаться не хочет. Эту Астра Зенеку лучше абрекам вколоть, которых бульенфюрер через границу запускает.
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04.08.2021 16:02 Ответить
я думаю к новому году очень многие захотели бы...если бы уже не было поздно.
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04.08.2021 16:07 Ответить
Ненене. Всех не надо. зэбараны и пiд-рашки могут не вакцинирвоаться! Да они и не хотят
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04.08.2021 16:21 Ответить
На пунктах вакцинации очереди. Или это не народ Украины?
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04.08.2021 16:13 Ответить
Это за Модерной и Пфайзером. Я и сам Модерну ждал.
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04.08.2021 16:15 Ответить
Не только. Но на Файзер очереди таки больше
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04.08.2021 16:16 Ответить
а Модерна лучше
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04.08.2021 16:23 Ответить
Як то кажуть - "весна покажет где кто... тогой..."
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04.08.2021 16:24 Ответить
Ага. А заодно узнаем, защищают ли Файзер с Модерной от Дельты, Лямбды и тех, что еще появятся.
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04.08.2021 16:45 Ответить
Ну так если узнаем, значит защищает
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04.08.2021 17:28 Ответить
Немного цинично, но... обнадеживает!
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04.08.2021 17:40 Ответить
Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8576
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04.08.2021 16:11 Ответить
И 73% захотелось в этом же фильме сниматься.
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04.08.2021 16:20 Ответить
Скоро Европа завалит Украину Астра Зенекой, причем бесплатно, а по бартеру на колючую проволку совсем мило.
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04.08.2021 17:21 Ответить
Коронавирус в Израиле: сводка минздрава на утро 4 августа.
"Второй день подряд суточный показатель заражений превышает 3000 случаев

В настоящее время в медицинских центрах проходят лечение 443 пациента, тогда как утром 3 августа сообщалось о 419. Число тяжелобольных за сутки увеличилось с 221 до 236 (+15).

Пациентов в критическом состоянии - 58 (+6), подключенных к аппаратам ИВЛ - 49 (+2).

За сутки умерли 5 пациентов(большинство уколоты). Число жертв коронавируса достигло 6497."
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04.08.2021 17:49 Ответить
 
 