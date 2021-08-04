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Новини Окуповані території
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Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП

Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП

Російська Федерація робить спроби номінувати від себе у список ЮНЕСКО об'єкт "Херсонес Таврійський", який розташований в окупованому Криму.

Про це повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Один із наших об'єктів, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, зараз розташований на окупованій території в Криму. Це Херсонес Таврійський. Важливість мати об'єкти в ЮНЕСКО можна навіть відстежити на кейсі Російської Федерації, яка постійно намагається номінувати і переномінувати цей об'єкт від Російської Федерації. Тобто сама присутність у списку ЮНЕСКО від тієї чи іншої держави і прив'язка кожного об'єкта від тієї чи іншої країни - це вже нам сто очок до нашого іміджу", - сказала Фоменко.

Чиновниця зазначила, що ЮНЕСКО - це найбільш авторитетна, найбільш визнана організація. Це знак якості, і якщо об'єкт у списку ЮНЕСКО, значить, це об'єкт, який заслуговує на захист усієї світової спільноти.

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Крим (14133) Міністерство культури (755) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+24
нет такой страны - россия,
есть- паРаша № 404.
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04.08.2021 16:49
+21
Они и всю Украину на себя хотят переоформить, грёбаные варвары-адиннарот.
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04.08.2021 16:50
+13
наглые и ушлые оккупанты.
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04.08.2021 16:52
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нет такой страны - россия,
есть- паРаша № 404.
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04.08.2021 16:49 Відповісти
)))
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04.08.2021 17:49 Відповісти
СБУ заборонила в'їзд в Україну заступнику повішеного Віталія Шишова /

похоже СБУ и повесили Шишова по указке ФСБ.

Заступнику глави "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну заборонили в'їзд на територію України, https://t.me/beldomua/502 повідомляє пресслужба громадської організації, яку очолював нині покійний Віталій Шишов.
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04.08.2021 16:50 Відповісти
Бэллингкэт уже предупреждала, что через организации беларусских оппозиционеров в Украину проник целый ряд агентов фсб. Поэтому не надо спешить с такими заявлениями. Этот "зам" вполне может оказаться коллегой петрова с башировым.
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04.08.2021 17:11 Відповісти
Они и всю Украину на себя хотят переоформить, грёбаные варвары-адиннарот.
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04.08.2021 16:50 Відповісти
а ті мудаки скажуть: ми всьо панімаєм, но єслі нє пєрєаформіть, істарічєскає наслєдіє может пастрадать... і бла-бла-бла, і ко-ко-ко!
а так - ми за всьо харошеє протів всєго плахова!
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04.08.2021 16:51 Відповісти
наглые и ушлые оккупанты.
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04.08.2021 16:52 Відповісти
Нехай переоформлюють що хочуть,всім на них плювати
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04.08.2021 16:56 Відповісти
а вывести раисю из юнеско за оккупацию Крыма и войну на донбассе??? а не ***** абидится
может и пошлёт своих шпилли-вилли выяснить принцыпиальность принцыпов....
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04.08.2021 16:59 Відповісти
хєрсонєс ета такоє віно на расєє.
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04.08.2021 17:00 Відповісти
Этого нельзя допускать. Юридически Крым - Украина, а Херсонес естественно также это Украина со всеми историческими и культурными ценностями. А россия как всегда наглая и ушлая будет бессовестно манипулировать всем чем только можно.
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04.08.2021 17:03 Відповісти
МН-17 на них оформите. Тот еще памятник.
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04.08.2021 17:12 Відповісти
Раньше на гривневой купюре номиналом 1 гривня был изображен Херсонес, что подчеркивало принадлежность Херсонеса Украине. А теперь там другое изображение. Интересно, какому дебилу пришло в голову поменять рисунок на наших украинских деньгах. Кажется это произошло при Януковиче.
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04.08.2021 17:22 Відповісти
То-то цапы газ ивропе перекрывали
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04.08.2021 17:24 Відповісти
**** на воротник ! а не Херсонес...
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04.08.2021 17:24 Відповісти
Пусть }{уйло сначала переоформит на себя Грицацуя:
Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП - Цензор.НЕТ 550
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04.08.2021 17:25 Відповісти
Хитро, Херсонес,ведь не Крым
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04.08.2021 17:57 Відповісти
Що не кацап-то брехун і злодій. А ху-ху не хо-хо,хуйло гребаний!
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04.08.2021 18:23 Відповісти
Клоун вроде не кацап, а брехло такое, что ещё покруче кацапа.
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04.08.2021 19:59 Відповісти
Крадуть історію, крадуть території, крадуть пам'ятки, крадуть все, до чого дотягнуться...
Країна-терорист і крадій. Хіба можна очикувати від цих дикунів чогось іншого????
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04.08.2021 18:53 Відповісти
Тільки після того як дадуть відповідь на запитання " Що означає Таврія І Що за земля Тавріда ? І хто ж таки нарешті ті Таври ? "! Кому і чому греки надали ціі назви ! Бо Крим дійсно Таврійський! І це дуже давня історія Країни -Киявії = Руси -України !
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04.08.2021 19:22 Відповісти
Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП - Цензор.НЕТ 7985
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05.08.2021 02:18 Відповісти
 
 