Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП
Російська Федерація робить спроби номінувати від себе у список ЮНЕСКО об'єкт "Херсонес Таврійський", який розташований в окупованому Криму.
Про це повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Один із наших об'єктів, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, зараз розташований на окупованій території в Криму. Це Херсонес Таврійський. Важливість мати об'єкти в ЮНЕСКО можна навіть відстежити на кейсі Російської Федерації, яка постійно намагається номінувати і переномінувати цей об'єкт від Російської Федерації. Тобто сама присутність у списку ЮНЕСКО від тієї чи іншої держави і прив'язка кожного об'єкта від тієї чи іншої країни - це вже нам сто очок до нашого іміджу", - сказала Фоменко.
Чиновниця зазначила, що ЮНЕСКО - це найбільш авторитетна, найбільш визнана організація. Це знак якості, і якщо об'єкт у списку ЮНЕСКО, значить, це об'єкт, який заслуговує на захист усієї світової спільноти.
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есть- паРаша № 404.
похоже СБУ и повесили Шишова по указке ФСБ.
Заступнику глави "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну заборонили в'їзд на територію України, https://t.me/beldomua/502 повідомляє пресслужба громадської організації, яку очолював нині покійний Віталій Шишов.
а так - ми за всьо харошеє протів всєго плахова!
может и пошлёт своих шпилли-вилли выяснить принцыпиальность принцыпов....
Країна-терорист і крадій. Хіба можна очикувати від цих дикунів чогось іншого????