Россия пытается переоформить на себя Херсонес Таврический в ЮНЕСКО, - МКИП

Российская Федерация предпринимает попыток номинировать от себя в список ЮНЕСКО объект "Херсонес Таврический", который находится в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один из наших объектов, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, сейчас находится на оккупированной территории в Крыму. Это Херсонес Таврический. Важность иметь объекты в ЮНЕСКО можно даже отследить на кейсе Российской Федерации, которая постоянно пытается номинировать и переноминировать этот объект от Российской Федерации. То есть само присутствие в списке ЮНЕСКО от того или иного государства и привязка каждого объекта от той или иной страны - это уже нам сто очков к нашему имиджу", - сказала Фоменко.

Чиновница отметила, что ЮНЕСКО - это наиболее авторитетная, наиболее признаная организация. Это знак качества, и если объект в списке ЮНЕСКО, значит, это объект, который заслуживает защиту всего мирового сообщества.

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