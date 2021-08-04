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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия пытается переоформить на себя Херсонес Таврический в ЮНЕСКО, - МКИП

Россия пытается переоформить на себя Херсонес Таврический в ЮНЕСКО, - МКИП

Российская Федерация предпринимает попыток номинировать от себя в список ЮНЕСКО объект "Херсонес Таврический", который находится в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один из наших объектов, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, сейчас находится на оккупированной территории в Крыму. Это Херсонес Таврический. Важность иметь объекты в ЮНЕСКО можно даже отследить на кейсе Российской Федерации, которая постоянно пытается номинировать и переноминировать этот объект от Российской Федерации. То есть само присутствие в списке ЮНЕСКО от того или иного государства и привязка каждого объекта от той или иной страны - это уже нам сто очков к нашему имиджу", - сказала Фоменко.

Чиновница отметила, что ЮНЕСКО - это наиболее авторитетная, наиболее признаная организация. Это знак качества, и если объект в списке ЮНЕСКО, значит, это объект, который заслуживает защиту всего мирового сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ЮНЕСКО установила, что Софии Киевской и Печерской Лавре ничто не угрожает, - Ткаченко

Автор: 

Крым (26371) Министерство культуры и информационной политики (772) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+24
нет такой страны - россия,
есть- паРаша № 404.
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04.08.2021 16:49
+21
Они и всю Украину на себя хотят переоформить, грёбаные варвары-адиннарот.
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04.08.2021 16:50
+13
наглые и ушлые оккупанты.
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04.08.2021 16:52
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нет такой страны - россия,
есть- паРаша № 404.
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04.08.2021 16:49 Ответить
)))
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04.08.2021 17:49 Ответить
СБУ заборонила в'їзд в Україну заступнику повішеного Віталія Шишова /

похоже СБУ и повесили Шишова по указке ФСБ.

Заступнику глави "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну заборонили в'їзд на територію України, https://t.me/beldomua/502 повідомляє пресслужба громадської організації, яку очолював нині покійний Віталій Шишов.
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04.08.2021 16:50 Ответить
Бэллингкэт уже предупреждала, что через организации беларусских оппозиционеров в Украину проник целый ряд агентов фсб. Поэтому не надо спешить с такими заявлениями. Этот "зам" вполне может оказаться коллегой петрова с башировым.
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04.08.2021 17:11 Ответить
Они и всю Украину на себя хотят переоформить, грёбаные варвары-адиннарот.
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04.08.2021 16:50 Ответить
а ті мудаки скажуть: ми всьо панімаєм, но єслі нє пєрєаформіть, істарічєскає наслєдіє может пастрадать... і бла-бла-бла, і ко-ко-ко!
а так - ми за всьо харошеє протів всєго плахова!
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04.08.2021 16:51 Ответить
наглые и ушлые оккупанты.
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04.08.2021 16:52 Ответить
Нехай переоформлюють що хочуть,всім на них плювати
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04.08.2021 16:56 Ответить
а вывести раисю из юнеско за оккупацию Крыма и войну на донбассе??? а не ***** абидится
может и пошлёт своих шпилли-вилли выяснить принцыпиальность принцыпов....
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04.08.2021 16:59 Ответить
хєрсонєс ета такоє віно на расєє.
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04.08.2021 17:00 Ответить
Этого нельзя допускать. Юридически Крым - Украина, а Херсонес естественно также это Украина со всеми историческими и культурными ценностями. А россия как всегда наглая и ушлая будет бессовестно манипулировать всем чем только можно.
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04.08.2021 17:03 Ответить
МН-17 на них оформите. Тот еще памятник.
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04.08.2021 17:12 Ответить
Раньше на гривневой купюре номиналом 1 гривня был изображен Херсонес, что подчеркивало принадлежность Херсонеса Украине. А теперь там другое изображение. Интересно, какому дебилу пришло в голову поменять рисунок на наших украинских деньгах. Кажется это произошло при Януковиче.
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04.08.2021 17:22 Ответить
То-то цапы газ ивропе перекрывали
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04.08.2021 17:24 Ответить
**** на воротник ! а не Херсонес...
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04.08.2021 17:24 Ответить
Пусть }{уйло сначала переоформит на себя Грицацуя:
Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП - Цензор.НЕТ 550
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04.08.2021 17:25 Ответить
Хитро, Херсонес,ведь не Крым
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04.08.2021 17:57 Ответить
Що не кацап-то брехун і злодій. А ху-ху не хо-хо,хуйло гребаний!
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04.08.2021 18:23 Ответить
Клоун вроде не кацап, а брехло такое, что ещё покруче кацапа.
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04.08.2021 19:59 Ответить
Крадуть історію, крадуть території, крадуть пам'ятки, крадуть все, до чого дотягнуться...
Країна-терорист і крадій. Хіба можна очикувати від цих дикунів чогось іншого????
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04.08.2021 18:53 Ответить
Тільки після того як дадуть відповідь на запитання " Що означає Таврія І Що за земля Тавріда ? І хто ж таки нарешті ті Таври ? "! Кому і чому греки надали ціі назви ! Бо Крим дійсно Таврійський! І це дуже давня історія Країни -Киявії = Руси -України !
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04.08.2021 19:22 Ответить
Росія намагається переоформити на себе Херсонес Таврійський у ЮНЕСКО, - МКІП - Цензор.НЕТ 7985
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05.08.2021 02:18 Ответить
 
 