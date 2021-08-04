Россия пытается переоформить на себя Херсонес Таврический в ЮНЕСКО, - МКИП
Российская Федерация предпринимает попыток номинировать от себя в список ЮНЕСКО объект "Херсонес Таврический", который находится в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Один из наших объектов, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, сейчас находится на оккупированной территории в Крыму. Это Херсонес Таврический. Важность иметь объекты в ЮНЕСКО можно даже отследить на кейсе Российской Федерации, которая постоянно пытается номинировать и переноминировать этот объект от Российской Федерации. То есть само присутствие в списке ЮНЕСКО от того или иного государства и привязка каждого объекта от той или иной страны - это уже нам сто очков к нашему имиджу", - сказала Фоменко.
Чиновница отметила, что ЮНЕСКО - это наиболее авторитетная, наиболее признаная организация. Это знак качества, и если объект в списке ЮНЕСКО, значит, это объект, который заслуживает защиту всего мирового сообщества.
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есть- паРаша № 404.
похоже СБУ и повесили Шишова по указке ФСБ.
Заступнику глави "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну заборонили в'їзд на територію України, https://t.me/beldomua/502 повідомляє пресслужба громадської організації, яку очолював нині покійний Віталій Шишов.
а так - ми за всьо харошеє протів всєго плахова!
может и пошлёт своих шпилли-вилли выяснить принцыпиальность принцыпов....
Країна-терорист і крадій. Хіба можна очикувати від цих дикунів чогось іншого????