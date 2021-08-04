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Суд у справі Тупицького перенесли на 9 вересня

Суд у справі Тупицького перенесли на 9 вересня

Подільський районний суд міста Києва відклав підготовче судове засідання у справі щодо Олександра Тупицького на 9 вересня через неявку адвокатів.

Про це оголосила суддя Людмила Казмиренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд відкладає підготовче судове засідання на іншу дату — на 14:00 на 9 вересня", - сказала суддя.

Сам Тупицький з’явився на засідання, але його адвокати не прийшли.

Захисники Тупицького подали до суду клопотання, у яких, зокрема, просили суд визнати причини їх неявки поважними і відкласти підготовче судове засідання.

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Так, адвокат Костянтин Дорошенко у своєму клопотанні зазначив, що його неявка пов'язана з тим, що він братиме участь у іншому засіданні — у Вищому антикорупційному суді, як і інший адвокат Тупицького, Олександр Телешецький.

Сам Тупицький заявив, що підтримує клопотання своїх захисників щодо відкладення цього засідання.

Автор: 

суд (11660) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
+3
а кому він щас цікавий? нині чаус в чартах. тупицького згадають потом
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04.08.2021 17:00
+3
Та какой Тупицкий???! Нудно и не интересно!!! Тут Чаус вторую неделю просто разрывает все хит-парады.... уверенное первое место с элементами эротики!
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04.08.2021 17:05
+2
Це що, Тупицький обрав тактику дочекатись імпічменту? Він щось знає більше за нас?
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04.08.2021 17:07
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А зарплату судьи КСУ он еще получает? А потом еще и восстановится жеж и компенсацию получит
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04.08.2021 16:59 Відповісти
а кому він щас цікавий? нині чаус в чартах. тупицького згадають потом
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04.08.2021 17:00 Відповісти
Та какой Тупицкий???! Нудно и не интересно!!! Тут Чаус вторую неделю просто разрывает все хит-парады.... уверенное первое место с элементами эротики!
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04.08.2021 17:05 Відповісти
Це що, Тупицький обрав тактику дочекатись імпічменту? Він щось знає більше за нас?
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04.08.2021 17:07 Відповісти
шоумены при делах и у власти, поэтому - шоу продолжается,
фуйло, по хозяйски мониторит и контролирует течение этого хаоса ...
хаос - не бардак, это гибридная форма порядка, только агрессивная
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04.08.2021 17:07 Відповісти
клован решил развалить независимую судебную систему!! Тупицкому- РЕСПЕКТ, ЗЕнаркомана- НА НАРЫ, ПОРОХА - в ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!
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04.08.2021 17:15 Відповісти
Тупицкому - респект? Юль, все норм? тебя точно в заложниках не держат?
А, понял. Ты его родственница!
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04.08.2021 17:22 Відповісти
а что не так? почему его на работу не пускаю? конечно РЕСПЕКТ, за то, что борется с ЗЕнаркоманом!!
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04.08.2021 17:41 Відповісти
Може, якимось чином вона з неадекватом Барною пов'язана? Бо й такі були в нашій партії...
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04.08.2021 17:46 Відповісти
Перенесли кажете?
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04.08.2021 17:16 Відповісти
эти судьи савсем понимаеш опнаглэли! тот бабосы украл этот ещё хочит украст..чё делаца?
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04.08.2021 17:19 Відповісти
Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире! (с)
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04.08.2021 17:20 Відповісти
Будут волынить этот суд до китайской пасхи. Пока Тупицкий своей смертью на Багамах не помрет.
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04.08.2021 17:23 Відповісти
Гадав, що із-за хвороби його матері. Потім може бути неявка прокурорів чи хвороба Тупицького, он Штепу вже восьмий рік мусолять, так вона не рівня Тупицькому.
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04.08.2021 17:34 Відповісти
Думаю Тупицкий дождётся импичмента и возвратится на своё место.
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Его имеют, а он все не худеет! Вот нервы! Гвозди бы делать из этих людей! Не было бы в мире прочнее гвоздей! ( Какой-то советский поэт).
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04.08.2021 18:48 Відповісти
9 -го не явятся прокуроры, 39-го не будет света,59--го интеренета
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04.08.2021 23:49 Відповісти
вот и тут клоунада...- типа рассосется само, натихаря...((((((((((((((((((((((((((((((((99
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05.08.2021 01:54 Відповісти
 
 