Суд у справі Тупицького перенесли на 9 вересня
Подільський районний суд міста Києва відклав підготовче судове засідання у справі щодо Олександра Тупицького на 9 вересня через неявку адвокатів.
Про це оголосила суддя Людмила Казмиренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Суд відкладає підготовче судове засідання на іншу дату — на 14:00 на 9 вересня", - сказала суддя.
Сам Тупицький з’явився на засідання, але його адвокати не прийшли.
Захисники Тупицького подали до суду клопотання, у яких, зокрема, просили суд визнати причини їх неявки поважними і відкласти підготовче судове засідання.
Так, адвокат Костянтин Дорошенко у своєму клопотанні зазначив, що його неявка пов'язана з тим, що він братиме участь у іншому засіданні — у Вищому антикорупційному суді, як і інший адвокат Тупицького, Олександр Телешецький.
Сам Тупицький заявив, що підтримує клопотання своїх захисників щодо відкладення цього засідання.
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фуйло, по хозяйски мониторит и контролирует течение этого хаоса ...
хаос - не бардак, это гибридная форма порядка, только агрессивная
А, понял. Ты его родственница!