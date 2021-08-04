Суд у справі Тупицького перенесли на 9 вересня

Подільський районний суд міста Києва відклав підготовче судове засідання у справі щодо Олександра Тупицького на 9 вересня через неявку адвокатів.

Про це оголосила суддя Людмила Казмиренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд відкладає підготовче судове засідання на іншу дату — на 14:00 на 9 вересня", - сказала суддя.

Сам Тупицький з’явився на засідання, але його адвокати не прийшли.

Захисники Тупицького подали до суду клопотання, у яких, зокрема, просили суд визнати причини їх неявки поважними і відкласти підготовче судове засідання.

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Так, адвокат Костянтин Дорошенко у своєму клопотанні зазначив, що його неявка пов'язана з тим, що він братиме участь у іншому засіданні — у Вищому антикорупційному суді, як і інший адвокат Тупицького, Олександр Телешецький.

Сам Тупицький заявив, що підтримує клопотання своїх захисників щодо відкладення цього засідання.