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Суд по делу Тупицкого перенесли на 9 сентября

Суд по делу Тупицкого перенесли на 9 сентября

Подольский районный суд Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу о Александра Тупицкого на 9 сентября из-за неявки адвокатов.

Об этом объявила судья Людмила Казмиренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд откладывает подготовительное судебное заседание на другую дату - на 14:00 на 9 сентября", - сказала судья.

Сам Тупицкий явился на заседание, но его адвокаты не пришли.

Защитники Тупицкого подали в суд ходатайства, в которых попросили суд признать причины их неявки уважительными и отложить подготовительное судебное заседание.

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Так, адвокат Константин Дорошенко в своем ходатайстве отметил, что его неявка связана с тем, что он будет участвовать в другом заседании - в Высшем антикоррупционном суде, как и другой адвокат Тупицкого, Александр Телешецкий.

Сам Тупицкий заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников по отложения этого заседания.

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Автор: 

суд (25081) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+3
а кому він щас цікавий? нині чаус в чартах. тупицького згадають потом
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04.08.2021 17:00
+3
Та какой Тупицкий???! Нудно и не интересно!!! Тут Чаус вторую неделю просто разрывает все хит-парады.... уверенное первое место с элементами эротики!
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04.08.2021 17:05
+2
Це що, Тупицький обрав тактику дочекатись імпічменту? Він щось знає більше за нас?
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04.08.2021 17:07
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А зарплату судьи КСУ он еще получает? А потом еще и восстановится жеж и компенсацию получит
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04.08.2021 16:59 Ответить
а кому він щас цікавий? нині чаус в чартах. тупицького згадають потом
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04.08.2021 17:00 Ответить
Та какой Тупицкий???! Нудно и не интересно!!! Тут Чаус вторую неделю просто разрывает все хит-парады.... уверенное первое место с элементами эротики!
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04.08.2021 17:05 Ответить
Це що, Тупицький обрав тактику дочекатись імпічменту? Він щось знає більше за нас?
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04.08.2021 17:07 Ответить
шоумены при делах и у власти, поэтому - шоу продолжается,
фуйло, по хозяйски мониторит и контролирует течение этого хаоса ...
хаос - не бардак, это гибридная форма порядка, только агрессивная
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04.08.2021 17:07 Ответить
клован решил развалить независимую судебную систему!! Тупицкому- РЕСПЕКТ, ЗЕнаркомана- НА НАРЫ, ПОРОХА - в ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!
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04.08.2021 17:15 Ответить
Тупицкому - респект? Юль, все норм? тебя точно в заложниках не держат?
А, понял. Ты его родственница!
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04.08.2021 17:22 Ответить
а что не так? почему его на работу не пускаю? конечно РЕСПЕКТ, за то, что борется с ЗЕнаркоманом!!
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04.08.2021 17:41 Ответить
Може, якимось чином вона з неадекватом Барною пов'язана? Бо й такі були в нашій партії...
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04.08.2021 17:46 Ответить
Перенесли кажете?
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04.08.2021 17:16 Ответить
эти судьи савсем понимаеш опнаглэли! тот бабосы украл этот ещё хочит украст..чё делаца?
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04.08.2021 17:19 Ответить
Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире! (с)
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04.08.2021 17:20 Ответить
Будут волынить этот суд до китайской пасхи. Пока Тупицкий своей смертью на Багамах не помрет.
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04.08.2021 17:23 Ответить
Гадав, що із-за хвороби його матері. Потім може бути неявка прокурорів чи хвороба Тупицького, он Штепу вже восьмий рік мусолять, так вона не рівня Тупицькому.
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04.08.2021 17:34 Ответить
Думаю Тупицкий дождётся импичмента и возвратится на своё место.
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04.08.2021 18:18 Ответить
Его имеют, а он все не худеет! Вот нервы! Гвозди бы делать из этих людей! Не было бы в мире прочнее гвоздей! ( Какой-то советский поэт).
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04.08.2021 18:48 Ответить
9 -го не явятся прокуроры, 39-го не будет света,59--го интеренета
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04.08.2021 23:49 Ответить
вот и тут клоунада...- типа рассосется само, натихаря...((((((((((((((((((((((((((((((((99
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05.08.2021 01:54 Ответить
 
 