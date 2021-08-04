Суд по делу Тупицкого перенесли на 9 сентября
Подольский районный суд Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу о Александра Тупицкого на 9 сентября из-за неявки адвокатов.
Об этом объявила судья Людмила Казмиренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Суд откладывает подготовительное судебное заседание на другую дату - на 14:00 на 9 сентября", - сказала судья.
Сам Тупицкий явился на заседание, но его адвокаты не пришли.
Защитники Тупицкого подали в суд ходатайства, в которых попросили суд признать причины их неявки уважительными и отложить подготовительное судебное заседание.
Так, адвокат Константин Дорошенко в своем ходатайстве отметил, что его неявка связана с тем, что он будет участвовать в другом заседании - в Высшем антикоррупционном суде, как и другой адвокат Тупицкого, Александр Телешецкий.
Сам Тупицкий заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников по отложения этого заседания.
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фуйло, по хозяйски мониторит и контролирует течение этого хаоса ...
хаос - не бардак, это гибридная форма порядка, только агрессивная
А, понял. Ты его родственница!