Суд по делу Тупицкого перенесли на 9 сентября

Подольский районный суд Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу о Александра Тупицкого на 9 сентября из-за неявки адвокатов.

Об этом объявила судья Людмила Казмиренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд откладывает подготовительное судебное заседание на другую дату - на 14:00 на 9 сентября", - сказала судья.

Сам Тупицкий явился на заседание, но его адвокаты не пришли.

Защитники Тупицкого подали в суд ходатайства, в которых попросили суд признать причины их неявки уважительными и отложить подготовительное судебное заседание.

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Так, адвокат Константин Дорошенко в своем ходатайстве отметил, что его неявка связана с тем, что он будет участвовать в другом заседании - в Высшем антикоррупционном суде, как и другой адвокат Тупицкого, Александр Телешецкий.

Сам Тупицкий заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников по отложения этого заседания.

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