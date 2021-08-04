Уряд призначив Жоравовича тимчасовим керівником АРМА

Тимчасовим виконуючим обов'язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), призначено Дмитра Жоравовича.

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України уряд тимчасово поклав обов'язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, на Жоравовича Дмитра", - написав він.

Зараз Жоравович очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

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Нагадаємо, 27 липня 2021 року слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) вручили топ-посадовцям АРМА підозри за статтею про привласнення майна в особливо великих розмірах.

За даними правоохоронців, керівництво установи вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем АРМА. Мова йде про кошти у сумі близько $400 тис., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА.

Як писали ЗМІ, підозри були вручені т. в. о. голови АРМА Віталію Сигидину, заступнику голови АРМА Володимиру Павленку, начальнику Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА Вахтангу Бочорішвілі, адвокатам Денису Сердюку та О. Д. Сєрокуровій (ймовірні співорганізатори схеми) та Ігорю Королю (підставна особа, якій АРМА перерахувала $400 тисяч).