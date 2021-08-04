Правительство назначило Жоравовича временным руководителем АРМА

Временным исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), назначен Дмитрий Жоравович.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности председателя Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на Жоравовича Дмитрия", - написал он.

Сейчас Жоравович возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Читайте: Печерский суд отправил врио председателя АРМА Сигидина под домашний арест и отстранил от должности. ВИДЕО

Напомним, 27 июля 2021 года следователи Государственного бюро расследования (ГБР) вручилитоп-чиновникам АРМА подозрения по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах.

По данным правоохранителей, руководство учреждения вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под контролем АРМА. Речь идет о средствах в сумме около $400 тыс., на которые был наложен арест судом и которые были переданы в управление АРМА.

Также читайте: Неизвестно, установило ли следствие факт подделки судебного решения о возврате денег, в подозрении нет данных о проведении экспертизы, - замглавы АРМА Павленко

Как писали СМИ, подозрения были вручены врио. председателя АРМА Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику Отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Денису Сердюку и А. Д. Серокуровой (вероятные соорганизаторы схемы) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА перечислила $400 тыс.).