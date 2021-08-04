Правительство назначило Жоравовича временным руководителем АРМА
Временным исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), назначен Дмитрий Жоравович.
Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности председателя Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на Жоравовича Дмитрия", - написал он.
Сейчас Жоравович возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.
Напомним, 27 июля 2021 года следователи Государственного бюро расследования (ГБР) вручилитоп-чиновникам АРМА подозрения по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах.
По данным правоохранителей, руководство учреждения вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под контролем АРМА. Речь идет о средствах в сумме около $400 тыс., на которые был наложен арест судом и которые были переданы в управление АРМА.
Как писали СМИ, подозрения были вручены врио. председателя АРМА Виталию Сигидину, заместителю председателя АРМА Владимиру Павленко, начальнику Отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили, адвокатам Денису Сердюку и А. Д. Серокуровой (вероятные соорганизаторы схемы) и Игорю Королю (подставное лицо, которому АРМА перечислила $400 тыс.).
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http://vlasti.info/news/23011-kuljbity_karjery_dmitrija_horavovicha_iz_tserkovnyh_starost_v_bortsy_s_korruptsiej