УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10731 відвідувач онлайн
Новини
1 927 4

Україномовний аудіогід з'явився в палаці Сан-Сусі в Німеччині, - ОП

Україномовний аудіогід з'явився в палаці Сан-Сусі в Німеччині, - ОП

На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" перша леді Олена Зеленська разом із Послом України в Німеччині Андрієм Мельником презентувала 26-й україномовний аудіогід у межах проєкту культурної дипломатії.

Цього разу українська мова зазвучав у стінах німецького палацу Сан-Сусі, який до 1914 року був літньою резиденцією прусських королів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента. Сьогодні комплекс входить до десятки найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини, щорічно його відвідують приблизно 350 тисяч осіб.

Сан-Сусі – це одноповерхова вілла, що складається з десяти головних залів: мармурового, концертного залів, кабінету, бібліотеки, довгої галереї тощо. Відомо, що в часи Другої світової війни Сан-Сусі був місцем зберігання цінних предметів мистецтва з потсдамських і берлінських палаців.

Нагадаємо, що аудіогіди українською мовою вже є в музеях Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Туреччини, Латвії, Литви, Чорногорії, Киргизстану, Узбекистану, Данії, Швеції, Вірменії, Казахстану, Болгарії, Азербайджану, Кенії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудіогід українською мовою з'явився в болгарському Археологічному музеї Несебра

Автор: 

Німеччина (7327) музей (440) українська мова (833) Олена Зеленська (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да...классно. Украинцы так и прут в тот Сан-Суси.
показати весь коментар
05.08.2021 01:17 Відповісти
Приємно...але приїде морда з Києва чи Харкова і нащо їй українська мова.
Там не знайти жодного садочка чи школи, де б не викладали російською, порушуючи мовний закон.

Столиці України окрема величезна ганьба за **********.
показати весь коментар
05.08.2021 07:35 Відповісти
перемога з перемог ура
показати весь коментар
05.08.2021 09:11 Відповісти
"Сан-Суси - это одноэтажная вилла, состоящая из десяти главных..."
Сан-Суси - прежде всего огромный парк со множеством сооружений, одним из которых является одноэтажная вилла.
показати весь коментар
05.08.2021 13:52 Відповісти
 
 