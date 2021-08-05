Україномовний аудіогід з'явився в палаці Сан-Сусі в Німеччині, - ОП

На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" перша леді Олена Зеленська разом із Послом України в Німеччині Андрієм Мельником презентувала 26-й україномовний аудіогід у межах проєкту культурної дипломатії.

Цього разу українська мова зазвучав у стінах німецького палацу Сан-Сусі, який до 1914 року був літньою резиденцією прусських королів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента. Сьогодні комплекс входить до десятки найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини, щорічно його відвідують приблизно 350 тисяч осіб.

Сан-Сусі – це одноповерхова вілла, що складається з десяти головних залів: мармурового, концертного залів, кабінету, бібліотеки, довгої галереї тощо. Відомо, що в часи Другої світової війни Сан-Сусі був місцем зберігання цінних предметів мистецтва з потсдамських і берлінських палаців.

Нагадаємо, що аудіогіди українською мовою вже є в музеях Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Туреччини, Латвії, Литви, Чорногорії, Киргизстану, Узбекистану, Данії, Швеції, Вірменії, Казахстану, Болгарії, Азербайджану, Кенії.

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