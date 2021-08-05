Украиноязычный аудиогид появился во дворце Сан-Суси в Германии, - ОП

На Всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" первая леди Елена Зеленская вместе с Послом Украины в Германии Андреем Мельником презентовала 26-й украиноязычный аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии.

На этот раз украинский язык зазвучал в стенах немецкого дворца Сан-Суси, который до 1914 года был летней резиденцией прусских королей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента. Сегодня комплекс входит в десятку самых известных архитектурных памятников Германии, ежегодно его посещают около 350 тысяч человек.

Сан-Суси - это одноэтажная вилла, состоящая из десяти главных залов: мраморного, концертного залов, кабинета, библиотеки, длинной галереи и т. п. Известно, что во времена Второй мировой войны Сан-Суси был местом хранения ценных предметов искусства из потсдамских и берлинских дворцов.

Напомним, что аудиогиды на украинском языке уже есть в музеях Франции, Италии, Австрии, Германии, Турции, Латвии, Литве, Черногории, Кыргызстане, Узбекистане, Дании, Швеции, Армении, Казахстане, Болгарии, Азербайджане, Кении.

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