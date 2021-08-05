У Литві планують не виплачувати лікарняні нещепленим проти коронавірусу
У Литві збираються позбавити допомоги на випадок хвороби тих, хто міг зробити щеплення проти коронавірусу і не мав протипоказань для цього, але не прижився і в підсумку захворів COVID-19.
Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Міністерство внутрішніх справ країни зареєструвало поправки до постанови про надзвичайну ситуацію (НС), в яких розширена сфера використання "паспорта можливостей" (документа про вакцинацію).
"Лікарняний не виплачуватимуть нещепленим, які захворіли на хворобу, у зв'язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями", – пропонують чиновники.
У Литві діє система обов'язкового медичного страхування: жителі зобов'язані платити внески. Мета виплат через хворобу полягає в компенсуванні зарплатні, коли хворий не в змозі вийти на роботу.
Там же перераховані певні професії, працівники яких мають бути щепленими в подібних випадках/ситуаціях з режимом НС на держрівні та/або за національного локдауну.
Створюється юридичний механізм, який дасть роботодавцю право відстороняти працівника, якщо він не виконує протиепідемічні вимоги.
Якщо невакцинована людина працює в тій сфері, де обов'язкове щеплення від інфекційної хвороби, через яку оголошено режим НС або карантин, обов'язкове тестування на патоген вона оплачуватиме зі своєї кишені, або це зробить працедавець. Якщо поправки схвалять, держава Литва такі тести оплачувати більше не буде.
Ці зміни тепер має затвердити уряд.
Будь ласка, зачекайте...
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Одне горлає =вбивці=, інше бажає захворіти чи вмерти (ще й родичів приплітає), третє кляне ...
Але вважають себе мало не святими.
С другой стороны есть жеж и любители телевизор смотреть. А там сейчас такое, что не у всех нервы выдерживают.
хххх
Можно еще и сразу эвтоназию применять, чего уж там: привиться мог, противопоказаний не имел, а теперь лечи его и подвергай риску лечащего врача.
В крематорий!
Интересно спросить у мегадемократичного члена ЕС. А если заболел привитый, компенсация за ****ежь предусмотрена?
Інші давали інфу, що цикл на тестиках у них менший.
За що купила - за те продаю.
Нужно срочно купить говорящего попугая. Он расскажет выжившим, как это начиналось.
Та і фантасти ще в 70-х про це і писали. Ось і приперлися.
У Олексія Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна", діалог Гаріна з Шельгою: "Наступит время, когда закончатся ужасные чистки Земли от лишнего населения посредством войн...."
Перейшли від війн на ковід.
Не то чно у нас заболел ...и либо на кислород, либо соси...либо работай с короной
А за самоубийц страховку не выплачивают.
Пусть умирают. Даже от аппендицита.
Прогрессивненько Думал, только у нас могут быть идиоты...
Литва пробила дно.
Одне питання: а хто несе відповідальність, якщо у людини після "чарівної" і примусової "турботливою" владою вакцинки виникнуть ускладнення, не дай Бог, - інвалідність, чи вона помре ?