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Новини Коронавірус і карантин
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У Литві планують не виплачувати лікарняні нещепленим проти коронавірусу

У Литві планують не виплачувати лікарняні нещепленим проти коронавірусу

У Литві збираються позбавити допомоги на випадок хвороби тих, хто міг зробити щеплення проти коронавірусу і не мав протипоказань для цього, але не прижився і в підсумку захворів COVID-19.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Міністерство внутрішніх справ країни зареєструвало поправки до постанови про надзвичайну ситуацію (НС), в яких розширена сфера використання "паспорта можливостей" (документа про вакцинацію).

"Лікарняний не виплачуватимуть нещепленим, які захворіли на хворобу, у зв'язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями", – пропонують чиновники.

У Литві діє система обов'язкового медичного страхування: жителі зобов'язані платити внески. Мета виплат через хворобу полягає в компенсуванні зарплатні, коли хворий не в змозі вийти на роботу.

Там же перераховані певні професії, працівники яких мають бути щепленими в подібних випадках/ситуаціях з режимом НС на держрівні та/або за національного локдауну.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Створюється юридичний механізм, який дасть роботодавцю право відстороняти працівника, якщо він не виконує протиепідемічні вимоги.

Якщо невакцинована людина працює в тій сфері, де обов'язкове щеплення від інфекційної хвороби, через яку оголошено режим НС або карантин, обов'язкове тестування на патоген вона оплачуватиме зі своєї кишені, або це зробить працедавець. Якщо поправки схвалять, держава Литва такі тести оплачувати більше не буде.

Ці зміни тепер має затвердити уряд.

вакцина (4419) карантин (18172) Литва (2382) лікарняний (124) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Коронабесие это отрицать вирус, который накосил уже 4 млн жизней. Я бы таким как вы, неверующим в вакцины, вообще запретил бы из норы выползать.
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05.08.2021 09:14
+12
Любопытно, а как смотрит на сие демократическое общество со своими демократическими ценностями, свободами и правами человека. Ведь на лицо явное нарушение прав человека. Или это другое?
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05.08.2021 09:21
+11
А зачем тогда от ответственности освободили производителей вакцины и при вакцинации подписываешь бумагу, которая освобождает от ответственности медиков?
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05.08.2021 09:32
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А вони ж корчать з себе "чоловіколюбчих", так "піклуються" про ближнього, ну, справжнісіньки тобі =християни=, хоч до рани прикладай.
Одне горлає =вбивці=, інше бажає захворіти чи вмерти (ще й родичів приплітає), третє кляне ...
Але вважають себе мало не святими.
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06.08.2021 07:29 Відповісти
Господь їм суддя.
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06.08.2021 15:34 Відповісти
Просто непонятно почему терпилы масочные истерят? Вы же привитые бояться нечего какое вам дело до антивирусников?
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05.08.2021 10:09 Відповісти
Может на зарплате люди. Ашотакое?
С другой стороны есть жеж и любители телевизор смотреть. А там сейчас такое, что не у всех нервы выдерживают.
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05.08.2021 10:21 Відповісти
я не смотрю телевизор. Я читаю Ланцет.
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05.08.2021 11:39 Відповісти
а действительно почему
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05.08.2021 12:26 Відповісти
мне нужно операцию на ухе зделать изза таких долбойобов я уже 2 года не могу как ты
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05.08.2021 12:25 Відповісти
На мозгах себе сделай операцию
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05.08.2021 13:05 Відповісти
В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3280945

хххх
Можно еще и сразу эвтоназию применять, чего уж там: привиться мог, противопоказаний не имел, а теперь лечи его и подвергай риску лечащего врача.
В крематорий!
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05.08.2021 09:28 Відповісти
правильно делают. Естественный отбор.
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05.08.2021 11:39 Відповісти
Ага. значит у вакцинированных - искусственный
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05.08.2021 12:16 Відповісти
В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19.

Интересно спросить у мегадемократичного члена ЕС. А если заболел привитый, компенсация за ****ежь предусмотрена?
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05.08.2021 09:28 Відповісти
А в щеплених нічого не шукатимуть.
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05.08.2021 09:42 Відповісти
Не знаю, тут народ в коментах пише, що щеплених не перевіряють.
Інші давали інфу, що цикл на тестиках у них менший.
За що купила - за те продаю.
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06.08.2021 07:31 Відповісти
В мире начался Великий Шухер!
Нужно срочно купить говорящего попугая. Он расскажет выжившим, как это начиналось.
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05.08.2021 09:41 Відповісти
Ось і прийшли до тоталітаризму. Колись читав у 80-х роботу якогось геополітика радянського, так він стверджував ще тоді, що світ прийде до комунізму та єдиної світової влади.
Та і фантасти ще в 70-х про це і писали. Ось і приперлися.
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05.08.2021 09:45 Відповісти
Что-то похожее в "Обитаемом острове' Стругацких
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05.08.2021 10:51 Відповісти
У Суханова ще жорсткіше було все описано. Як корегувалося численність населення Землі і як підлітки виборювали собі право жити далі.
У Олексія Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна", діалог Гаріна з Шельгою: "Наступит время, когда закончатся ужасные чистки Земли от лишнего населения посредством войн...."

Перейшли від війн на ковід.
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05.08.2021 12:05 Відповісти
А у них еще и больничные выплачивают??? не фига себе совок...
Не то чно у нас заболел ...и либо на кислород, либо соси...либо работай с короной
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05.08.2021 09:49 Відповісти
Та все у нас сплачують.
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05.08.2021 10:15 Відповісти
Тем, кому выдали справки вместо больничного листа, не выплачивают)
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05.08.2021 19:02 Відповісти
Тогда логично не превитых и от налогов осовободить
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05.08.2021 09:53 Відповісти
Ну, непривитые еще и другими болезнями болеют.
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05.08.2021 10:12 Відповісти
Сейчас другие болезни запрещены. Только корона. Стеб, если что.
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05.08.2021 10:23 Відповісти
Не очень то и стёб на самом деле. Писал про семью диабетиков из россии - не пускали в больницу на операцию без прививки. Ну решили привиться разом. Итого девочка сирота.
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05.08.2021 10:32 Відповісти
Ваш пример доказывает, что вакцина "Спутник" - говно. И больше ничего
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05.08.2021 11:10 Відповісти
А откуда у Вас информация что их спутником прививали?
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05.08.2021 12:23 Відповісти
А чем их прививали?
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05.08.2021 14:37 Відповісти
А мне откуда знать?
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05.08.2021 14:45 Відповісти
Ну вот, вы ничего не знаете про тот случай, но уже сделали свои глубокомысленные выводы и развели пропаганду
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05.08.2021 15:17 Відповісти
В чем пропаганда то? Я просто спросил откуда такая уверенность, что именно спутником прививали. И все. Чисто технический вопрос.
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05.08.2021 15:42 Відповісти
Пропаганда в том, что вы привели случай, о котором не знаете никаких подробностей, как аргумент в споре. И не притворяйтесь, что не понимаете этого
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05.08.2021 15:44 Відповісти
Какой случай я приводил? Почитайте ветку. Я лишь только спрашивал откуда у Вас информация что привиты были спутником. И все.
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05.08.2021 15:46 Відповісти
Да, точно, то не вы привели эту ахинею. ПРостите.
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05.08.2021 15:47 Відповісти
Інше ще у них є: епівак чи що. Типу, легший щодо побічного ефекту.
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06.08.2021 07:32 Відповісти
они все говно , в той или иной степени . тем более назвать их вакцинами нельзя - мРНА стимулятор .
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05.08.2021 20:28 Відповісти
Хорошая идея!
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05.08.2021 09:56 Відповісти
т.е. не вакцинировался - нет больничных - не надо платить налоги... я согласен
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05.08.2021 10:29 Відповісти
платить налоги и вакцинироваться с заплаченных налогов - его обязанность. А если человек идиот и хочет заражать других и не хочет принимать элементарных мер самозащиты - это суицид.
А за самоубийц страховку не выплачивают.
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05.08.2021 11:41 Відповісти
бред сивой кобылы . вакцинированные разносят заразу с такой же скоростью что и не вакцинированные . при том что теперешние вакцины - все , вирус научился обходить .
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05.08.2021 20:26 Відповісти
Отметим, что в Литве действует система обязательного медицинского страхования: постоянные жители обязаны платить взносы. - То есть страховку заплати, тотом упадешь смомаешь руку, тебе запишут барановирус и откажут в больничном. Нормально придумано, деньги пилить не только у нас умеют.
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05.08.2021 12:19 Відповісти
Все правильно. Всех непривитых ждут гетто и закрытые резервации, причем в ближайшем будущем. И там пусть рассуждают.
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05.08.2021 12:25 Відповісти
вакцинироваться обязанность - это в каком абзаце Конституции сказано? а если человек идиот и колится, чем попало, то легкоуправляемое стадное быдло лучше стерилизовать, что бы не размножалось.
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05.08.2021 14:30 Відповісти
проще расстрелять всех невакцинированных чего уж вы , защитники прав сексуальных извращенцев , церемонитесь ? Неважно что вакцина уже ни от чего не защищает и что вирус мутирует быстрее чем вы лепите новую дозу . Главное всеобщее послушание , как в совке . Ну а рассмотреть альтернативные уже существующие возможности защиты от вируса не позволяет видимо желание производителей вакцин увеличивать свои прибыли .
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05.08.2021 20:24 Відповісти
следующий закон в Литве - невакцинированным не оказывать мед. помощь.

Пусть умирают. Даже от аппендицита.

Прогрессивненько Думал, только у нас могут быть идиоты...
Литва пробила дно.
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05.08.2021 22:58 Відповісти
Фашизм по-литовськи.
Одне питання: а хто несе відповідальність, якщо у людини після "чарівної" і примусової "турботливою" владою вакцинки виникнуть ускладнення, не дай Бог, - інвалідність, чи вона помре ?
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06.08.2021 07:10 Відповісти
багато питань задаєш, також у концлагерь захотів?
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09.08.2021 08:44 Відповісти
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