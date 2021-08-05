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Новости Коронавирус и карантин
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В Литве планируют не выплачивать больничные непривитым от коронавируса

В Литве планируют не выплачивать больничные непривитым от коронавируса

В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19.

 Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Министерство внутренних дел страны зарегистрировало поправки к постановлению о чрезвычайной ситуации (ЧС), в которых расширена сфера использования "паспорта возможностей" (документа о вакцинации).

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"Больничный не будут выплачивать непривитым, заболевшим болезнью, в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям", – предлагают чиновники.

Отметим, что в Литве действует система обязательного медицинского страхования: постоянные жители обязаны платить взносы. Цель пособия по болезни заключается в компенсировании зарплаты, когда больной не в состоянии выйти на работу.

Там же перечислены определенные профессии, работники которых обязаны быть привитыми в подобных случаях/ситуациях с режимом ЧС на госуровне и/или при национальном локдауне.

Создается юридический механизм, который даст работодателю право отстранять работника, если он не выполняет противоэпидемиологические требования.

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Если невакцинированный работает в той сфере, где обязательна прививка от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС или карантин, обязательное тестирование на патоген оплачивать он будет из своего кармана, либо это сделает работодатель. Если поправки одобрят, государство Литва такие тесты оплачивать больше не будет.

Эти изменения теперь должно утвердить правительство.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Литва (2446) больничный (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Коронабесие это отрицать вирус, который накосил уже 4 млн жизней. Я бы таким как вы, неверующим в вакцины, вообще запретил бы из норы выползать.
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05.08.2021 09:14
+12
Любопытно, а как смотрит на сие демократическое общество со своими демократическими ценностями, свободами и правами человека. Ведь на лицо явное нарушение прав человека. Или это другое?
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05.08.2021 09:21
+11
А зачем тогда от ответственности освободили производителей вакцины и при вакцинации подписываешь бумагу, которая освобождает от ответственности медиков?
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05.08.2021 09:32
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А вони ж корчать з себе "чоловіколюбчих", так "піклуються" про ближнього, ну, справжнісіньки тобі =християни=, хоч до рани прикладай.
Одне горлає =вбивці=, інше бажає захворіти чи вмерти (ще й родичів приплітає), третє кляне ...
Але вважають себе мало не святими.
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06.08.2021 07:29 Ответить
Господь їм суддя.
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06.08.2021 15:34 Ответить
Просто непонятно почему терпилы масочные истерят? Вы же привитые бояться нечего какое вам дело до антивирусников?
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05.08.2021 10:09 Ответить
Может на зарплате люди. Ашотакое?
С другой стороны есть жеж и любители телевизор смотреть. А там сейчас такое, что не у всех нервы выдерживают.
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05.08.2021 10:21 Ответить
я не смотрю телевизор. Я читаю Ланцет.
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05.08.2021 11:39 Ответить
а действительно почему
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05.08.2021 12:26 Ответить
мне нужно операцию на ухе зделать изза таких долбойобов я уже 2 года не могу как ты
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05.08.2021 12:25 Ответить
На мозгах себе сделай операцию
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05.08.2021 13:05 Ответить
В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3280945

хххх
Можно еще и сразу эвтоназию применять, чего уж там: привиться мог, противопоказаний не имел, а теперь лечи его и подвергай риску лечащего врача.
В крематорий!
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05.08.2021 09:28 Ответить
правильно делают. Естественный отбор.
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05.08.2021 11:39 Ответить
Ага. значит у вакцинированных - искусственный
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05.08.2021 12:16 Ответить
В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19.

Интересно спросить у мегадемократичного члена ЕС. А если заболел привитый, компенсация за ****ежь предусмотрена?
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05.08.2021 09:28 Ответить
А в щеплених нічого не шукатимуть.
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05.08.2021 09:42 Ответить
Не знаю, тут народ в коментах пише, що щеплених не перевіряють.
Інші давали інфу, що цикл на тестиках у них менший.
За що купила - за те продаю.
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06.08.2021 07:31 Ответить
В мире начался Великий Шухер!
Нужно срочно купить говорящего попугая. Он расскажет выжившим, как это начиналось.
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05.08.2021 09:41 Ответить
Ось і прийшли до тоталітаризму. Колись читав у 80-х роботу якогось геополітика радянського, так він стверджував ще тоді, що світ прийде до комунізму та єдиної світової влади.
Та і фантасти ще в 70-х про це і писали. Ось і приперлися.
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05.08.2021 09:45 Ответить
Что-то похожее в "Обитаемом острове' Стругацких
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05.08.2021 10:51 Ответить
У Суханова ще жорсткіше було все описано. Як корегувалося численність населення Землі і як підлітки виборювали собі право жити далі.
У Олексія Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна", діалог Гаріна з Шельгою: "Наступит время, когда закончатся ужасные чистки Земли от лишнего населения посредством войн...."

Перейшли від війн на ковід.
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05.08.2021 12:05 Ответить
А у них еще и больничные выплачивают??? не фига себе совок...
Не то чно у нас заболел ...и либо на кислород, либо соси...либо работай с короной
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05.08.2021 09:49 Ответить
Та все у нас сплачують.
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05.08.2021 10:15 Ответить
Тем, кому выдали справки вместо больничного листа, не выплачивают)
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05.08.2021 19:02 Ответить
Тогда логично не превитых и от налогов осовободить
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05.08.2021 09:53 Ответить
Ну, непривитые еще и другими болезнями болеют.
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05.08.2021 10:12 Ответить
Сейчас другие болезни запрещены. Только корона. Стеб, если что.
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05.08.2021 10:23 Ответить
Не очень то и стёб на самом деле. Писал про семью диабетиков из россии - не пускали в больницу на операцию без прививки. Ну решили привиться разом. Итого девочка сирота.
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05.08.2021 10:32 Ответить
Ваш пример доказывает, что вакцина "Спутник" - говно. И больше ничего
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05.08.2021 11:10 Ответить
А откуда у Вас информация что их спутником прививали?
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05.08.2021 12:23 Ответить
А чем их прививали?
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05.08.2021 14:37 Ответить
А мне откуда знать?
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05.08.2021 14:45 Ответить
Ну вот, вы ничего не знаете про тот случай, но уже сделали свои глубокомысленные выводы и развели пропаганду
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05.08.2021 15:17 Ответить
В чем пропаганда то? Я просто спросил откуда такая уверенность, что именно спутником прививали. И все. Чисто технический вопрос.
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05.08.2021 15:42 Ответить
Пропаганда в том, что вы привели случай, о котором не знаете никаких подробностей, как аргумент в споре. И не притворяйтесь, что не понимаете этого
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05.08.2021 15:44 Ответить
Какой случай я приводил? Почитайте ветку. Я лишь только спрашивал откуда у Вас информация что привиты были спутником. И все.
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05.08.2021 15:46 Ответить
Да, точно, то не вы привели эту ахинею. ПРостите.
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05.08.2021 15:47 Ответить
Інше ще у них є: епівак чи що. Типу, легший щодо побічного ефекту.
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06.08.2021 07:32 Ответить
они все говно , в той или иной степени . тем более назвать их вакцинами нельзя - мРНА стимулятор .
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05.08.2021 20:28 Ответить
Хорошая идея!
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05.08.2021 09:56 Ответить
т.е. не вакцинировался - нет больничных - не надо платить налоги... я согласен
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05.08.2021 10:29 Ответить
платить налоги и вакцинироваться с заплаченных налогов - его обязанность. А если человек идиот и хочет заражать других и не хочет принимать элементарных мер самозащиты - это суицид.
А за самоубийц страховку не выплачивают.
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05.08.2021 11:41 Ответить
бред сивой кобылы . вакцинированные разносят заразу с такой же скоростью что и не вакцинированные . при том что теперешние вакцины - все , вирус научился обходить .
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05.08.2021 20:26 Ответить
Отметим, что в Литве действует система обязательного медицинского страхования: постоянные жители обязаны платить взносы. - То есть страховку заплати, тотом упадешь смомаешь руку, тебе запишут барановирус и откажут в больничном. Нормально придумано, деньги пилить не только у нас умеют.
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05.08.2021 12:19 Ответить
Все правильно. Всех непривитых ждут гетто и закрытые резервации, причем в ближайшем будущем. И там пусть рассуждают.
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05.08.2021 12:25 Ответить
вакцинироваться обязанность - это в каком абзаце Конституции сказано? а если человек идиот и колится, чем попало, то легкоуправляемое стадное быдло лучше стерилизовать, что бы не размножалось.
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05.08.2021 14:30 Ответить
проще расстрелять всех невакцинированных чего уж вы , защитники прав сексуальных извращенцев , церемонитесь ? Неважно что вакцина уже ни от чего не защищает и что вирус мутирует быстрее чем вы лепите новую дозу . Главное всеобщее послушание , как в совке . Ну а рассмотреть альтернативные уже существующие возможности защиты от вируса не позволяет видимо желание производителей вакцин увеличивать свои прибыли .
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05.08.2021 20:24 Ответить
следующий закон в Литве - невакцинированным не оказывать мед. помощь.

Пусть умирают. Даже от аппендицита.

Прогрессивненько Думал, только у нас могут быть идиоты...
Литва пробила дно.
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05.08.2021 22:58 Ответить
Фашизм по-литовськи.
Одне питання: а хто несе відповідальність, якщо у людини після "чарівної" і примусової "турботливою" владою вакцинки виникнуть ускладнення, не дай Бог, - інвалідність, чи вона помре ?
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06.08.2021 07:10 Ответить
багато питань задаєш, також у концлагерь захотів?
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09.08.2021 08:44 Ответить
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