В Литве планируют не выплачивать больничные непривитым от коронавируса
В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19.
Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.
Министерство внутренних дел страны зарегистрировало поправки к постановлению о чрезвычайной ситуации (ЧС), в которых расширена сфера использования "паспорта возможностей" (документа о вакцинации).
"Больничный не будут выплачивать непривитым, заболевшим болезнью, в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям", – предлагают чиновники.
Отметим, что в Литве действует система обязательного медицинского страхования: постоянные жители обязаны платить взносы. Цель пособия по болезни заключается в компенсировании зарплаты, когда больной не в состоянии выйти на работу.
Там же перечислены определенные профессии, работники которых обязаны быть привитыми в подобных случаях/ситуациях с режимом ЧС на госуровне и/или при национальном локдауне.
Создается юридический механизм, который даст работодателю право отстранять работника, если он не выполняет противоэпидемиологические требования.
Если невакцинированный работает в той сфере, где обязательна прививка от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС или карантин, обязательное тестирование на патоген оплачивать он будет из своего кармана, либо это сделает работодатель. Если поправки одобрят, государство Литва такие тесты оплачивать больше не будет.
Эти изменения теперь должно утвердить правительство.
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Одне горлає =вбивці=, інше бажає захворіти чи вмерти (ще й родичів приплітає), третє кляне ...
Але вважають себе мало не святими.
С другой стороны есть жеж и любители телевизор смотреть. А там сейчас такое, что не у всех нервы выдерживают.
хххх
Можно еще и сразу эвтоназию применять, чего уж там: привиться мог, противопоказаний не имел, а теперь лечи его и подвергай риску лечащего врача.
В крематорий!
Интересно спросить у мегадемократичного члена ЕС. А если заболел привитый, компенсация за ****ежь предусмотрена?
Інші давали інфу, що цикл на тестиках у них менший.
За що купила - за те продаю.
Нужно срочно купить говорящего попугая. Он расскажет выжившим, как это начиналось.
Та і фантасти ще в 70-х про це і писали. Ось і приперлися.
У Олексія Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна", діалог Гаріна з Шельгою: "Наступит время, когда закончатся ужасные чистки Земли от лишнего населения посредством войн...."
Перейшли від війн на ковід.
Не то чно у нас заболел ...и либо на кислород, либо соси...либо работай с короной
А за самоубийц страховку не выплачивают.
Пусть умирают. Даже от аппендицита.
Прогрессивненько Думал, только у нас могут быть идиоты...
Литва пробила дно.
Одне питання: а хто несе відповідальність, якщо у людини після "чарівної" і примусової "турботливою" владою вакцинки виникнуть ускладнення, не дай Бог, - інвалідність, чи вона помре ?