Україна готова ділитися досвідом боротьби з інформаційною агресією, - Джапарова

Україна має чим поділитися з точки зору досвіду перебування в інформаційних війнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Ми вирішили, з огляду на те, що 8 років перебуваємо на фронті не тільки фізичної війни, а й інформаційної, ми хочемо зафіксувати за собою лідерство й експертизу в цій темі. З низкою країн, які стали спонсорами в Організації Об’єднаних Націй, ми провели заходи з негативних наративів, щодо фактчекінгу, інформаційної війни, з досвіду, який має Україна. Також ми приєдналися до медійного тижня, основу якого покладено деякими країнами Балтії", - зазначила вона.

За словами Джапарової, влада має намір позиціонувати Україну як країну, якій є чим ділитися з точки зору досвіду перебування в інформаційних війнах.

"Як, з одного боку, зберігати свободу слова, яка для нас є цінністю, і з іншого боку - забезпечувати безпеку", - додала заступниця голови МЗС.

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