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Україна готова ділитися досвідом боротьби з інформаційною агресією, - Джапарова

Україна готова ділитися досвідом боротьби з інформаційною агресією, - Джапарова

Україна має чим поділитися з точки зору досвіду перебування в інформаційних війнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Ми вирішили, з огляду на те, що 8 років перебуваємо на фронті не тільки фізичної війни, а й інформаційної, ми хочемо зафіксувати за собою лідерство й експертизу в цій темі. З низкою країн, які стали спонсорами в Організації Об’єднаних Націй, ми провели заходи з негативних наративів, щодо фактчекінгу, інформаційної війни, з досвіду, який має Україна. Також ми приєдналися до медійного тижня, основу якого покладено деякими країнами Балтії", - зазначила вона.

За словами Джапарової, влада має намір позиціонувати Україну як країну, якій є чим ділитися з точки зору досвіду перебування в інформаційних війнах.

"Як, з одного боку, зберігати свободу слова, яка для нас є цінністю, і з іншого боку - забезпечувати безпеку", - додала заступниця голови МЗС.

Також читайте: Україна у зв'язку з окупацією Криму запровадила санкції проти понад 5,5 тис. юридичних і фізичних осіб, - Джапарова

Автор: 

інформаційна війна (360) росія (64969) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+9
Чим ділитися? Протидія нульова.
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05.08.2021 09:17
+7
Еще одна неадекватка
Все информационное пространство захвачено кацапской агентурой
Сотни якобы журналистов и тысячи тролей работают на ФСБ.
Противодействие нулевое
Она поделится.
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05.08.2021 09:23
+6
Канал "НАШ" каждый божий день распространяет черную украинофобию, раcсказывают о гражданской войне, и братушках кацапах.. чем вы там делиться собрались, придурки безмозглые!!?
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05.08.2021 09:20
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Чим ділитися? Протидія нульова.
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05.08.2021 09:17 Відповісти
Да ну! Украина - одна из стран постсовка, в которой, к сожалению, побеждает телевизор и олигрхические каналы указывают за кого голосовать, прививаться или нет и успокаивают - работайте и не рыпайтесь - за пределами Украины ничего хорошего нет... во всяком случае с 2019 года все именно так и выглядит - страна победившего здравый смысл телевизора
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05.08.2021 09:20 Відповісти
Канал "НАШ" каждый божий день распространяет черную украинофобию, раcсказывают о гражданской войне, и братушках кацапах.. чем вы там делиться собрались, придурки безмозглые!!?
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05.08.2021 09:20 Відповісти
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05.08.2021 10:40 Відповісти
Еще одна неадекватка
Все информационное пространство захвачено кацапской агентурой
Сотни якобы журналистов и тысячи тролей работают на ФСБ.
Противодействие нулевое
Она поделится.
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05.08.2021 09:23 Відповісти
Скорей опытом применения информационной агрессии против своего народа.
Все больше больше кацапских «приемов» попадает в сми от имени «власти»
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05.08.2021 09:24 Відповісти
так-так:якщо нічого не робить або робить навпаки-саме пройде-бабло давай!
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05.08.2021 09:26 Відповісти
Хочете щоб над Україною посміялися - обов'язково розкажіть як у країні, де йде війна, замняти тему війни і використовувати методи пропаганди ворога у своєму зомбоящику, як допустити в ефір телеканали з ворожою пропагандою, які називають війну з кацапстаном громадянським конфліктом. Також поділіться досвідом пропутінського Зєлєбєні як знищити мізки своїм громадянам серіалами та насмішками і виграти вибори шахрайським методом.
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05.08.2021 09:31 Відповісти
Кто на ком противодействует, если "наш", "1+1" и иже с ними полностью захватили эфир. Последствия уже очевидны. Оно им надо(им - это те, с кем они готовы делиться опытом)?
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05.08.2021 09:39 Відповісти
звичайно,Україні є чим поділитись,це, суцільні програши у інформаційному полі...
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05.08.2021 10:10 Відповісти
Після виборів 2019 року, нам нічим ділитися в плані боротьби з інформаційною агресією. Мокшансько- олігархічний агресор переміг.
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05.08.2021 10:32 Відповісти
Пробитим дном поділитися? Зєвлада/реформи = фейк.
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05.08.2021 11:02 Відповісти
 
 